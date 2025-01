Nowoczesna spalarnia odpadów w Gdańsku wyprodukuje prąd i ciepło systemowe. Wkrótce otwarcie

14:10

Zobacz galerię 17 zdjęć Autor: Piotr Wittman / www.gdansk.pl Instalacja Termicznego Przetwarzania odpadów w Gdańsku - Port Czystej Energii

Już niebawem, bo w pierwszym kwartale 2025 roku, Gdańsk będzie mógł w pełni korzystać ze swojej największej i jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – mowa o instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Port Czystej Energii na Szadółkach. To prąd i ciepło w jednym, na dodatek produkowane z odpadów.

Spis treści

Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Instalacja termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku prawie gotowa

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych Port Czystej Energii na Szadółkach rozpoczęła się w 2020 roku. Kosztowała w sumie 756 milionów złotych,. Ale jak zapewniają władze miasta, te koszty szybko się zwrócą. Na dodatek miasto i 40 okolicznych gmin będą mogły się pozbyć odpadów, z którymi dotąd nie było tak naprawdę co zrobić. Trafiały więc na składowiska. Teraz zostaną spalone i przerobione na prąd i ciepło systemowe. To co ewentualnie z nich zostanie – będzie wykorzystane w inny sposób.

Inwestycja ma być oddana już w I kwartale 2025 roku.

Jak działa instalacja termicznego przetwarzania odpadów?

Port Czystej Energii w Gdańsku będzie termiczne przekształcał nienadające się do recyclingu odpady na ciepło systemowe i energię elektryczną. Jak informuje miasto, będzie tam można spalać to, z czym podczas przetwarzania odpadów są największe problemy, czyli np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, patyczki i waciki kosmetyczne, styropian, zabrudzony papier, folie po słodyczach, nabiale itp. Wszystkie te odpady zostaną spalone w temperaturze od 850 do 1050 stopni Celsjusza.

Szacuje się, że rocznie instalacja będzie produkowała do 114 tysięcy MWh, a to może wystarczyć na pokrycie zapotrzebowania energetycznego dla około 54 tysięcy gospodarstw domowych. To już średniej wielkości miasto.

Ale prąd to nie wszystko, bo instalacja będzie też produkowała ciepło – 509 tysięcy GJ, co jak skalkulowano może zaspokoić potrzeby 19 tysięcy gospodarstw domowych podczas zimy, a 70 tysięcy wiosną i latem, gdy ciepło posłuży tylko do podgrzania wody.

Do atmosfery trafią niemal całkowicie oczyszczone spaliny

Gdański zakład jako jedyny w kraju jest wyposażony w dwie instalacje do redukcji tlenków azotu: nieselektywną redukcję katalityczną SNCR (ang. Selective Non–Catalytic Reduction) oraz selektywną redukcję katalityczną SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) z wtryskiem wody amoniakalnej przed reaktorem.

instalacja w PCE wyposażona jest w filtr workowy, który pozwala na całkowite usunięcie zawartości pyłów (pozostałości popiołów lotnych) przez filtrację spalin. Emisja oczyszczonych spalin do powietrza następuje przez sięgający 65 metrów wysokości komin. Pozwala to na najbardziej efektywne rozproszenie substancji pozostających w parze wodnej. Do atmosfery trafią niemal całkowicie oczyszczone spaliny.

Z żużli i popiołów powstaną bloczki betonowe i kruszywa

W wyniku termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Porcie Czystej Energii powstają tzw. odpady wtórne – żużle i popioły paleniskowe oraz odpady z oczyszczania spalin. Dzięki współpracy PCE z firmą posiadającą stosowane pozwolenia i technologie, odpady te są w cyrkularny sposób zagospodarowywane i wykorzystywane m.in. do: produkcji bloczków betonowych, kruszyw i mieszanek budowlanych. W procesie recyklingu R5, za sprawą utraty statusu odpadów, odpady wtórne powstające w ITPOK są w 100 procentach poddawane dalszemu gospodarczemu wykorzystaniu.

Woda użyta i odzyskiwana w Porcie Czystej Energii

Obieg zamknięty w Porcie Czystej Energii można dostrzec nie tylko w kontekście odpadów komunalnych i poprocesowych, lecz także na przykładzie racjonalnego gospodarowania wodą. W projekcie instalacji uwzględniono rozwiązania umożliwiające jej odzysk i ponowne wykorzystanie. Dotyczy to zarówno wód opadowo-roztopowych, jak również wody z układów jej odzysku na terenie Instalacji, w szczególności z odwodnień kondensatu. Zebrana woda, w zależności od rodzaju, poddawana jest obróbce, oczyszczaniu bądź jest przechowywana w przeznaczonych do tego zbiornikach celem dalszego wykorzystania.

Polecamy także: Ciepło ze śmieci – rewolucja energetyczna w Olsztynie już w grudniu

Tylko kilka takich spalarni odpadów w Polsce

W Polsce tego typu zakładów jest wciąż niewiele, chociaż są bardzo potrzebne, bo ogromne składowiska odpadów pękają w szwach. Obecnie działa kilka takich instalacji: w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Krakowie. Nie ma jej na przykład w jednej z największych aglomeracji w Polsce – śląsko-zagłębiowskiej.

Pisaliśmy też: Spalarnie odpadów w Polsce. Czym są, jak działają, czy są eko? Lista spalarni odpadów w Polsce

Tymczasem, jak podaje GUS, w 2023 r. w Polsce zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 0,2% w porównaniu z 2022 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 356,7 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 1,9 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spalą odpady z Gdańska i 40 innych gmin

W Gdańsku spalą odpady także z 40 okolicznych gmin

Większość odpadów (ponad 70 procent) trafi do Portu Czystej Energii z pobliskiego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Poza tym, do PCE będą przywożone odpady komunalne z prawie 40 pomorskich gmin m.in. Kolbud, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego, Kartuz, Tczewa, Stegny, Krynicy Morskiej, Sztumu, Sztutowa, Kwidzyna, Prabut i Dzierzgonia.

Czytaj też: Park Zielonej Energii ogrzeje mieszkańców Gliwic. Ciepłą wodę w kranach i grzejnikach zapewnią odpady i słońce

Spalarnia w Gdańsku powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Inwestycja realizowana jest w formule PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę PCE i 25-letnią eksploatację obiektu, jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia, i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym spółka Port Czystej Energii.

Koszt budowy Portu Czystej Energii w Gdańsku to 756 154 049 zł netto, z czego 270 696 804 zł netto to bezzwrotna dotacja z budżetu Unii Europejskiej, a 329 752 244 zł netto stanowi pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Murowane starcie Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Czytaj też: