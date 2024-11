Ciepło ze śmieci – rewolucja energetyczna w Olsztynie już w grudniu

W Olsztynie uruchomiono Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów - ITPO. Ten system pozyskiwania energii ze spalania śmieci z czarnych kontenerów rozpoczął już produkcję energii elektrycznej, a teraz rozpoczyna się rozruch części zakładu odpowiedzialnej za produkcję ciepła. W grudniu instalacja ma zasilić sieć w znacznej części miasta.

Spalarnia odpadów w Olsztynie

Termiczne przekształcanie odpadów odbywa się w procesie wysokoenergetycznego spalania, w wyniku którego powstaje niewiele odpadów, a to co pozostaje, przechodzi proces dokładnego oczyszczania w wysokowydajnych instalacjach, eliminujących niemal do minimum zawartość szkodliwych substancji. Z odpadów po spalaniu, czyli tzw. żużla po odzysku metali i uzdatnianiu produkuje się kruszywo drogowe.

Historia od węgla do odpadów

W Olsztynie cześć sieci ciepłowniczej była zasilana z kotłowni węglowej zakładów Stomil, które od 1995 r. są własnością koncernu Michelin. Zakłady już od 2015 r. przygotowywały się do wyłączenia tego zakładu i przejście na zasilanie gazowe. Kotłownia węglowa miała zakończyć działalność w grudniu 2024 r. W związku z tym MPEC w Olsztynie musiał już kilka lat temu znaleźć rozwiązanie jak wypełnić braki mocy.

7 czerwca 2019 r. podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do budowy i eksploatacji instalacji powołana została spółka partnerstwa publiczno-prywatnego Dobra Energia dla Olsztyna. Głównym wykonawcą Instalacji zostało konsorcjum dwóch firm: Doosan Enerbility (dawniej Doosan Heavy Industries & Construction) oraz Doosan Lentjes. Budowę powierzono austriackiej firmie Strabag. Łączny plan finansowania projektu sięgał 957 mln zł.

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów – jak to działa?

W Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów znajduje się kotłownia szczytowa, która będzie stanowić rezerwowe źródło ciepła w momentach bardzo dużego zapotrzebowania na ciepło, kiedy mogą wystąpić niedobory energii pochodzącej ze spalania odpadów.

Kotłownia przystosowana jest do spalania gazu lub lekkiego oleju opałowego. Wybór pomiędzy nimi nie stwarza problemu i nie wymaga zatrzymania pracy kotła a jedynie zmiany w ustawieniach urządzeń sterowania i automatyki.

ITPO w Olsztynie przetwarza odpady, których nie można powtórnie wykorzystać przywożone tutaj z 37 gmin regionu.

Spalane tu są odpady tzw zmieszane, pochodzące z czarnych pojemników. Są one segregowane na frakcje. Po odrzuceniu frakcji nie nadającej się do spalania odpady przeznaczone do spalenia poddawane są rozdrabnianiu i suszeniu. Tak powstaje energetyczna frakcja odpadów komunalnych, pełnowartościowe alternatywne paliwo RDF, energię z którego spalania można wykorzystać do produkcji prądu i ciepła.

Spalanie w olsztyńskiej ITPO zachodzi w nowoczesnym parowym kotle rusztowym. Powstające ze spalania ciepło wykorzystywane jest do wytworzenia pary, którą kieruje się na turbiny wytwarzające energię elektryczną. Para kierowana jest następnie do skraplacza gdzie skraplając się przekazuje ciepło do wody sieciowej, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Za skraplaczem para zamienia się w wodę i ponownie trafia do podgrzewacza kotła zamykając obieg.

Budowa spalarni odpadów w Olsztynie, kiedy otwarcie?

Budowa ITPO ruszyła w drugiej połowie 2020 r., a w grudniu 2023 r. rozpoczęły się już próbne testy w ramach rozruchu. W okresie rozruchowym wybuchł pożar, który na dwa miesiące wstrzymał pracę. Ma ona ruszyć pełną parą w grudniu 2024 r. Ciepłownię będzie eksploatować przez 25 lat spółka Dobra Energia dla Olsztyna. Instalacja może przerobić na energię 15 ton odpadów na godzinę. W ciągu roku ma spalać 100 tys. ton. Ma produkować 30 MW ciepła i 10 MW energii elektrycznej. Ma zaspokoić zapotrzebowanie Olsztyna na ciepło w ok. 35%.

