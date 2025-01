Coraz bliżej budowy drogi do elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jest decyzja środowiskowa. 13 chętnych do budowy

Autor: GDDKiA

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie planem, to w II kwartale 2025 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza podpisać umowę z wykonawcą pierwszej części drogi do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Zainteresowanie jest ogromne. Oferty złożyło 13 firm. Tymczasem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla drugiego odcinka trasy, czyli od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6. W końcówce 2024 roku RDOŚ wydał też decyzję dla pierwszego odcinka, od Lubiatowa do DW213.

Decyzja środowiskowa dla drogi do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino

Jak informuje GDDKiA, przygotowanie drogi krajowej do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” wchodzi w kolejną fazę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla drugiego odcinka trasy, czyli od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6. 31 grudnia 2024 roku RDOŚ wydał taką decyzję dla pierwszego odcinka, od Lubiatowa do DW213.

To droga projektowana po zupełnie nowym śladzie. Będzie łączyć aktualnie budowaną S6 z elektrownią. Dla obu odcinków jednojezdniowej drogi o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. We wnioskach o uzyskanie DŚU wskazaliśmy jako preferowany wariant 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

Przetarg na budowę drogi do elektrowni atomowej

W sierpniu 2024 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”, zlokalizowanej w gminie Choczewo. Inwestycję podzieliliśmy na dwa zadania: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Oferty w przetargu na realizację odcinka Lubiatowo - DW213 poznaliśmy 20 stycznia 2025 r., a dla odcinka DW213 – droga ekspresowa S6 (węzeł Łęczyce) poznamy je 18 lutego 2025 r. Podpisanie umów z wykonawcami inwestycji planujemy w II kw. 2025 r.

Tysiąc pytań w przetargu na drogę do elektrowni

To był jeden z bardziej emocjonujących przetargów. W trakcie jego trwania wykonawcy zadali inwestorowi ponad tysiąc pytań. Mowa o przetargu na budowę drogi krajowej do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. 20 stycznia otwarto oferty złożone przez zainteresowanych zaprojektowaniem i budową odcinka od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213.

W trakcie postępowania odpowiedzieliśmy na ponad tysiąc zapytań, które potencjalni wykonawcy mogli wykorzystać do przygotowania swoich ofert. Jeszcze pod koniec stycznia powinniśmy uzyskać decyzję środowiskową (DŚU) dla drugiego odcinka drogi do elektrowni jądrowej między DW213 i węzłem Łęczyce na S6. Termin otwarcia ofert w przetargu na tą część trasy powiązany jest z terminem uzyskania decyzji środowiskowej – informuje GDDKiA.

Oferty złożyło 13 wykonawców

W przetargu wpłynęło 13 ofert. Najniższa oferta na odcinek Lubiatowo – DW213 o wartości 177 899 777,77 zł została złożona przez konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal. Najwyższą, na kwotę 251 229 746,61 zł, złożyła Fabe Polska. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 364 318 517,26 zł.

Oto wszystkie oferty jakie wpłynęły w przetargu an budowę drogi do elektrowni jądrowej:

Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o . (Lider) i Aldesa Construcciones S.A - 240 375 983,98 zł brutto,

. (Lider) i - 240 375 983,98 zł brutto, Mostostal Warszawa S.A. - 238 531 386,50 zł brutto,

- 238 531 386,50 zł brutto, Rubau Polska Sp. z o.o . - 229 750 187,31 zł brutto,

. - 229 750 187,31 zł brutto, Unibep S.A. - 235 407 054,90 zł brutto,

- 235 407 054,90 zł brutto, PORR S.A. - 213 758 010,00 zł brutto,

- 213 758 010,00 zł brutto, Duna Polska S.A. - 243 884 767,99 zł brutto,

- 243 884 767,99 zł brutto, MIRBUD S.A. - 229 243 518,00 zł brutto,

- 229 243 518,00 zł brutto, NDI S.A. - 223 199 618,07 zł brutto,

- 223 199 618,07 zł brutto, Konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (Lider) . Polimex Mostostal S.A. (Partner), MOSTY ŁÓDŹ S.A. (Partner) - 177 899 777,77 zł brutto,

. (Partner) - 177 899 777,77 zł brutto, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. - 190 880 304,84 zł brutto,

- 190 880 304,84 zł brutto, BUDIMEX S.A. - 196 058 603,97 zł brutto,

- 196 058 603,97 zł brutto, STRABAG Sp. z o.o. - 231 455 980,52 zł brutto,

- 231 455 980,52 zł brutto, Fabe Polska Spółka z o.o. - 251 229 746,61 zł brutto.

Jak informuje GDDKiA, głównym kryterium oceny ofert jest cena - 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria związane z przedłużeniem okresu gwarancji jakości na:

ekrany wraz z ich posadowieniem, instalacjami zasilającymi i konstrukcjami wsporczymi (10 proc.),

obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (30 proc.).

Kiedy droga do elektrowni jądrowej ma być gotowa?

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Droga ma być gotowa w II kwartale 2028 roku. By tak się stało GDDKiA zamierza jak najszybciej wybrać wykonawcę i podpisać z nim umowę w II kwartale tego roku.

Budowa drogi do elektrowni atomowej Lubiatowo- Kopalino

Inwestycję podzielono na dwa zadania:

od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km)

oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km).

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce.

Droga krajowa do elektrowni jądrowej została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”.

