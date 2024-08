Spalarnia śmieci Targówek - na dachu sieją już trawy! Kiedy otwarcie spalarni w Warszawie?

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: MPO Warszawa Punkt widokowy powstał u szczytu komina spalarni odpadów na Targówku.

Spalarnia śmieci na warszawskim Targówku prawie gotowa. A będzie to obiekt z ciekawymi atrakcjami - estakadą dla śmieciarek, punktem widokowym na kominie oraz ogólnodostępnym zielonym dachem o powierzchni 20 tys. m kw. Aktualnie wysiewana jest na nim trawa. Kiedy ruszy spalarnia śmieci na Targówku?

Spalarnia śmieci, Targówek. Kiedy otwarcie?

Dobiega końca rozpoczęta w połowie 2021 rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Po rozbudowie ZUSOK siedmiokrotnie zwiększy swoją moc i będzie w stanie przetwarzać termicznie niemal 300 tys. ton odpadów rocznie, produkując zarazem energię dla miasta. Działać tu będzie także wielka sortownia śmieci, do której będą trafiać metale, tworzywa sztuczne oraz papier. Jej roczna przepustowość obliczona jest na 30 tys. ton. Sortownia odpadów z selektywnej zbiorki oraz spalarnia będą połączone technologicznie.

Kiedy ruszy spalarnia śmierci na Targówku? Dokładna data nie jest znana. Wiadomo jednak, że będzie to jeszcze w 2024 - przekazał Wyborczej zespół prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Wykonawcą inwestycji za ponad 1,6 mld zł jest koreańska spółka POSCO Engineering & Construction Co. Ltd.

– To największa inwestycja komunalna w Polsce. Gdy ją ukończymy, pozwoli nam przetwarzać w bezpieczny dla środowiska i klimatu sposób tysiące ton odpadów rocznie na energię cieplną i elektryczną – tłumaczył Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Spalarnia śmieci na Targówku z przeszkloną wieżą widokową

W najwyższym punkcie ZUSOK-u zaplanowano punkt widokowy. To przeszklone pomieszczenie u szczytu wysokiego komina będzie ogólnodostępne. W okolicy nie ma co prawda zbyt wielu obiektów do podziwiania, ale z tego miejsca będzie można zobaczyć enklawę przyrodniczą na dachach spalarni.

Zielony dach, na który będzie można wejść

Mimo obaw ekologów dotyczących rozbudowy spalarni miasto zapewnia, że zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Budynek wyposażony jest m.in. w instalację oczyszczania spalin (m.in. absorbery i filtry). Ważnym elementem ograniczającym negatywny wpływ obiektu na otoczenie będzie też zieleń na dachu. Ogólnodostępny zielony dach o powierzchni 20 tys. m² będzie spełniał szereg funkcji:

roślinność na dachu (w formie łąki kwietnej) będzie pochłaniać dwutlenek węgla i wytwarzać tlen, a także filtrować powietrze, co pomoże w ograniczeniu problemu smogu,

znajdujące się pod roślinami specjalne maty akumulacyjno-drenażowe będą magazynować wodę, co ochroni system kanalizacyjny przed przeciążeniem w trakcie ulew,

w upalne dni zielony dach będzie nagrzewał się mniej niż betonowy (ograniczanie problemu tzw. miejskiej wyspy ciepła), a zgromadzona woda będzie powoli odparowywać, poprawiając mikroklimat w okolicy,

zielony dach będzie atrakcją m.in. dla wycieczek szkolnych (zaplanowano niewielki amfiteatr służący do przeprowadzania lekcji w terenie).

Maty pod roślinami zmagazynują blisko 20 l wody na metr kwadratowy

Kluczowym elementem zielonego dachu na spalarni śmieci na Targówku będą wspomniane już maty akumulacyjno-drenażowe. Podczas rozbudowy ZUSOK-u zdecydowano się zastosować dwa ich typy. Jak podaje firma Dorken Delta, na dachu intensywnym (który zostanie pokryty grubszą warstwą ziemi) będą to maty bardziej pojemne, zdolne zmagazynować ogromne ilości wody: nawet ok. 19,6 l/m² powierzchni dachu.

Z kolei na dachu ekstensywnym (z cieńszą warstwą gleby) znajdą się maty zdolne do wchłonięcia ok. 7 l wody na metr kwadratowy dachu.

Sadzenie roślin na dachu to jeden z ostatnich etapów rozbudowy spalarni śmieci na Targówku.

Ścieżka edukacyjna w ZUSOK-u

Możliwość wejścia na teren działającej spalarni śmieci może być atrakcją np. dla wycieczek szkolnych. Z myślą o odwiedzających na terenie obiektu zaplanowano m.in. ścieżkę edukacyjną, która pozwoli poznać i zrozumieć proces utylizacji odpadów w mieście. Ścieżka będzie się kończyć właśnie przy wspomnianym punkcie widokowym.

– W jej ramach zobaczyć można będzie m.in. stanowisko operatora chwytaka, dyspozytornię, halę wyładunkową, a także części obiektu związane z technologią termicznego przetwarzania odpadów oraz z ich segregacją. Zwiedzanie obiektu ułatwią liczne przeszklenia oraz podesty widokowe – informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie.