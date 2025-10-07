Debata Muratora: Mariusz Luchowski, Panasonic Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Zgodnie z raportem Colliers „Flexpansion: The Architecture of Agility”, w stolicy Polski odnotowano dynamiczny rozwój rynku flex – działa tu już 77 centrów coworkingowych prowadzonych przez 40 różnych operatorów. Konkurencyjne stawki najmu, sięgające średnio 410 euro za prywatne stanowisko, sprawiają, że Warszawa staje się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do wdrażania nowoczesnych, hybrydowych modeli pracy w regionie EMEA.

Rynek elastycznych biur w regionie EMEA

Rynek elastycznych biur w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) nadal się rozwija i dywersyfikuje. Niektóre jego obszary są już bliskie osiągnięcia dojrzałości i konsolidacji, podczas gdy inne wciąż koncentrują się na wzroście, będąc na wczesnym etapie rozwoju. Cały rynek jednak nieustannie ewoluuje, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości, w pełni serwisowane powierzchnie biurowe.

Polski rynek powierzchni elastycznych rozwija się dynamicznie – szczególnie w Warszawie, która coraz silniej przyciąga nowych operatorów coworkingowych. Stolica Polski staje się również atrakcyjnym miejscem dla globalnych organizacji lokujących swoje biznesy w Europie, stopniowo umacniając pozycję ważnego punktu na mapie regionu EMEA.

Z danych zawartych w raporcie opracowanym przez firmę Colliers wynika, że Warszawa znalazła się w gronie miast, które w 2024 roku przyciągnęły najwięcej nowych operatorów (5). Tym samym ustąpiła miejsca jedynie Londynowi, a drugą lokatę dzieliła z metropoliami takimi jak Dubaj, Manchester, Monachium, Sofia i Sztokholm.

W ubiegłym roku w regionie EMEA uruchomiono łącznie 283 nowe lokalizacje coworkingowe, podczas gdy zamknięto 80 – o 15% mniej niż w 2023 roku. Na koniec 2024 roku liczba aktywnych operatorów przestrzeni elastycznych w regionie wyniosła 1 859, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem.

Udział powierzchni elastycznych w całkowitym zasobie biurowym

Liderem w Europie pod względem udziału powierzchni elastycznych w całkowitych zasobach biurowych jest Sofia – wskaźnik dla tego miasta wynosi 8,3% (2024 r.). Na tym tle Warszawa klasyfikowana jest jako rynek średnio rozwinięty, z udziałem flex na poziomie 3,2%. Podobny poziom odnotowano w Wilnie (3,1%), Pradze (3,3%), Rydze i Barcelonie (obie po 3,2%).

Profil użytkownika przestrzeni elastycznych

Analiza danych rynkowych wskazuje również na zmianę profilu użytkownika przestrzeni elastycznych. Co ciekawe, maleje udział freelancerów i start-upów, a rośnie znaczenie dużych firm i korporacji, które coraz częściej poszukują elastycznych rozwiązań dla zespołów projektowych, tymczasowych oddziałów czy pracowników funkcjonujących w modelu hybrydowym.

Pan Robert Romanowski, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych firmy Colliers, zwraca uwagę na istotną zmianę w podejściu firm do przestrzeni biurowych:

Wzrost znaczenia tzw. „managed offices”, czyli przestrzeni dostosowanych do indywidualnych potrzeb firm, pokazuje, że rynek dojrzewa. Firmy nie chcą już tylko biurka. Chcą środowiska pracy dostosowanego do ich operacyjnych realiów, a coworki oferują nie tylko wysokiej jakości przestrzeń, ale także większą elastyczność najmu.

Lokalizacja ma znaczenie – centrum miasta nadal na topie

W 2024 roku niemal połowa (47%) nowych lokalizacji coworkingowych w Europie zrealizowano w ścisłych centrach miast – to wyraźny wzrost względem 2023 roku, kiedy udział ten wynosił 34%. Operatorzy coraz częściej stawiają na miejsca z dobrą komunikacją, dostępem do usług oraz nowoczesną infrastrukturą – Warszawa spełnia te oczekiwania.

Na popularności zyskują także budynki z historią – kamienice oraz przestrzenie postindustrialne, które oferują unikalny klimat i atrakcyjną lokalizację.

Ekspert Colliers podkreśla, że firmy coraz większą wagę przywiązują nie tylko do funkcjonalności biura, ale również do jego estetyki, klimatu i otoczenia, które wspierają wizerunek pracodawcy i pozytywnie wpływają na doświadczenia pracowników:

Autentyczność, architektoniczny charakter i lokalizacja mają dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek. Tego typu lokalizacje oferują wysoką jakość powierzchni i dostępnych funkcji oraz udogodnień w niebanalnym otoczeniu. Dla wielu firm flex to nie tylko przestrzeń, ale także element employer brandingu.

Deweloperzy dostrzegają potencjał rozwiązań flex

W wielu nowych inwestycjach zaczyna się uwzględniać przestrzenie coworkingowe jako element oferty usługowej. W ten sposób dywersyfikuje się najemców i zwiększa atrakcyjność budynku. Model „hospitality-driven office”, w którym biuro staje się miejscem, do którego chce się wracać, staje się nowym standardem.

W ubiegłym roku w regionie EMEA deweloperzy uruchomili 72 nowe lokalizacje coworkingowe w ramach własnych koncepcji elastycznych biur. Przykładem może być Skanska, która poprzez własnego operatora Business Link oferuje przestrzenie coworkingowe w siedmiu swoich budynkach.

Czy Warszawa ma potencjał?

Odpowiedź jest prosta – tak. Wszystko dzięki dostępności aż 77 centrów coworkingowych oraz konkurencyjnym stawkom – średnio około 410 euro miesięcznie za prywatne stanowisko. Warszawski rynek elastycznych powierzchni biurowych ma solidne fundamenty. Szczególnie, że zapotrzebowanie na nowoczesne, dobrze wyposażone przestrzenie będzie rosnąć wraz z popularyzacją i dalszym rozwojem modelu pracy hybrydowej.

Pan Robert Romanowski, podsumował sytuację na rynku flex:

Rynek flex to dziś coś znacznie więcej niż chwilowy trend. Coraz częściej to stały element strategii biurowych, który odpowiada na realne potrzeby firm.

Źródło: Colliers