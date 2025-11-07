Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tramwaj na Gocław – aktualności. Budowa w 2027 r.? Są protesty

Tramwaj na Gocław to planowana w Warszawie trasa tramwajowa łącząca osiedle Gocław na Pradze-Południe z centrum miasta. Nowe szyny pobiegną od pętli autobusowej na Gocławiu, wzdłuż Kanału Wystawowego, nowym wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych (jej fragment zostanie obniżony) do al. Waszyngtona i stąd tramwaje pojadą już po istniejących szynach do centrum przez most Poniatowskiego. Linia tramwajowa na Gocław będzie mieć 3,6 km długości, z czego 2,6 km to zielone torowiska. Powstanie 7 nowych przystanków tramwajowych.

Tramwaj umożliwi mieszkańcom Gocławia bezprzesiadkowy, bezpośredni dojazd do centrum w ok. 22 minuty, a po wprowadzeniu zielonej fali – w 18 minut. Według szacunków TW w 2030 r. tramwajem będzie w godzinach szczytu jeździć nawet ponad 3,2 tys. osób na godzinę w jednym kierunku.

Pomysł budowy tego tramwaju nie wszystkim się jednak podoba. Część mieszkańców aktywnie działa na rzecz zablokowania inwestycji, zapowiadając protesty i składanie skarg. Kontrowersje budzi głównie fakt, że inwestycja będzie wymagała likwidacji części ogródków działkowych wzdłuż Kanału Wystawowego. Są też osoby, które obawiają się o to, że drgania związane z przejazdem tramwaju mogą zaszkodzić blokom z wielkiej płyty.

Przygotowania do inwestycji mimo to trwają. W sierpniu 2025 r. miasto poinformowało, że podpisano umowę z firmą, która przygotuje kluczową dokumentację i pozyska pozwolenia potrzebne do budowy trasy. Będzie to firma Databout, która wykona te zadania za ponad 9 mln zł. Obecny etap inwestycji jest kluczowy, bo po jego wykonaniu możliwe stanie się ogłoszenie przetargu na wykonawcę i rozpoczęcie prac w terenie. Tramwaje Warszawskie zakładają, że w 2026 r. wszystkie przygotowania do inwestycji się zakończą, a w IV kw. 2027 r. mogłaby ruszyć realizacja.

Na początku lipca 2025 r. „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że Tramwajom Warszawskim udało się pozyskać dodatkowe 2 mld zł na inwestycje. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej potwierdził, że zostaną one przeznaczone m.in. na linię tramwajową na Gocław. A warto przypomnieć, że 12 marca 2025 r. prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił w mediach społecznościowych, że miasto ma dodatkowe 108 mln zł na wykup działek pod tramwaj na Gocław. To pierwsze od dawna konkretne kroki w kierunku realizacji inwestycji zapowiadanej od wielu lat.

Jak informują TW:

Koordynujemy się z innymi inwestycjami – w tym z powstającymi projektami przebudowy trasy tramwajowej w al. Waszyngtona na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna oraz z budową linii metra M3 Stadion Narodowy – Gocław. Punkt styku metra i tramwaju znajduje się na skrzyżowaniu ul. gen. Fieldorfa „Nila” i ul. gen. Bora-Komorowskiego (stacja E06 Gocław).

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Tramwaj na Gocław

Tramwaj na Gocław – kiedy budowa?

Obecnie cytowane przez „Wyborczą” Tramwaje Warszawskie podają, że w IV kw. 2027 r. możliwe będzie rozpoczęcie budowy. Zakończy się ona w III kw. 2030 r. Pod koniec 2026 r. TW planują ogłosić przetarg na nadzór inwestorski i być może także na wykonawcę prac.

Warto przypomnieć, że jeszcze w lipcu 2024 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że pamięta o tramwaju na Gocław, jednak na razie priorytetem są dla niego inne inwestycje tramwajowe:

Prezydent wspomniał również wtedy, że priorytetowo traktuje też kwestię budowy metra. Przypomnijmy, że w 2028 r. Praga-Południe ma szansę doczekać się startu budowy 3. linii metra.

– Priorytety dla nas są jasne. III i IV linia metra oraz tramwaj na Białołękę. Jeżeli będzie więcej finansowania, to oczywiście będziemy również podejmowali te inwestycje, które były planowane – podał prezydent miasta cytowany przez serwis transport-publiczny.pl.

Tramwaj na Gocław – trasa. Zlikwidują 117 ogródków działkowych

Tramwaj na Gocław zacznie kurs od al. Waszyngtona wzdłuż niezabudowanego brzegu Kanału Wystawowego. Dalej, na osiedlu Gocław, linia tramwajowa zostanie zbudowana wzdłuż ul. Bora Komorowskiego (w pasie zieleni między jezdniami) i skończy się pętlą w okolicach Trasy Siekierkowskiej (przy obecnej pętli autobusowej). Dojazd do centrum ma zająć ok. 22 minuty. Długość trasy to ok. 3,6 km.

Niestety, w celu zbudowania linii konieczna będzie likwidacja dwóch rzędów ogródków działkowych wzdłuż Kanału Wystawowego (117 działek). Jak dowiedziała się „Wyborcza”, ich dzierżawcy otrzymają odszkodowania, ale nie zostaną im przyznane działki zastępcze. W ramach inwestycji wyciętych zostanie 341 drzew, w zamian inwestor posadzi jednak minimum 320 drzew i 6985 krzewów.

Projekt obejmuje także modernizację torów na al. Waszyngtona między rondem Wiatraczna a rondem Waszyngtona. W miejscu skrzyżowania z linią tramwajową Trasa Łazienkowska zostanie obniżona i poprowadzona w wykopie, tak, by tramwaje mogły przejechać nad nią.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Przebieg trasy tramwaju na Gocław

Przystanki tramwaju na Gocław powstaną:

przy obecnej pętli autobusowej,

przy skrzyżowaniu ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,

przy skrzyżowaniu ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ul. gen. Romana Abrahama,

na wysokości ogródków działkowych, przy blokach,

przy al. Stanów Zjednoczonych,

przy Kanale Wystawowym na wysokości ul. Międzynarodowej,

przy al. Jerzego Waszyngtona, w miejscu połączenia z istniejącą siecią tramwajową.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa linii tramwajowej na Gocław z zaznaczonymi lokalizacjami przystanków

Dlaczego tramwaj na Gocław tak się opóźnia? Burzliwa historia inwestycji

Temat tramwaju na Gocław ciągnie się od lat – pierwsze konkretne plany budowy takiej linii opracowano już w 2009 r. Niestety, podobnie jak wiele innych inwestycji na prawym brzegu Wisły, projekt długo nie był traktowany priorytetowo i musiał ustępować innym wydatkom. Prace nad tramwajem opóźniły też protesty mieszkańców Saskiej Kępy w 2015 r. przeciw planowanemu przebiegowi linii obok ich domów. Później długo toczyły się konsultacje społeczne, zmieniała się też koncepcja (m.in. budowa tramwaju wraz z jezdnią dla aut lub bez).

W 2019 r. ogłoszono pierwszy przetarg związany z budową tramwaju na Gocław. Wpłynęło 5 ofert od wykonawców w przedziale od 5 mln 830 tys. zł do ponad 10 mln zł. W międzyczasie miasto uzyskało też 62 mln unijnego dofinansowania na nowy tramwaj. Jednak już w listopadzie 2019 r. władze Warszawy zdecydowały o przesunięciu tej kwoty na zakup 130 autobusów elektrycznych, co oznaczało kolejne opóźnienie budowy tramwaju. Liczono wówczas na większe środki unijne dostępne od 2021 r.

Niestety, na przeszkodzie stanęła pandemia COVID-19. Jeszcze w styczniu 2020 r. stolica zdążyła podpisać umowę z krakowską firmą Progreg na opracowanie projektu trasy. W sierpniu 2020 r. rozeszła się jednak informacja o wstrzymaniu prac nad tramwajem na Gocław z uwagi na trudną sytuację finansową miasta, m.in. z powodu koronawirusa. W grudniu 2020 r. prezydent Rafał Trzaskowski wspominał nawet, że możliwe jest zawieszenie budowy tramwaju do czasu wybudowania trzeciej linii metra M3.

Ostatecznie jednak tak się nie stało. Tramwaj na Gocław został uwzględniony w tzw. masterplanie miasta. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie odsunięto go jednak na później, by móc wcześniej zrealizować m.in. tramwaj do Wilanowa i tramwaj do Dworca Zachodniego. W czerwcu 2022 r. miasto dokapitalizowało spółkę Tramwaje Warszawskie, przyznając dodatkowe środki m.in. na trasę na Gocław. W lipcu 2023 r. potwierdzono, że projekt linii jest gotowy i trasa powstanie. W lipcu 2024 r. ponownie jednak podano, że trasa na Gocław nie jest priorytetowa. Z kolei w marcu 2025 r. miasto przyznało dodatkowe 108 mln zł na wykup działek pod przyszłą trasę, a w lipcu rozstrzygnięto przetarg na dokumentację wykonawczą.

Można się domyślać, że na opóźnienie tramwaju na Gocław mógł wpłynąć fatalny stan torowiska tramwajowego w al. Waszyngtona. Wymaga ono generalnego remontu od wielu lat, a właściwie przebudowy. Aktualnie prace te planowane są wstępnie na lata 2028–2030. A ponieważ to właśnie m.in. po tym torowisku kursować mają tramwaje z Gocławia, inwestycje trzeba ze sobą zgrać.