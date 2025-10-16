Podsumowanie rynku w branży nieruchomości 2025 i prognozy na 2026

Polish Real Estate Summit to wyjątkowa okazja do omówienia kluczowych kwestii dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem. Poświęcona będzie m.in. analizie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych czy zmianom legislacyjnym. Wydarzenie stanie się też forum wymiany idei, które wyznaczą kierunki rozwoju sektora na najbliższe lata.

Udział w konferencji zapowiedzieli eksperci, analitycy oraz liderzy rynku nieruchomości. Dyskusje będą koncentrować się na kwestiach takich jak rola PRS-ów, obniżki stóp procentowych oraz wpływ ustawy o jawności cen mieszkań.

Prelegenci i wiodące tematy. Wiedza, która wyznaczy przyszłość

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się uznani eksperci, m.in.:

Tomasz Cudowski, redaktor naczelny, Estate FM,

Kazimierz Kirejczyk, housing strategy advisor, JLL,

profesor Waldemar Rogowski, BIK i SGH,

Marlena Kosiura, analityk, założycielka portalu InwestycjewKurortach.pl,

Jakub Kląskała, head of sales, Otodom,

Anna Kochańska, prezes zarządu, Primse.com,

Anna Adrian, head of marketing, Otodom,

Jacek Tokarski, CEO, HIDA,

Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, RynekPierwotny.pl,

Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego, PZFD,

Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu, PZFD, członek Rady Nadzorczej Nowy Adres,

Mateusz Bonca, prezes zarządu, JLL,

Elżbieta Chmiel, członek zarządu, PFR Nieruchomości.

Eksperci omówią Ustawę o jawności cen mieszkań – jasne i ciemne strony tej regulacji, przedyskutują rolę zachodnich funduszy inwestycyjnych i trend inwestycji w hotele, jako nowy wymiar funkcji mieszkaniowych.

Podczas konferencji poruszone zostaną także tematy dotyczące fuzji i przejęć na rynku nieruchomości, a także wpływu systemu EU ETS2 na koszty budowy i utrzymania nieruchomości. Ważnym punktem będzie również analiza nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących powierzchni pod ściankami działowymi oraz współpracy deweloperów z agentami.

Networking w malowniczym Zakopanem

Polish Real Estate Summit to nie tylko merytoryczne panele i debaty, ale także wyjątkowa okazja do networkingu. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów biznesowych za pomocą systemu Match Maker, które ułatwi umawianie spotkań i optymalne zarządzanie czasem.

Wieczorem, uczestnicy konferencji spotkają się na integracyjnej kolacji w restauracji „Regionalna” w Nosalowym Dworze, gdzie będą mogli porozmawiać w bardziej nieformalnej atmosferze, w otoczeniu góralskich smaków i tradycji.

