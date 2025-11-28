Self storage w Polsce zdobywa coraz większą popularność. Magazyny samoobsługowe przyciągają zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych

2025-11-28 11:10

Magazyny samoobsługowe zyskują w Polsce coraz większą popularność. Łączna powierzchnia self storage wynosi już 225 tys. mkw., a obłożenie wzrosło w ciągu roku z 72% do 78%. Ponad połowę użytkowników stanowią klienci biznesowi, a średni czas najmu to niemal 8 miesięcy. Choć Polska wciąż pozostaje w tyle za rynkami Europy Zachodniej, rynek konsekwentnie zwyżkuje. Popyt napędzają rosnąca urbanizacja, zmiany stylu życia oraz atrakcyjna rentowność inwestycji.

Polska w tyle za Europą Zachodnią, ale magazyny samoobsługowe zyskują na popularności

Polacy coraz chętniej korzystają z ofert rynku self storage. Mimo że magazyny samoobsługowe dopiero raczkują w Polsce, widać duży potencjał rozwoju tego rynku. Rosną nie tylko zasoby powierzchni, które obecnie wynoszą 225 tys. mkw., ale również obłożenie, które w ostatnim roku wzrosło i obecnie przekracza 78% (dane z najnowszego raportu „European Self Storage Industry Report 2025”, przygotowanego przez CBRE i Fedessa). Sprzyjające warunki, takie jak rosnący popyt i pozytywne tendencje dotyczące zwrotów z inwestycji, napędzają rozwój sektora self storage.

Choć popularność segmentu rośnie dzięki zmianom stylu życia, urbanizacji i ograniczonej dostępności przestrzeni w dużych miastach, Polska wciąż pozostaje w tyle za Europą Zachodnią pod względem powierzchni magazynowej na mieszkańca, a świadomość usług poza największymi miastami jest nadal niska. Sytuację tę komentuje Bartosz Szlęzak, Associate Director w CBRE:

Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na znaczeniu zarówno wśród konsumentów, jak i inwestorów. Zainteresowanie tym segmentem rośnie wraz ze zmianami stylu życia, wzrostem urbanizacji i ograniczoną dostępnością przestrzeni magazynowej w dużych miastach. Pod względem skali Polska pozostaje jednak daleko za rynkami Europy Zachodniej. Wskaźnik takiej powierzchni na mieszkańca nadal jest jednym z najniższych w regionie, a świadomość istnienia usługi poza największymi miastami, w których działają operatorzy tacy jak Less Mess, jest wciąż ograniczona. Dla dalszego rozwoju rynku ważne jest zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych i biznesowych, w tym w średnich i mniejszych miastach.

Niska świadomość, rosnący popyt. Self storage w Polsce zaskakuje wynikami

Świadomość Polaków na temat rynku magazynów samoobsługowych nie jest zbyt wysoka. Zaledwie 6 na 10 osób słyszało o self storage, co piąty zna jego ofertę, a tylko około 8% faktycznie z niej korzystało.

Choć w Europie popyt na magazyny samoobsługowe nieco spada, w Polsce rośnie. Obłożenie takich obiektów zwiększyło się w 2025 r. z 72% do 78% w ujęciu rocznym. Ponad połowę użytkowników stanowią klienci biznesowi, a przeciętny czas korzystania z usługi sięga prawie ośmiu miesięcy. 

Pomimo że Polska jest rynkiem w fazie rozwoju, osiąga zaskakująco dobre wyniki pod względem rentowności, o czym mówi Pan Bartosz Szlęzak z CBRE:

Można przypuszczać, że bardziej dojrzałe rynki magazynów samoobsługowych osiągają wyższy poziom rentowności. I w dużej mierze tak właśnie jest. Jednak Polska wyłamuje się z tego trendu, będąc rynkiem w fazie rozwoju, a jednocześnie osiągając lepsze wyniki niż można by się spodziewać.

Self storage w liczbach – największe rynki i pozycja Polski  

Z szacunków CBRE i Fedessa wynika, że w całej Europie działa 10,5 tys. obiektów self storage, a ich łączna powierzchnia wynosi 17,7 mln mkw. Do największych rynków należą Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy, które odpowiadają za 68% wszystkich obiektów i 75% całkowitej powierzchni magazynowej.

Procentowy udział poszczególnych krajów przedstawia się następująco:

  • Wielka Brytania: 34,5%,
  • Francja: 15,2%,
  • Niemcy: 13,6%,
  • Hiszpania: 11,3%.

W Polsce powierzchnia magazynów samoobsługowych wynosi 225 tys. mkw., co stanowi około 1,3% europejskiego rynku. Podobny poziom mają rynki w:

  • Finlandii: 220 tys. mkw.,
  • Irlandii: 210 tys. mkw.,
  • Szwajcarii: 200 tys. mkw.

Najmniejszym rynkiem jest Rumunia z 60 tys. mkw.

Przeciętny czynsz za wynajem magazynu samoobsługowego w Polsce wynosi 182 EUR/mkw. netto rocznie, co jest niższą stawką niż w większości krajów europejskich.

