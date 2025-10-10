Spis treści
Dwa duże przetargi jeszcze w tym roku
Jak przekazują PKP Polskie Linie Kolejowe jeszcze w tym roku czekają je dwa duże przetargi po co najmniej 100 mln złotych każdy.
Pierwszy z nich dotyczy przebudowy odcinka LOT-B1-1 Sitkówka Nowiny – Miąsowa, natomiast drugi obejmuje zabudowę systemu ETCS poziom 2 na linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin.
Plan przetargów na 2026 rok zakłada jedynie 9,5 mld zł
Ten rok okazał się być rekordowy pod względem zamówień publicznych. Zamiast pierwotnie zakładanych 16 mld zł, łączna wartość ogłoszonych postępowań ma osiągnąć 27 mld zł.
Przyszły rok nie zapowiada się już tak okazale pod względem przetargów jak obecny. Największe przetargi mają być ogłoszone już w pierwszym kwartale 2026 roku. W tym czasie zaplanowano także ostatnie postępowania dla kluczowego projektu Podłęże – Piekiełko, należącego do największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce.
- Rok 2026 będzie okresem, w którym na całym projekcie będą prowadzone prace budowlane, z wyjątkiem odcinków już oddanych do użytkowania, takich jak Chabówka – Rabka Zaryte. To przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie dla Małopolski – nowoczesna infrastruktura poprawi dostępność kolejową południa kraju i stanie się elementem szerszego korytarza komunikacyjnego w tej części Polski – informuje PKP PLK.
Oto plan przetargów PKP PLK na 2026 rok
Jednocześnie, w pierwszym kwartale 2026 roku Spółka przewiduje aktualizację planu przetargowego poprzez dodanie nowych zadań.
W 2026 roku będą ogłoszone przetargi o wartości powyżej 100 mln zł na następujące zadania inwestycyjne:
I kwartał 2026:
- Realizacja projektu wykonawczego oraz robót budowlanych dla odcinka G Gdów - Szczyrzyc
- Realizacja projektu wykonawczego oraz robót budowlanych dla odcinka I podg. Fornale - Szczyrzyc oraz dla odcinka K podg. Porąbka - podg. Stróża
- Prace na wybranych odcinkach Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica Państwa
- Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - BiT City II
- Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa
- Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 16 Łęczyca – Kutno
- Przebudowa odcinka Wrocław Psie Pole – Wrocław Sołtysowice
II kwartał 2026:
- Przebudowa odcinka Tychy - Bieruń Stary
- Prace na liniach kolejowych nr 140 i 169 na odcinku Orzesze Jaśkowice – Tychy
- Budowa połączenia kolejowego Kraków - Olkusz.
III kwartał 2026:
- Prace na liniach kolejowych nr 4, 64 i 570 na odcinkach Psary – podg. Starzyny – Kozłów
- Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa Modlin
- Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska
IV kwartał 2026:
- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec
- Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice
- Realizacja robót budowlanych Wrocławskiej Kolei Metropolitarnej. Poprawa połączeń z Legnicy do Wrocławia na odc. Środa Śl. Wrocław
- Oprócz wyżej wskazanych inwestycji, realizowany będzie szereg zadań polegających m.in. na przebudowie kilku lub kilkunastokilometrowych odcinków linii kolejowych, na budowie lub przebudowie obiektów inżynieryjnych (takich jak mosty, wiadukty kolejowe i drogowe), poprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy instalacji informacji pasażerskiej.
- Ponadto oprócz ww. zadań obejmujących swoim zakresem roboty budowlane, planowane jest uruchomienie szeregu zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej.
W 2025 ogłoszone będą przetargi na następujące zadania projektowe
- Odcinek Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna
- Odcinek Pruszcz Gdański – Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz
- Odcinek Będzin - Zawiercie
- Budowa łącznicy w Kostrzynie nad Odrą
- Budowa mijanek na odcinku Władysławowo - Hel
- Obiekty mostowe na linii kolejowej nr 370 Zielona Góra Główna - Nowogród Osiedle
W 2026 ogłoszone będą przetargi na następujące zadania projektowe:
- Odcinek Tumlin - Sitkówka Nowiny
- Ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej nr Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), linii kolejowej nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki, LK nr 3, LK nr 4, LK nr 19 i LK nr 457 na odcinku od km 6+875 do 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej LK nr 1
- Odcinek Świnoujście - Szczecin Dąbie - Szczecin Podjuchy
- Rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin- Rudna Gwizdanów oraz modernizacja stacji Rudna Gwizdanów
- Budowa łącznicy umożliwiającej jazdę z kierunku Suwałk (lk 41) w kierunku Giżycka (lk 38)
- Prace na linii kolejowej nr 181 na odcinku Wieluń - Kępno
- Budowa łącznicy Jaktorów - Grodzisk Mazowiecki