Ciepłownia geotermalna w Koninie – od grudnia do mieszkań popłynie energia z głębi ziemi

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: MPEC Konin W Koninie zbudowana został ciepłownia geotermalna, która zasili miasto w ciepło

Konińska ciepłownia geotermalna będzie dziesiątą tego typu w Polsce instalacją zasilającą sieć centralnego ogrzewania. Wkrótce takich obiektów wykorzystujących energię geotermalną będzie przybywać, bo prowadzone są odwierty w wielu miejscach w Polsce. W Koninie geotermia będzie trzecim źródłem ciepła w mieście.

Niepewny jest los zapowiadanej przez poprzednią ekipę elektrowni atomowej w Koninie, ale na pewno jeszcze w tym roku mieszkańcy skorzystają z zasobów energii geotermalnej zgromadzonych pod miastem. Ciepło z tego źródła to chyba najbardziej ekologiczna forma energii jak jest obecnie dostępna. To ona ogrzewa Islandię i może także ogrzać sporą część Polski.

Geotermia w Koninie się opłaciła

W 2015 r. na wyspie Pociejowo położonej pomiędzy korytem Warty a kanałem Ulgi w bliskim sąsiedztwie konińskiego Starego Miasta wykonany został odwiert badawczy. Wykazał on występowanie na głębokości 2660 m źródeł geotermalnych o temperaturze 97,5 st. C. Gorąca solanka spełnia kryteria lecznicze o najwyższych parametrach spośród polskich wód geotermalnych.

Odkrycie pozwoliło na wystąpienie o rządowe wsparcie dla rozwoju geotermii w Koninie. W 2020 r. MPEC Konin uzyskał z NFOŚiGW dotację w wysokości 15 mln. zł. Firma otrzymała także pomoc z kasy miejskiej w wysokości 4 mln. zł. Brakujące środki pokryła z własnego budżetu.

Udało się z poślizgiem

Ciepłownia geotermalna według pierwotnych planów miała być gotowa w 2022 r. Plany pokrzyżowała, jak na wielu budowach, pandemia. Dwa lata później inwestycja doczekała się swojego zakończenia. Powstał budynek ciepłowni z rozdzielnią elektryczną, nastawnią cieplną i halą z wymiennikami ciepła, stacją filtrów oczyszczających wodę geotermalną, pompami do wody sieciowej i przyłączem do magistrali ciepłowniczej. Wybudowano także odwiert zatłaczający wodę po ziemię i rurociąg łączący go z budynkiem ciepłowni, a także pomocniczy zbiornik o pojemności 2 tys m3. Ciepłownia ma posiadać moc 8,1 Mwt. Inwestycję realizowało konsorcjum firm UOS Drilling S.A. i Energy Solutions.

Niedługo geotermalne ciepło popłynie do mieszkań

Ciepłownia geotermalna kosztował 66,5 mln. zł. Oprócz dofinansowania ze źródeł krajowych inwestycja otrzymała 26 mln zł wsparcia z funduszy unijnych. Niemal wszystko było już gotowe w końcu 2023 r., ale okazało się, że błędnie zainstalowano filtr w odwiercie wtłaczającym. To kosztowało czas i niemałe pieniądze, ale w maju 2024 usterkę usunięto. Prezes MPEC Konin poinformował 7 sierpnia, że ciepłownia jest gotowa dostarczać ciepło.

Obecnie trwają formalności związane z wydaniem koncesji przez URE. Prawdopodobnie w grudniu popłynie stąd ciepło, które zasili główną sieć ciepłowniczą miasta. Do tej pory była ona zasilana z dwóch źródeł: bloków biomasowych w Elektrowni Konin i Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W nieodległym Kole ciepłownia geotermalna działa od końca 2023 r. Teraz odwierty będą prowadzone w sąsiednim Turku, dokąd zostanie przetransportowana wieża wiertnicza użytkowana na budowie ciepłowni w Koninie.

