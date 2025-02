To najstarsza autostrada w Polsce. Przejazd nią znowu będzie droższy

Dlatego Stalexport, który realizuje zadania związane z zarządzaniem trasą powierzone przez państwo w 1997 roku, proponuje stronie publicznej, by już teraz wspólnie zastanowić się nad przyszłością systemu zarządzania autostradami w Polsce. Według Stalexportu konieczne jest jak najszybsze rozbudowanie autostrady o trzeci, a nawet czwarty pas, co przełoży się na zwiększenie przepustowości trasy. Spółka apeluje do rządu o konstruktywny dialog, który uwzględni interesy wszystkich stron, a wypracowane postulaty zostaną uwzględnione w korekcie do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Spółka podkreśla, że jest już teraz gotowa na partnerską współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by istotnie skrócić terminy realizacji - nawet o 48 miesięcy – informują przedstawiciele koncesjonariusza autostrady A4.