PKP PLK projektują linię kolejową do przyszłej elektrowni jądrowej. To inwestycja strategiczna

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: PKP PLK Wizualizacja modernizacji linii kolejowej 230 i budowy jej nowej części do elektrowni jądrowej w gminie Choczewo

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują dokumentację projektową linii kolejowej do polskiej elektrowni atomowej, jaka ma powstać w gminie Choczewo. Jak zapewniają, na budowie nowej linii i modernizacji istniejących skorzysta także mieszkańcy powiatów wejherowskiego i lęborskiego. Ministerstwo Przemysłu właśnie nadało zadaniu status inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino.

Powstaje projekt linii kolejowej do elektrowni atomowej w na Pomorzu

Na terenie gminy Choczewo ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Ale zanim do tego dojdzie powinna powstać infrastruktura drogowa i kolejowa, która umożliwi dostęp do terenów, na których zaplanowano inwestycję. Dlatego też PKP PLK już planują budowę i modernizację linii kolejowej prowadzącej do przyszłej elektrowni.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują właśnie dokumentację projektową linii kolejowej do polskiej elektrowni atomowej, jaka ma powstać w gminie Choczewo. Na realizacji inwestycji towarzyszących, w tym zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni, zyskają mieszkańcy regionu, a zwłaszcza powiatów wejherowskiego i lęborskiego.

Dokumentację projektową dla zadania pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” realizuje konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. za 52,19 mln zł netto.

Modernizacja linii kolejowej 230 i budowa dalszej części

Wybrany do realizacji wariant, którego dokumentacja powstaje, obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków linii kolejowej nr 230 z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica. Po ponad 30 latach zapewni to dostęp mieszkańców tej części Pomorza do kolei. Inwestycja zakłada również modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, gdzie obecnie ruch pociągów pasażerskich odbywa się wyłącznie w okresie letnim.

Aktualnie przygotowujemy dokumentację projektową dla zadania. We wrześniu 2023 r. odebraliśmy Koncepcję Programowo – Przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji, a następnie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu wypracowania najkorzystniejszego wariantu do realizacji. Obecnie opracowywane są projekty budowlane dla zmodyfikowanego wariantu realizacyjnego, dla którego zostanie wydane pozwolenie na budowę – informują PKP PLK.

W ramach inwestycji złożono 3 wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzyskanie decyzji środowiskowych. Dla odcinka lk 229 Lębork – Łeba taką decyzję już uzyskano. Dla pozostałych dwóch opracowywany jest pełen raport o oddziaływaniu na środowisko. Uzyskanie decyzji środowiskowej pozwala na dalsze procedury uzyskiwania zgód administracyjnych do realizacji zadania (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz pozwolenia na budowę).

Kiedy pociągi przejadą po linii kolejowej do elektrowni atomowej?

Pierwsze przetargi na prace budowlane PKP PLK planuje ogłosić jeszcze w 2025 r., zaczynając od modernizacji linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba.

Zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych planowane jest w 2026 r., a zakończenie prac budowlanych w 2029 r.

Zakres prac budowy i modernizacji linii kolejowej do elektrowni

Realizacja zadania zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej eksploatacji. Możliwy będzie dojazd pociągów towarowych o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś).

Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h (na linii nr 229 Lębork – Łeba do 120 km/h), a towarowe do 120 km/h.

Budowa kolei do elektrowni jądrowej uzyskała status inwestycji towarzyszącej

Ministerstwo Przemysłu nadało zadaniu w styczniu 2025 roku status inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. PKP PLK szuka wykonawcy prac na trasie, której reaktywacja stworzy nowe możliwości podróżowania koleją w tej części województwa pomorskiego. Po modernizacji odcinek linii nr 229 między Kartuzami a Lęborkiem będzie stanowił alternatywne połączenie kolejowe do planowanej elektrowni. O znaczeniu zadania świadczy fakt, iż decyzją Ministerstwa Przemysłu nadany został mu status inwestycji towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej.

- Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”. Zwycięzca przetargu przygotuje projekt inwestycji oraz zrealizuje prace budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w III kw. br., a zakończenie inwestycji w I kw. 2028 r. - informują PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ostatni raz regularne połączenia kolejowe na trasie Kartuzy – Lębork były prowadzone w 2000 r. W ramach inwestycji będą przebudowane stacje i przystanki, zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstaną również nowe przystanki. Pociągi na 60-kilometrowej trasie pojadą z prędkością do 120 km/h. Pełen zakres prac poznamy po przygotowaniu dokumentacji projektowej. Modernizacja linii nr 229 na tym odcinku zapewni alternatywny dojazd do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, w tym sprawny i bezpieczny transport ładunków podczas jej budowy i eksploatacji. Umożliwi także dojazd do Trójmiasta przez Kartuzy dla zachodniej części woj. pomorskiego, zwłaszcza dla podróżnych ze Słupska i Lęborka, podczas zamknięć torowych na zaplanowanej do modernizacji linii nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork.

Dostęp do planowanej w gminie Choczewo elektrowni jądrowej zapewniony będzie w pierwszym etapie od strony Lęborka (prace na odcinku linii nr 229 Lębork – Łeba). Zmodernizowana zostanie również linia nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo oraz zostaną zbudowane nowe odcinki linii z Choczewa, poprzez elektrownię jądrową, do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica. Do elektrowni dojadą pociągi towarowe o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś).

- Zmodernizujemy stacje i przystanki, budując także nowe miejsca zatrzymań pociągów. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h (na trasie Lębork – Łeba do 120 km/h), a towarowe do 120 km/h - zapewniają PKP Polskie Linie Kolejowe.

