Kulturoteka w Wesołej. Warszawa buduje nową placówkę kulturalną

Położona na obrzeżach Warszawy Wesoła rzadko jest miejscem większych inwestycji. Tym istotniejsza jest budowa Kulturoteki, która służyć będzie jako kulturalne serce dzielnicy. Pod jednym dachem działać tu mają Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury, a w środku znajdą się m.in.:

sala widowiskowo-kinowa o powierzchni ok. 300 m² ze sceną,

pracownia ceramiczno-rzeźbiarska,

pracownia plastyczno-malarska,

pracownia komputerowa,

pracownia modelarsko-techniczna,

sala taneczno-gimnastyczna z lustrami,

sala muzyczna połączona ze studiem nagrań,

sala klubowa z kawiarenką z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej,

sala wystaw (galeria) oraz foyer z możliwością wieszania wystaw.

Zaplanowano także zadaszoną scenę na potrzeby imprez plenerowych oraz minimum 10 miejsc parkingowych. Wszystko ma być gotowe w drugiej połowie 2026 r.

– To bardzo ważny moment dla dzielnicy Wesoła, nasza strategia mówi o tworzeniu miasta 15-minutowego – tak by w Warszawie wszystkie usługi były dostępne blisko mieszkańców, bez względu na to czy mieszkają w Śródmieściu czy w dzielnicach od niego oddalonych. Kulturoteka w Wesołej to kolejna instytucja kultury, którą realizujemy właśnie poza centrum miasta – mówiła w kwietniu 2025 r. podczas wmurowywania kamienia węgielnego Aldona Machnowska-Góra, zastępczymi prezydenta m.st. Warszawy. – To jest też budynek, który tak jak wszystkie nasze inwestycje, jest zaprojektowany i budowany z dbałością o energooszczędność. Powstanie tu instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła i kaskady zieleni.

Ekologia i minimalizm. Architekci z XYSTUDIO o swoim projekcie

Przypomnijmy, że konkurs na projekt Kulturoteki w Wesołej rozstrzygnięto w 2022 r. Zwyciężyła pracownia XYSTUDIO z Warszawy. Jury, które przyznało projektowi pierwszą nagrodę, doceniło m.in. atrakcyjną wizualnie bryłę budynku, liczne rozwiązania proekologiczne, odrębność części dla biblioteki i ośrodka kultury oraz zewnętrzny amfiteatr.

– Jedna elewacja otwiera się na las, druga zamyka widok z ronda „Miłosna”. Dwie funkcje, dwa wejścia, dwa place, jeden budynek. Prosta konstrukcja, funkcja uproszczona do minimum

– mówią architekci cytowani przez „Architekturę-Murator”. (Warto porównać projekt z budynkiem Kulturoteki w Falenicy autorstwa pracowni Archicon Szczesiuk & Wilczek).

Autorzy projektu zwracają też uwagę na duże przeszklenia, pozwalające zajrzeć do środka i zobaczyć toczące się w obiekcie życie. Podkreślają też zastosowanie naturalnych materiałów oraz niski ślad węglowy.

