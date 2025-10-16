Spis treści
Podsumowanie rynku w branży nieruchomości 2025 i prognozy na 2026
Polish Real Estate Summit to wyjątkowa okazja do omówienia kluczowych kwestii dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem. Poświęcona będzie m.in. analizie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych czy zmianom legislacyjnym. Wydarzenie stanie się też forum wymiany idei, które wyznaczą kierunki rozwoju sektora na najbliższe lata.
Udział w konferencji zapowiedzieli eksperci, analitycy oraz liderzy rynku nieruchomości. Dyskusje będą koncentrować się na kwestiach takich jak rola PRS-ów, obniżki stóp procentowych oraz wpływ ustawy o jawności cen mieszkań.
Prelegenci i wiodące tematy. Wiedza, która wyznaczy przyszłość
Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się uznani eksperci, m.in.:
- Tomasz Cudowski, redaktor naczelny, Estate FM,
- Kazimierz Kirejczyk, housing strategy advisor, JLL,
- profesor Waldemar Rogowski, BIK i SGH,
- Marlena Kosiura, analityk, założycielka portalu InwestycjewKurortach.pl,
- Jakub Kląskała, head of sales, Otodom,
- Anna Kochańska, prezes zarządu, Primse.com,
- Anna Adrian, head of marketing, Otodom,
- Jacek Tokarski, CEO, HIDA,
- Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, RynekPierwotny.pl,
- Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego, PZFD,
- Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu, PZFD, członek Rady Nadzorczej Nowy Adres,
- Mateusz Bonca, prezes zarządu, JLL,
- Elżbieta Chmiel, członek zarządu, PFR Nieruchomości.
Eksperci omówią Ustawę o jawności cen mieszkań – jasne i ciemne strony tej regulacji, przedyskutują rolę zachodnich funduszy inwestycyjnych i trend inwestycji w hotele, jako nowy wymiar funkcji mieszkaniowych.
Podczas konferencji poruszone zostaną także tematy dotyczące fuzji i przejęć na rynku nieruchomości, a także wpływu systemu EU ETS2 na koszty budowy i utrzymania nieruchomości. Ważnym punktem będzie również analiza nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących powierzchni pod ściankami działowymi oraz współpracy deweloperów z agentami.
Networking w malowniczym Zakopanem
Polish Real Estate Summit to nie tylko merytoryczne panele i debaty, ale także wyjątkowa okazja do networkingu. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów biznesowych za pomocą systemu Match Maker, które ułatwi umawianie spotkań i optymalne zarządzanie czasem.
Wieczorem, uczestnicy konferencji spotkają się na integracyjnej kolacji w restauracji „Regionalna” w Nosalowym Dworze, gdzie będą mogli porozmawiać w bardziej nieformalnej atmosferze, w otoczeniu góralskich smaków i tradycji.