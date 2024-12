W Żarnowcu miała być elektrownia atomowa. Teraz powstanie wielki magazyn energii

Grupa PGE wybuduje gigantyczny magazyn energii w Żarnowcu. Zamiast elektrowni atomowej – zielona energia odnawialna

Autor: Grupa PGE Zbiornik górny elektrowni Żarnowiec

Polska ma szansę stać się magazynem energii pochodzącej z natury. PGE zainwestuje w największe w Europie zasobniki energii. Pierwszy z megamagazynów powstanie w Czymanowie pod Żarnowcem przy elektrowni szczytowo-pompowej, wybudowanej na potrzeby energetyki atomowej. Otwarto oferty ogłoszonego przetargu na budowę. Będzie drogo!

Powrót do natury to wykorzystanie jej naturalnych zasobów. Wiatr i energię wody człowiek wykorzystywał do swoich celów od zawsze. Współcześnie dzięki nowym technologiom siłę drzemiącą w naturze przetwarza się na energię elektryczną, której wytwarzanie nie zagraża naszemu środowisku.

Powstanie ogromny magazyn energii w Żarnowcu

15 lipca 2024 Grupa PGE ogłosiła przetarg na projekt i budowę w formule „pod klucz” bateryjnego magazynu energii o mocy do 263 MW i pojemności minimalnej 900 MWh. Projekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie należącej do PGE Energia Odnawialna elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. W założeniach ma to być jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Magazyn energii w Żarnowcu ma być głównym buforem dla przyszłych farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim, a także farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych na Pomorzu i wybrzeżu. Oddanie instalacji do użytku planowane jest na 2027 rok.

Warto przypomnieć, że za czasów PRL-u w Żarnowcu rozpoczęto budowę nigdy nieukończonej elektrowni atomowej. Dziś działa tu elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec. To system dwóch zbiorników: dolnego, naturalnego, którym jest Jezioro Żarnowieckie i sztucznego zbiornika górnego wybudowanego na morenowym płaskowyżu w sąsiedztwie. Pojemność zbiornika górnego wynosi blisko 14 mln m³ wody, a pomiędzy lustrami wody obu zbiorników jest maksymalnie 125 m różnicy wysokości. To największa elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce – jej cztery hydrozespoły mają moc 780 MW.

Oferty budowy magazynu - jest dużo drożej niż zakładano

W przetargu na budowę magazynu energii dla PGE wzięły udział dwie firmy. Po otwarciu ofert okazało się, że obie proponowane kwoty przekraczają znacznie zakładany budżet na ten cel.

PGE zakładało, że wyda na tę inwestycję 876,99 ml. zł. Tańsza z ofert jaką złożyła firma LG Solution Wrocław wynosi 1,55 mld. zł, co jest blisko dwa razy większą kwotą niż zakładana. Firma Corab przebiła jednak tę cenę oferując budowę magazynu energii pod klucz za cenę 2,4 mld. zł.

Wyniki przetargu postawiły PGE w trudnej sytuacji. Może unieważnić ten przetarg i rozpisać nowy, ale wiązałoby się z dużą stratą czasu i z pewnością zagroziłoby planowanemu uruchomieniu magazynu energii. Jest drugie wyjście - zwiększyć budżet przedsięwzięcia i wybrać ofertę. Jakie rozwiązanie wybierze rada nadzorcza PGE?

Woda jako magazyn energii

Elektrownie szczytowo-pompowe to gigantyczne zasobniki naturalnej mocy drzemiącej w energii potencjalnej wody. Można ją wykorzystać w każdym sprzyjającym momencie. Niegdyś myślano o nich jako elemencie zwiększającym moc systemu energetycznego zasilanego paliwami kopalnymi lub energią jądrową. W dobie rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej elektrownie szczytowo-pompowe zyskały nowe zadanie. Stają się zasobnikami energii z OZE. Mogą też jednocześnie zasilać akumulatorowe zasobniki energii.

Woda i akumulatory – jak to działa?

Do gromadzenia nadmiaru energii z OZE służą bloki akumulatorów. Im jest ich, więcej, tym więcej energii potrafią gromadzić. Zielona energia z wiatru i promieni słonecznych może być też gromadzona w… wodzie. W okresie wystąpienia nadmiaru energii, w przypadku fotowoltaiki latem, a wiatraków w zimniejszym okresie roku może być przekierowana nie tylko do akumulatorów, ale do zasilenia pomp hydrozespołów elektrowni szczytowo-pompowej. Woda pompowana jest ze zbiornika dolnego elektrowni do górnego i choć tego nie widać, staje się ogromnym rezerwuarem energii, który można nazwać wodnym akumulatorem.

Jego rozładowanie następuje wtedy, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na energię, a wiatraki i panele nie są w stanie jej zaspokoić. Nagromadzona woda w zbiorniku górnym kanałami spływa na turbiny hydrozespołu, które generują prąd. Taki system staje się buforem dla akumulatorowego magazynu energii. Razem są w stanie nie tylko gromadzić więcej energii, ale odgrywać rolę bezpiecznika systemu energetycznego.

Nowe elektrownie szczytowo-pompowe i magazyny energii w Polsce

Obecnie działa w Polsce sześć elektrowni szczytowo-pompowych o zainstalowanej mocy 1,9 GW. W planach są trzy kolejne:

Młoty w Kotlinie Kłodzkiej – PGE Energia Odnawialna,

Rożnów II na Dunajcu – Tauron,

Tolkmicko nad Zalewem Wiślanym – Orlen.

Największa z nich w Tolkmicku ma generować ponad 1000 MW energii, co jest połową obecnej mocy wszystkich istniejących elektrowni tego typu. Przy istniejących i planowanych obiektach planowane są także magazyny akumulatorowe. W perspektywie kilku najbliższych lat do 2030 r. Polska może stać się największym magazynem energii odnawialnej na Starym Kontynencie.

Inwestycje PGE w magazyny energii

Grupa PGE konsekwentnie rozwija program magazynowania energii. Obecnie posiada dwa bateryjne magazyny energii. W 2020 r. PGE oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Natomiast w 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh.

Zgodnie z zapisami Strategii Grupa PGE wybuduje co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku.

