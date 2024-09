Park Zielonej Energii ogrzeje mieszkańców Gliwic. Ciepłą wodę w kranach i grzejnikach zapewnią odpady i słońce

10:15

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: PEC Gliwice Farma solarna wspomoże pracę wysokowydajnej spalarni odpadów i podgrzeje wodę dla mieszkańców Gliwic

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach ogłosiło przetarg na budowę instalacji solarnej i magazynu ciepła, które będą zasilać miejską sieć ciepłowniczą. To jeden z elementów procesu dekarbonizacji Górnego Ślaska.

Spis treści

Szkoła Budowania: Wykańczanie elewacji, ocieplanie ścian (28.08.2024) Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sercem Parku Zielonej Energii będzie nowoczesny kocioł wielopaliwowy, w którym energia wytwarzana będzie ze spalania odpadów komunalnych. Spełniającą restrykcyjne normy środowiskowe instalację uzupełni wielkoskalowa pompa ciepła oraz farma solarna z magazynem ciepła. Instalacje zaspokoją 30% potrzeb mieszkańców Gliwic na ciepło.

Na drodze do dekarbonizacji

PEC w Gliwicach zaopatruje w ciepło liczne instytucje, zakłady przemysłowe, obiekty oświatowe i usługowo-handlowe a także ponad 49 tys. gliwickich mieszkań; do 21 tys. mieszkań przedsiębiorstwo dostarcza także ciepłą wodę użytkową. Produkcja ciepła odbywa się w Ciepłowni Gliwice i dwóch lokalnych kotłowniach. Po uruchomieniu nowoczesnej instalacji Parku Zielonej Energii będzie możliwe wyłączenie części zasilanych węglem kotłów przedsiębiorstwa. Przewiduje się, że emisja dwutlenku węgla spadnie o 13% i zmniejszy się z 230 tys. ton do 198 tys. ton. Zużycie węgla przez przedsiębiorstwo zmniejszy się o o 25 tys ton w ciągu roku. To będzie pierwszy krok, do celu, jakim jest wyeliminowanie węgla z procesów energetycznych w mieście i regionie.

Park Zielonej Energii – jaki będzie?

Park Zielonej Energii będzie docelowo produkował ciepło i energię elektryczną. Produkcja ciepła ma wynosić do 136 MWh, natomiast prądu 22 tys. MWh. Główną instalacją zespołu będzie wielopaliwowy, nowoczesny kocioł. Dzięki niemu nastąpi utylizacja wysokonergetycznej frakcji odpadów komunalnych (pre-RDF) oraz rozdrobnionej frakcji palnej odpadów wielkogabarytowych. W sumie będzie to 40 tys. ton odpadów, które kiedyś trafiały na wysypiska, a obecnie będą przerabiane na energię cieplną i prąd. Spaliny z procesu utylizacji odpadów będą oczyszczone w wysokowydajnych instalacjach, m.in. odazotowania. Zostaną także schłodzone do 30 stopni C i w momencie wyjścia do atmosfery w zasadzie będą parą wodną.

PEC Gliwice otrzymał na tę inwestycję 270 mln. zł z NFOŚiGW, z czego 200 w formie pożyczki. Na realizację przeznaczone zostaną także środki przedsiębiorstwa, miasta Gliwice i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Farma solarna i magazyn ciepła – jak to działa?

Instalacja spalania odpadów, jako jedyny tego typu obiekt w Polsce będzie wyposażona w układ akumulacji, składający się z magazynu ciepła i farmy solarnej o mocy 13,5 Mwt.

Farma solarna będzie wspomagać produkcję ciepła, zastępując instalacje zasilane do tej pory węglem kamiennym. Będzie produkować ciepło, głównie ciepłą wodę, w okresie letnim od maja do września. Magazyn przechowa nadmiar wyprodukowanego ciepła, które będzie można wykorzystać w najbardziej dogodnym momencie. Połączenia do produkcji ciepła w pracy hybrydowej urządzeń produkujących energię ze słońca i tradycyjnego spalania nie było do tej pory w żadnym systemie ciepłowniczym w Polsce.

Panele na nieużytkach

Instalacja solarna będzie zamontowana na trzech polach o łącznej powierzchni 3,5 ha. Będzie połączona z magazynem ciepła i wielkoskalową pompą ciepła. Powstanie na nieużytkach położonych w sąsiedztwie ciepłowni. Zwycięzca ogłoszonego kilka dni temu przetargu będzie miał na realizację inwestycji 30 miesięcy. Przewiduje się, że cała instalacja Parku Zielonej Energii będzie gotowa do użytku w 2028 r.

Na razie przy ciepłowni PEC Gliwice działa mini-farma solarna, dzięki której w ciepłą wodę zasilane jest zaplecze socjalne pracowników zakładu.

Gliwice odetchną świeżym powietrzem

Park Zielonej Energii będzie spełniać najwyższe restrykcyjne normy środowiskowe zarówno krajowe, jak też Unii Europejskiej. Ograniczy to zanieczyszczenie powietrza poprzez zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, mieszaniny związków azotu oraz pyłu.

Tu projektowano kultowe budynki Górnego Śląska. Pracownia Buszki i Franty w Katowicach - zdjęcia. Jak wyglądała?

Zobacz galerię 27 zdjęć Autor: Zbiory Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej Architekci stoją na tle elewacji Pracowni. Wyposażenie widoczne na zdjęciu znajduje się dziś w zbiorach IDA BŚ.