PRES Polish Real Estate Summit 2025. Spotkanie liderów rynku nieruchomości

redakcja Muratorplus.pl
2025-10-16 14:06

17-18 listopada 2025 roku w Zakopanem odbędzie się jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń w branży nieruchomości – piąta edycja Polish Real Estate Summit (PRES). Konferencja zgromadzi czołowych deweloperów, inwestorów oraz ekspertów z sektora mieszkaniowego. Patronem medialnym wydarzenia jest serwis muratorplus.pl

PRES Polish Real Estate Summit

i

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Podsumowanie rynku w branży nieruchomości 2025 i prognozy na 2026

Polish Real Estate Summit to wyjątkowa okazja do omówienia kluczowych kwestii dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem. Poświęcona będzie m.in. analizie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych czy zmianom legislacyjnym. Wydarzenie stanie się też forum wymiany idei, które wyznaczą kierunki rozwoju sektora na najbliższe lata.

Udział w konferencji zapowiedzieli eksperci, analitycy oraz liderzy rynku nieruchomości. Dyskusje będą koncentrować się na kwestiach takich jak rola PRS-ów, obniżki stóp procentowych oraz wpływ ustawy o jawności cen mieszkań.

Prelegenci i wiodące tematy. Wiedza, która wyznaczy przyszłość

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się uznani eksperci, m.in.:

  • Tomasz Cudowski, redaktor naczelny, Estate FM,
  • Kazimierz Kirejczyk, housing strategy advisor, JLL,
  • profesor Waldemar Rogowski, BIK i SGH,
  • Marlena Kosiura, analityk, założycielka portalu InwestycjewKurortach.pl,
  • Jakub Kląskała, head of sales, Otodom,
  • Anna Kochańska, prezes zarządu, Primse.com,
  • Anna Adrian, head of marketing, Otodom,
  • Jacek Tokarski, CEO, HIDA,
  • Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, RynekPierwotny.pl,
  • Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego, PZFD,
  • Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu, PZFD, członek Rady Nadzorczej Nowy Adres,
  • Mateusz Bonca, prezes zarządu, JLL,
  • Elżbieta Chmiel, członek zarządu, PFR Nieruchomości.

Eksperci omówią Ustawę o jawności cen mieszkań – jasne i ciemne strony tej regulacji, przedyskutują rolę zachodnich funduszy inwestycyjnych i trend inwestycji w hotele, jako nowy wymiar funkcji mieszkaniowych. 

Podczas konferencji poruszone zostaną także tematy dotyczące fuzji i przejęć na rynku nieruchomości, a także wpływu systemu EU ETS2 na koszty budowy i utrzymania nieruchomości. Ważnym punktem będzie również analiza nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących powierzchni pod ściankami działowymi oraz współpracy deweloperów z agentami.

Networking w malowniczym Zakopanem

Polish Real Estate Summit to nie tylko merytoryczne panele i debaty, ale także wyjątkowa okazja do networkingu. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów biznesowych za pomocą systemu Match Maker, które ułatwi umawianie spotkań i optymalne zarządzanie czasem. 

Wieczorem, uczestnicy konferencji spotkają się na integracyjnej kolacji w restauracji „Regionalna” w Nosalowym Dworze, gdzie będą mogli porozmawiać w bardziej nieformalnej atmosferze, w otoczeniu góralskich smaków i tradycji.

