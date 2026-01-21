Spis treści
Aleja Waszyngtona w Warszawie. Remont za remontem, sytuacja wciąż zła
Stan alei Waszyngtona na Pradze-Południe od dawna woła o pomstę do nieba. Jedna z kluczowych arterii dzielnicy jest w tak złym stanie, że choć miasto planuje w 2028 r. generalną przebudowę, wcześniej konieczna okazała się seria doraźnych remontów. Frezowanie jezdni i poprawki na torowisku tramwajowym przyniosły pewną poprawę, ale w wielu miejscach kierowcy nadal podskakują na koleinach, a tramwaje trzęsą się i hałasują.
Co więcej, wg Urzędu Miasta ulica nie przystaje od dawna do współczesnych przepisów i standardów, więc jej przebudowa tak czy inaczej byłaby konieczna. Obecnie urzędnicy zapowiadają przebudowę na lata 2028-2030, zaś obecnie trwa etap projektowy.
Projektowaniem nowych rozwiązań zajmie się firma Databout. Wartość podpisanej umowy to ponad 3,6 mln zł brutto. Projektanci mają za zadanie przygotować dokumentację całego, ponad dwukilometrowego odcinka torów – pomiędzy rondem Waszyngtona a rondem Wiatraczna. W sumie to ok. 4400 metrów toru pojedynczego. W pierwszym etapie będzie to analiza sześciu wariantów przebudowy (...). Priorytetem jest ochrona istniejących szpalerów drzew
Jak podkreślono, przebudowa al. Waszyngtona jest niezbędna także z uwagi na plany budowy nowej trasy tramwajowej. Chodzi o tramwaj na Gocław – nowe szyny biegnące z tego osiedla połączą się z istniejącą siecią właśnie na al. Waszyngtona, na wysokości Kanału Wystawowego.
Co więcej, ulica jest też niebezpieczna. Brakuje choćby azyli na przejściach dla pieszych (tutejsze przejścia uzyskały najniższe możliwe oceny w audycie bezpieczeństwa), a na jezdni regularnie dochodzi do przekroczeń prędkości i wypadków. Przebudowa miałaby temu zaradzić.
Spór o przyszły kształt alei Waszyngtona. Zwężać czy nie?
Dlaczego miasto pozwoliło alei Waszyngtona ulec aż takiej degradacji? Przyczyn było kilka, ale jednym z ważniejszych powodów okazał się spór co do przyszłego przekroju ulicy. Podczas gdy ratusz chciałby zmniejszyć liczbę pasów dla samochodów, żeby zrobić miejsce na lewoskręty, azyle dla pieszych i drogę dla rowerów, dzielnicowi radni są temu przeciwni i od lat blokują inwestycję. Ich opór jest tak silny, że gdy w 2026 r. zgłaszali swoje uwagi do Strategii Rozwoju Warszawy 2040+, zawarli w nich całkowity zakaz zwężania głównych ulic Pragi-Południe oraz likwidacji miejsc parkingowych. Swoje stanowisko uzasadniają obawami o spowodowanie korków i pogorszenie sytuacji kierowców.
Dla miasta to poważny problem, gdyż aleja Waszyngtona jest za wąska, żeby dało się przystosować ją do współczesnych norm i poprawić bezpieczeństwo, nie zabierając jednocześnie pasów kierowcom. Jedyną alternatywą byłoby poszerzenie ulicy, ale to wiązałoby się z wycinką blisko 300 starych drzew, na co z kolei nie ma zgody mieszkańców i aktywistów. Urzędnicy są więc w kropce. Dodatkową komplikacją jest to, gdzie umieścić torowisko tramwajowe. Do wyboru jest:
- pozostawić obecny, mało wydajny przedwojenny układ z pojedynczym torowiskiem po każdej stronie ulicy,
- zgrupować wszystkie szyny po jednej stronie ulicy,
- przesunąć torowisko na środek ulicy.
Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców samochodów. To właśnie dlatego Tramwaje Warszawskie kazały projektantowi przebudowy przygotować aż 6 różnych wariantów. Pośrednio tłumaczy to też, dlaczego przebudowa ma nastąpić dopiero za 2 lata.
W pierwszym etapie będzie to analiza sześciu wariantów przebudowy, różniących się m.in. usytuowaniem torowiska i rozwiązaniami w zakresie komunikacji autobusowej. Na tej podstawie – wspólnie z jednostkami miejskimi – Tramwaje Warszawskie wypracują (...) docelowy wariant. Następnie zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem uzgodnień środowiskowych, pozwoleń i innych wymaganych decyzji. (...) W 2023 r. Tramwaje Warszawskie zleciły wykonanie ekspertyzy stanu drzew wraz z określeniem zasięgów systemów korzeniowych i opracowaniem planu ich pielęgnacji. Zalecenia tej ekspertyzy będą uwzględniane na każdym etapie realizacji projektu
– podkreślają urzędnicy.
