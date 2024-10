Wiadomo, kto zaprojektuje i zbuduje drogę do polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu

15:49

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) podpisały umowę z firmą Budimex S.A. na projekt drogi technicznej do MOLF, czyli specjalnie budowanego portu do rozładunku urządzeń dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie – Kopalinie. Prace obejmą zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz – po skorzystaniu z prawa opcji – budowę i oddanie do użytkowania drogi o długości około 900 metrów.

Co to jest MOLF dla elektrowni jądrowej?

MOLF (Marine Off-Loading Facility) to nic innego, jak specjalnie budowany rodzaj portu, dzięki któremu będzie można drogą morską transportować na plac budowy elementy przyszłej elektrowni jądrowej. Chodzi np. o ładunki ponadnormatywne, takie jak zbiornik reaktora, wytwornica pary i inne elementy modułowe oraz wyposażenia elektrowni jądrowej. Budowa konstrukcji usprawni też dostawy materiałów budowlanych, a następnie bezpieczną eksploatację obiektu jądrowego na Pomorzu.

Konstrukcję MOLF zbuduje Urząd Morski w Gdyni. Z kolei, wspomnianą drogę komunikującą port z placem budowy wykona, po wcześniejszym stworzeniu projektu – firma Budimex.

Budowa drogi do elektrowni jądrowej w gminie Choczewo

Sama droga zostanie oddana do użytku pod koniec 2026 roku, jak informują PEJ, około dwa lata przed planowanym terminem wylania pierwszego betonu jądrowego elektrowni Lubiatowo-Kopalino.

To będzie szczególna droga o szerokości 15 metrów. Będzie mieć nawierzchnię z betonu cementowego, obustronne jedno-metrowe pobocza betonowe oraz dodatkowo obustronne pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie zostanie zapewnione przez rowy drogowe, z odprowadzaniem wody do odbiorników. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

Ruszają prace geologiczne w miejscu budowy elektrowni atomowej na Pomorzu

Projekt budowy drogi obejmuje szeroki zakres działań, w tym wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych oraz pozwolenia na budowę. W ramach projektu przewidziano m.in. prace geodezyjne i geotechniczne, budowę systemu odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej, a także realizację robót towarzyszących, takich jak budowa obiektu inżynierskiego oraz budowa zjazdów.

Droga do elektrowni jądrowej stanie się ogólnodostepna

Jak informują Polskie Elektrownie Jądrowe, w pierwszej fazie użytkowania dostęp do drogi technicznej do MOLF będzie ograniczony, ponieważ będzie służyła do transportowania ładunków wielkogabarytowych na teren budowy elektrowni. Po jej wybudowaniu droga może zostać przekwalifikowana na ogólnodostępną.

Budowa tej drogi to jedno z bardzo wielu naszych działań przygotowawczych do budowy elektrowni. Takie ładunki ponadnormatywne jak wytwornica pary, zbiornik ciśnieniowy czy inne części modułowe dotrą do Polski morzem, a zakontraktowana przez nas właśnie droga techniczna będzie ostatnim odcinkiem ich trasy na plac budowy. To rozwiązanie pozwoli nam odciążyć lokalne i regionalne drogi – wyjaśnił prezes PEJ Leszek Juchniewicz.

Projekt drogi do elektrowni jądrowej, potem budowa do końca 2026 roku

Zgodnie z umową, Budimex w ciągu roku ma uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną. Dokumentacja projektowa dla drogi technicznej będzie gotowa w pierwszym kwartale 2026 roku, a po skorzystaniu z prawa opcji, wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane, które zaplanowano do końca 2026 roku.

W sierpniu tego roku Urząd Morski w Gdyni zawarł umowę na zaprojektowanie MOLF z konsorcjum spółek WUPROHYD i INGEO – podjęta obecnie współpraca PEJ z Budimeksem jest kolejnym elementem przygotowań do włączenia drogi morskiej w proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce

Elektrownia jądrowa w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, będzie oddzielona od nabrzeża Morza Bałtyckiego około 300-400 metrowym pasem terenu (linia brzegowa jest na tym odcinku zróżnicowana). Około 200 metrowy w najwęższym miejscu pas drzew oddzielający elektrownię będzie pełnił funkcję swoistej bariery estetycznej zasłaniającej elektrownię, a także będzie stanowić korytarz ekologiczny dla zwierząt, które będą mogły swobodnie migrować. W preferowanym wariancie i podwariancie technicznym inwestycji, trwałe wylesienie wyniesie około 335 ha, z czego po zakończeniu budowy w wyniku dodatkowych nasadzeń obszar ten uda się zmniejszyć do niecałych 300 ha.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje realizację działań, które pozwolą ograniczyć wpływ inwestycji na życie mieszkańców oraz środowisko naturalne, w tym na obszary leśne. Minimalizacja wpływu przedsięwzięcia na krajobraz będzie polegała m. in. na wspomnianym wyżej odtworzeniu roślinności tam, gdzie będzie możliwe, a sam obszar, który będzie podlegał niezbędnej wycince, będzie ograniczony do minimum. W preferowanym wariancie przy budowie kanałów układu chłodzenia będą wykorzystane tzw. maszyny do tunelowania - TBM (tunel boring machine), takie jak stosuje się m. in. przy budowie metra czy tuneli drogowych. Dzięki temu będzie możliwe zachowania pasa drzew oddzielającego elektrownię od plaży oraz nie będzie konieczności rozkopywania samych plaż.

