Polska w tyle za Europą Zachodnią, ale magazyny samoobsługowe zyskują na popularności

Polacy coraz chętniej korzystają z ofert rynku self storage. Mimo że magazyny samoobsługowe dopiero raczkują w Polsce, widać duży potencjał rozwoju tego rynku. Rosną nie tylko zasoby powierzchni, które obecnie wynoszą 225 tys. mkw., ale również obłożenie, które w ostatnim roku wzrosło i obecnie przekracza 78% (dane z najnowszego raportu „European Self Storage Industry Report 2025”, przygotowanego przez CBRE i Fedessa). Sprzyjające warunki, takie jak rosnący popyt i pozytywne tendencje dotyczące zwrotów z inwestycji, napędzają rozwój sektora self storage.

Choć popularność segmentu rośnie dzięki zmianom stylu życia, urbanizacji i ograniczonej dostępności przestrzeni w dużych miastach, Polska wciąż pozostaje w tyle za Europą Zachodnią pod względem powierzchni magazynowej na mieszkańca, a świadomość usług poza największymi miastami jest nadal niska. Sytuację tę komentuje Bartosz Szlęzak, Associate Director w CBRE:

Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na znaczeniu zarówno wśród konsumentów, jak i inwestorów. Zainteresowanie tym segmentem rośnie wraz ze zmianami stylu życia, wzrostem urbanizacji i ograniczoną dostępnością przestrzeni magazynowej w dużych miastach. Pod względem skali Polska pozostaje jednak daleko za rynkami Europy Zachodniej. Wskaźnik takiej powierzchni na mieszkańca nadal jest jednym z najniższych w regionie, a świadomość istnienia usługi poza największymi miastami, w których działają operatorzy tacy jak Less Mess, jest wciąż ograniczona. Dla dalszego rozwoju rynku ważne jest zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych i biznesowych, w tym w średnich i mniejszych miastach.

Niska świadomość, rosnący popyt. Self storage w Polsce zaskakuje wynikami

Świadomość Polaków na temat rynku magazynów samoobsługowych nie jest zbyt wysoka. Zaledwie 6 na 10 osób słyszało o self storage, co piąty zna jego ofertę, a tylko około 8% faktycznie z niej korzystało.

Choć w Europie popyt na magazyny samoobsługowe nieco spada, w Polsce rośnie. Obłożenie takich obiektów zwiększyło się w 2025 r. z 72% do 78% w ujęciu rocznym. Ponad połowę użytkowników stanowią klienci biznesowi, a przeciętny czas korzystania z usługi sięga prawie ośmiu miesięcy.

Pomimo że Polska jest rynkiem w fazie rozwoju, osiąga zaskakująco dobre wyniki pod względem rentowności, o czym mówi Pan Bartosz Szlęzak z CBRE:

Można przypuszczać, że bardziej dojrzałe rynki magazynów samoobsługowych osiągają wyższy poziom rentowności. I w dużej mierze tak właśnie jest. Jednak Polska wyłamuje się z tego trendu, będąc rynkiem w fazie rozwoju, a jednocześnie osiągając lepsze wyniki niż można by się spodziewać.

Self storage w liczbach – największe rynki i pozycja Polski

Z szacunków CBRE i Fedessa wynika, że w całej Europie działa 10,5 tys. obiektów self storage, a ich łączna powierzchnia wynosi 17,7 mln mkw. Do największych rynków należą Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy, które odpowiadają za 68% wszystkich obiektów i 75% całkowitej powierzchni magazynowej.

Procentowy udział poszczególnych krajów przedstawia się następująco:

Wielka Brytania: 34,5%,

Francja: 15,2%,

Niemcy: 13,6%,

Hiszpania: 11,3%.

W Polsce powierzchnia magazynów samoobsługowych wynosi 225 tys. mkw., co stanowi około 1,3% europejskiego rynku. Podobny poziom mają rynki w:

Finlandii: 220 tys. mkw.,

Irlandii: 210 tys. mkw.,

Szwajcarii: 200 tys. mkw.

Najmniejszym rynkiem jest Rumunia z 60 tys. mkw.

Przeciętny czynsz za wynajem magazynu samoobsługowego w Polsce wynosi 182 EUR/mkw. netto rocznie, co jest niższą stawką niż w większości krajów europejskich.

