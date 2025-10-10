Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hybrydowy system pracy zagościł na rynku pracy na dobre. Nie jest już tylko przejściowym trendem, który wybił się podczas pandemii. Rynek biurowy w Polsce przechodzi transformację, a model pracy wszedł w nową fazę. Trendy te znajdują odzwierciedlenie w raporcie Colliers „Hybrid and Beyond ‘25”, który wskazuje, że hybryda stała się elementem strategii biznesowej.

Coś, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, dziś jest już oswojone – przedsiębiorstwa przyjęły hybrydowy model pracy i szukają korzyści oraz rozwiązań, jak skutecznie zarządzać kulturą organizacyjną i zespołami rozproszonymi. Zdecydowana większość firm, bo blisko 94%, deklaruje, że w ten sposób organizuje dziś swoją działalność. Ponadto widoczny jest spadek zaangażowania przedsiębiorstw w zachęcanie pracowników do pracy stacjonarnej.

Hybrydowy system pracy – od kompromisu do stałej strategii biznesowej

Początkowo hybrydowy system pracy był traktowany przez przedsiębiorstwa jako kompromis w obliczu zaistniałych okoliczności, który miał zakończyć się wraz z powrotem do normalności. W 2022 roku aż 63% firm zachęcało pracowników do powrotu do pracy stacjonarnej, a 18% nie podejmowało tego typu działań. [1]

Obecnie różnica między tymi dwiema postawami zdecydowanie się zmniejszyła: 49% firm podejmuje działania mające na celu ściągnięcie pracowników do biura, ale już 34% nie decyduje się na aktywność w tym kierunku. Wbrew przewidywaniom, pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie ułatwiło pracodawcom motywowania pracowników do częstszego pojawiania się w biurach.

Warto podkreślić, że sami pracownicy są niechętni do powrotu do pracy w biurze. Choć w tym roku odsetek ten nieco spadł (o 3 p.p.), to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – sięga aż 85%.

Pani Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define, podsumowuje obecną sytuację na rynku pracy:

Etap oczekiwania na wielki powrót do biur mamy już za sobą. Dziś nikt nie pyta, czy praca hybrydowa z nami zostanie – to już przesądzone. Kluczowe staje się inne pytanie – jak tym modelem skutecznie zarządzać, by stał się realnym wsparciem dla biznesu i pracowników. Organizacje stopniowo rezygnują z prostych, szablonowych rozwiązań dotyczących modelu pracy i szukają sposobu dostosowania zasad pracy hybrydowej do swoich celów i potrzeb.

Praca hybrydowa w nowej odsłonie

Analiza rynku przeprowadzona w raporcie „Hybrid and Beyond ‘25” jasno pokazuje, że odsetek firm preferujących pracę głównie z biura systematycznie spadał w ciągu ostatnich lat i obecnie wynosi zaledwie 8%. W międzyczasie model hybrydowy stawał się coraz popularniejszy i ewoluował. Firmy chętniej wdrażają zróżnicowane modele pracy w obrębie jednej organizacji – elastycznie dopasowanych do potrzeb poszczególnych zespołów. W bieżącym roku takie podejście deklaruje już 17% firm, wobec zaledwie 5% w 2022 roku i 15% w 2024 roku.

Pan Grzegorz Rajca, associate director, Colliers Define, opowiada o tym, w jaki sposób firmy dostosowują swoje systemy pracy do modelu hybrydowego:

Trend ten pokazuje, że organizacje zaczęły świadomie projektować, udoskonalać i dopasowywać hybrydowy model pracy do swoich potrzeb, a nawet do potrzeb swoich zespołów. Są bowiem działy, gdzie hybryda nie sprawdzi się na dłużą metę, ale są też takie, gdzie praca zdalna nie wpływa dobrze na efektywność wykonywania obowiązków. Decyzje o wyborze modelu pracy często zostawiane są liderom.

Zmiana strategii zatrudnienia

Z raportu jasno wynika, że coraz mniej firm stawia na w pełni zdalny model pracy z dowolnego miejsca w Polsce – obecnie to 28% przedsiębiorstw, co oznacza spadek o 5 p.p. rok do roku. Jednocześnie rośnie odsetek firm, które zatrudniają osoby mieszkające maksymalnie dwie godziny od biura – 40% organizacji deklaruje takie podejście, co oznacza wzrost o 6 p.p. To rozwiązanie zapewnia z jednej strony elastyczność, a z drugiej – bezpieczeństwo operacyjne. Pracownik mieszkający w zasięgu dwugodzinnego dojazdu może w razie potrzeby lub sytuacji kryzysowej szybko pojawić się w biurze.

Zakres korzyści i trudności pozostaje niezmienny

Raport „Hybrid and Beyond” potwierdza listę korzyści wynikających z pracy hybrydowej – pozostaje ona niezmienna i spójna.

Korzyści z pracy zdalnej i hybrydowej:

pozytywny wpływ na dobrostan pracowników oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance),

możliwość utrzymania specjalistów i ekspertów w organizacji,

większa skuteczność rekrutacji oraz indywidualną wydajność,

wzmocnienie odporności organizacji i jej ciągłości działania, co przekłada się na lepsze wyniki całej firmy.

To wszystko sprawia, że praca hybrydowa stała się stałym narzędziem strategicznym, które realnie wspiera zarówno biznes, jak i kapitał ludzki.

Wyzwania związane z pracą hybrydową:

niskie poczucie przynależności do zespołu,

słabsza współpraca i ograniczony przepływ informacji na poziomie operacyjnym.

Problematyczne pozostają również:

bieżące zarządzanie zespołami,

utrzymanie spójnej kultury organizacyjnej,

efektywny onboarding nowych pracowników.

W związku z tym model hybrydowy nie jest zakończonym narzędziem i nadal wymaga udoskonalenia. Jego skuteczność zależy przede wszystkim od jakości wdrożenia i konsekwencji w stosowaniu zasad.

Komunikacja w modelu hybrydowym – brakujące ogniwo

Ponad połowa respondentów (51%) uważa, że praca zdalna negatywnie wpłynęła na przepływ informacji na poziomie operacyjnym. Jednocześnie 37% firm nie ma jasno zdefiniowanych kluczowych kanałów komunikacji, 44% nie wdrożyło zasad zapewniających odpowiednią „higienę” spotkań hybrydowych, a aż 66% nie stosuje praktyk i reguł związanych z komunikacją asynchroniczną.

Pani Dorota Osiecka opowiada o tym, jakie wyzwania wiążą się z modelem hybrydowym pracy:

Hybrydowy model pracy niesie za sobą nowe wyzwania, ale wiele organizacyjnych problemów jedynie unaocznił. Widoczny w wynikach naszych badań systematyczny brak poprawy w niektórych obszarach funkcjonowania firm świadczy o tym, że konieczna jest właściwa diagnoza oraz celowane działania. Zanim zdecydujemy się na rezygnację z pracy hybrydowej, która w większości firm stała się standardem, warto podjąć realną próbę dostosowania organizacji do efektywnego funkcjonowania w hybrydzie.

Złożoność pracy rozproszonej – wyzwanie bez prostych odpowiedzi

Praca w modelu rozproszonym to funkcjonowanie w środowisku złożonych zależności, w którym przyczyny i skutki łączą się w sposób nieliniowy, nieoczywisty i trudny do jednoznacznego zidentyfikowania. W takim otoczeniu nie wystarczy ani naśladowanie rozwiązań stosowanych przez inne firmy, ani narzucanie centralnych polityk.

Firma powinna zbierać dane ilościowe i jakościowe, aby na ich podstawie identyfikować powtarzające się wzorce oraz anomalie. Kluczowe jest zrozumienie, co działa w konkretnych kontekstach, bez oczekiwania natychmiastowych rozwiązań.

Świadome zarządzanie – oparte na danych, ograniczaniu „szumu decyzyjnego” oraz zdolności organizacji do ciągłego uczenia się – będzie w nadchodzących latach kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Jak hybrydowy model pracy wpływa na rynek pracy?

W obliczu rosnącej popularności modelu hybrydowego rynek biurowy musiał się odpowiednio dostosować.

Pan Paweł Proński, dyrektor, Dział Powierzchni Biurowych, Colliers, przybliża ten aspekt:

Firmy coraz częściej optymalizują zajmowaną powierzchnię – przy renegocjacjach redukcje sięgają 20–30% w największych organizacjach. Nie chodzi już wyłącznie o oszczędności, lecz o dopasowanie biura do nowego rytmu pracy zespołów. Rosnące znaczenie ma elastyczność i możliwość skalowania zajmowanej przestrzeni, a także jakość środowiska pracy.

W efekcie transformacji modelu pracy rośnie odsetek ofert podnajmu, np.:

w Warszawie dostępnych jest ok. 65 tys. mkw. powierzchni biurowej w tej formule (to ok. 1% całkowitej nowoczesnej podaży i blisko 10% dostępnej powierzchni wolnej),

w Krakowie – 19,7 tys. mkw.,

w Łodzi – 19,7 tys. mkw.,

we Wrocławiu – 18,5 tys. mkw.

W konsekwencji tych zmian czynsze wywoławcze pozostają zróżnicowane – zarówno pomiędzy rynkami regionalnymi, jak i w obrębie samej Warszawy:

Warszawa: od 12,5–20 euro/mkw. miesięcznie poza centrum, do nawet 29 euro w najlepszych lokalizacjach centralnych,

miasta regionalne: średnio między 13 a 19 euro/mkw., przy czym najwyższe stawki notuje Kraków, a najniższe Łódź i Katowice.

Na poziom stawek wpływa nie tylko lokalizacja, ale również takie czynniki jak standard wykończenia, certyfikacja oraz elastyczność oferowanej przestrzeni. W realiach nowego modelu pracy elementy te stają się kluczowe dla konkurencyjności biurowców.

W większości polskich miast różnice między czynszami oferowanymi w ramach podnajmu a stawkami wywoławczymi dla tych samych budynków wynoszą od kilku do około 25%. Największe rozbieżności obserwuje się na warszawskim Służewcu, gdzie czynsze za podnajem są nawet o 45% niższe od stawek bazowych. Taka sytuacja wskazuje na silną presję na obniżki w tym rejonie, spowodowaną nadpodażą dostępnej powierzchni biurowej oraz ograniczonym popytem.

Źródło: Colliers

