Autostrady w Polsce drożeją na potęgę. Stawki za przejazd podniósł właśnie koncesjonariusz autostrady A2, a od 1 kwietnia rosną opłaty na autostradzie A4. Jedyną płatną autostradą, która podwyżek, przynajmniej na razie, nie planuje - jest A1.

Trzy płatne autostrady w Polsce

W Polsce mamy trzy płatne odcinki autostrad, którymi zarządzają firmy, będące ich koncesjonariuszami.

Autostrada A2 – Nowy Tomyśl – Konin (trzy odcinki po ok. 50 km) koncesjonariuszem jest francuska firma Awsa, operatorem Autostrada Wielkopolska. Koncesja upływa w 2037 r.

(trzy odcinki po ok. 50 km) koncesjonariuszem jest francuska firma Awsa, operatorem Autostrada Wielkopolska. Koncesja upływa w 2037 r. Autostrada A1 – Gdańsk – Toruń , koncesjonariusz Gdańsk Transport Company S.A. Koncesja do 2039 r.

, koncesjonariusz Gdańsk Transport Company S.A. Koncesja do 2039 r. Autostrada A4 Kraków – Katowice , Stalexport Autostrada Małopolska, koncesja do 2027 roku.

Ile kosztuje przejazd płatną autostradą w Polsce?

Autostrada Wielkopolska podniosła stawki opłat za przejazd trzema 50-km odcinkami autostrady A2 między Nowym Tomyślem i Koninem. Za pokonanie każdego z tych odcinków autem osobowym trzeba zapłacić 36 złotych. To zdecydowanie najdroższa autostrada w Polsce. Przejechanie całych 150 kilometrów to koszt 108 złotych. Nowe stawki weszły w życie 11 marca 2025 roku.

Trochę taniej jest na autostradzie A4 między Katowicami i Krakowem, gdzie nowe stawki wchodzą w życie 1 kwietnia. Za pokonanie 60 kilometrów autostrady autem osobowym – trzeba będzie na wjeździe i wyjeździe z A4 uiścić 17 złotych, co daje koszt 34 złotych za 60 km. Obecnie stawka ta jeszcze do końca marca wynosi 16 złotych.

Najtańszą jak dotąd autostradą płatną w Polce jest Amber One, czyli odcinek autostrady A1 między Gdańskiem i Toruniem (węzły Rusocin i Nowa Wieś). Tu za pokonanie 152 kilometrów od lat płacimy tyle samo – 29,90 zł.

Która autostrada w Polsce jest najdroższa?

Która autostrada w Polsce jest najdroższa? Łatwo to policzyć, obliczając stawkę za przejazd jednym kilometrem autostrady.

Oto, ile trzeba zapłacić za przejechanie jednego kilometra autostrady na trzech płatnych odcinkach autostradowych w Polsce.

Autostrada A2 Nowy Tomyśl – Konin – średnio 0,72 zł za kilometr

za kilometr Autostrada A4 Katowice – Kraków – 0,53 zł/km obecnie i 0,56 zł/km od 1 kwietnia 2025

Autostrada A1 Gdańsk – Toruń – 0,19 zł/km

Dlaczego podrożała autostrada A2?

Koncesjonariuszem autostrady A2 jest francuska firma Awsa. I to ta firma ustala stawki za przejazd swoim odcinkiem. Jakie ma uzasadnienie dla podwyżki?

Spółka intensyfikuje działania związane z inwestycjami, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwoju transportu. Wydatki inwestycyjne, obsługa długu oraz stale rosnące koszty utrzymania determinują jednak wzrost kosztów działalności – mówi Anna Ciamciak, rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej, która jest operatorem płatnego odcinka A2.

Autostrada Wielkopolska tłumaczy podwyżki inwestycjami

Jak tłumaczy spółka w 2024 roku Autostrada Wielkopolska SA rozpoczęła rozbudowę 10-kilometrowego odcinka A2 między węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód o trzeci pas ruchu w obu kierunkach. Prace prowadzone są „pod ruchem”, zapewniając kierowcom dwa pasy ruchu w każdą stronę.

W 2019 roku zakończono rozbudowę 16 km trasy między węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny. Łączne koszty rozbudowy i modernizacji 26 kilometrowego odcinka autostrady między węzłami Poznań Zachód – Poznań Wschód przekroczą 350 milionów złotych.

W styczniu 2025 roku między Poznaniem a Koninem uruchomiono videotolling – system rozpoznający tablice rejestracyjne i umożliwiający płatność za przejazd w aplikacji. Docelowo videotollingiem ma być objęty cały odcinek A2 Świecko – Konin. Prowadzone są w tej sprawie ustalenia ze stroną publiczną. Wdrożenie tego rozwiązania wiąże się z dostosowaniem systemu poboru opłat, przebudową infrastruktury na Placach Poboru Opłat i regularnymi pracami utrzymaniowymi, co wymaga nakładów rzędu 60 milionów zł.

Jednocześnie Autostrada Wielkopolska SA angażuje się w projekty poprawiające płynność ruchu, bezpieczeństwo i edukację kierowców. Wśród realizowanych inicjatyw znajduje się m.in. instalacja odcinkowego pomiaru prędkości, dodatkowych urządzeń BRD czy darmowy program szkolenia kierowców, z którego skorzystało już ponad dwa tysiące kierowców.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na skalę wydatków są obowiązki inwestycyjne i odtworzeniowe wynikające z zapisów umowy koncesyjnej, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury autostradowej w postaci napraw i remontów.

Oto stawki za przejazd A2:

18 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

36 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

60 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

92 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

138 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

360 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest w żaden sposób dotowany przez stronę publiczną. Dodatkowo, podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT, co oznacza, że ta część pobieranej opłaty zasila budżet Państwa.

Autostrada A4 Kraków – Katowice – koszt przejazdu 2025

Koncesjonariuszem 60-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Katowicami i Krakowem jest Stalexport Autostrada Małopolska. 1 kwietnia 2025 roku zarządca wprowadza podwyżkę opłat za pzrejazd.

Stalexport postanowił skorygować opłaty o wskaźnik inflacji, Jak twierdzą jego przedstawiciele, chcą, aby podwyżka była jak najmniej odczuwalna dla podróżujących.

Proponowane stawki za przejazd trasą mają wynosić od 1 kwietnia 2025 r.

dla samochodów osobowych - korekta o 1 zł (czyli 17 zł, dla pojazdów kategorii 1, innych niż motocykle),

dla samochodów ciężarowych korekta o 3 zł (kategorii 2,3,4,5), przy czym należy pamiętać, że dla pojazdów kategorii 2 i 3 utrzymana zostanie bonifikata, która zostanie odrębnie skonsultowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie bonifikata ta wynosi 20 zł.

Dodajmy, że dokładnie taka sama podwyżka miała miejsce przed rokiem. Zmienione stawki będą obowiązywać na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat – w Mysłowicach i Balicach. By przejechać z Katowic do Krakowa należy uiścić opłatę w tych dwóch punktach poboru.

Podsumowując, pokonanie trasy Katowice- Kraków będzie od 1 kwietnia tego roku kosztowało kierowcę auta osobowego 34 złote. Powrót tą samą trasą – drugie tyle. W sumie 68 zł.

Stalexport Autostrada Małopolska od ponad roku informuje o wielkim programie inwestycyjnym jaki obecnie jest realizowany na całym odcinku około 61-km trasy. Kapitalny remont A4 to jednak nic innego, jak obowiązek przekazania drogi skarbowi państwa w stanie nie gorszym od tego, w jakim spółka przejęła drogę, gdy zaczęła nią zarządzać.

Stalexport Autostrada Małopolska zamierza do marca 2027 roku wydać blisko 540 mln złotych na ambitny program inwestycyjny. Wtedy to właśnie kończy się 30-letni okres koncesyjny dla firmy. Zgodnie z zapowiedzią poprzedniego ministra infrastruktury, wówczas ten odcinek przestanie być koncesyjnym, a zostanie przejęty przez GDDKiA, która będzie odtąd nim zarządzała.

Autostrada A1 na razie nie drożeje

Na razie podwyżek nie zapowiada koncesjonariusz autostrady A1 Gdańsk – Toruń. Choć i tu trwa wielki program inwestycyjny.

W 2024 roku rozpoczął się pięcioletni wielki remont autostrady A1 Amber One, czyli od bramek w Nowej Wsi pod Toruniem, do Rusinowa (na granicy z obwodnicą Trójmiasta). Koszt pięcioletniej inwestycji ma wynieść prawie 570 mln zł. Przez w sumie pięć lat będzie się odbywała systematyczna wymiana nawierzchni na odcinku pomiędzy Rusocinem a Czerniewicami. To prawie 152 km autostrady. Kontrakt zawiera wymianę warstwy ścieralnej i częściowo wiążącej w obu ‎kierunkach ‎oraz częściowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i prace ‎towarzyszące

