Mniej wejść, ale szersze perony. Taka będzie 3. linia metra. Kiedy budowa?

3. linia metra, Warszawa. Kiedy budowa III linii metra warszawskiego? Trwa projektowanie M3 na Gocław

13:31

Zobacz galerię 33 zdjęcia Autor: Metro Warszawskie Wizualizacja peronu i wiaty wejściowej jednej ze stacji 3. linii metra w Warszawie

Trwa projektowanie 3. linii metra w Warszawie. Pierwszy odcinek III linii metra warszawskiego powstanie na Pradze-Południe w najbliższych latach. Zobacz trasę trzeciej linii metra oraz wizualizacje stacji M3. Kiedy pojedziemy metrem na Gocław?

Spis treści

3. linia metra w Warszawie – aktualności. Powstaje projekt linii M3

3. linia metra w Warszawie, czyli M3 to planowana obecnie nowa linia kolejki podziemnej w stolicy Polski. Stanowi ona część planu budowy 5 linii metra w Warszawie do 2050 r. Aktualnie miasto podaje, że budowa pierwszego odcinka M3 na Pradze-Południe (6 stacji) zacznie się w 2028 r., a zakończy kilka lat później. W przyszłości linia ma zostać przedłużona pod Wisłą z Gocławia na Mokotów.

Aktualnie trwa projektowanie praskiego odcinka M3, który będzie się składał z 7 przystanków. Zacznie się on na stacji Gocław, a zakończy na istniejącej stacji M2 Stadion Narodowy. Tu pasażerowie z Pragi-Południe jadący do centrum będą musieli przesiąść się na linię M2. Z uwagi na istniejący układ torów pociągi nie mogą bowiem przejechać bezpośrednio z Gocławia do centrum.

Prace projektowe nad M3 rozpoczęły się 8 marca 2024 r. i potrwają do 2027 r. Zadanie warte 78,181 mln zł zlecono konsorcjum firm ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Obie są bardzo doświadczone w pracach nad metrem w stolicy.

Docelowo M3 ma mieć 15 stacji i łączyć Stadion Narodowy, przez Pragę-Południe, Siekierki i dolny Mokotów ze Służewcem i Ochotą. Przedłużenie M3 nie powstanie jednak w najbliższym czasie. III linia metra ma być linią obwodową – zamiast kierować się bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem przez różne dzielnice, dowożąc pasażerów do innych linii metra (M1, M2, M4, M5).

Szacowany koszt budowy pierwszego odcinka M3 to ponad 5 mld zł. Środki na budowę linii M3 miasto będzie się starało pozyskać z Unii Europejskiej. Miasto dysponuje również wkładem własnym. Co więcej, w 2023 r. rząd przyjął program wsparcia rozwoju Warszawy, w ramach którego miasto może wnioskować o dofinansowanie na M3 z budżetu państwa (rządowe dotacje na budowę metra są normą w wielu krajach europejskich, ale w Polsce nie było ich od lat 90.).

Według studium rozwoju sieci metra przygotowanego przez firmę ILF Consulting Engineers Polska 3. linia metra w Warszawie będzie najsłabsza w całej sieci pod względem liczby przewożonych pasażerów. Z analiz wynika, że w roku 2050 w szczycie porannym M3 będzie przewozić maksymalnie ok. 6 tys. pasażerów na godzinę na kilometr. Dla porównania dziś na M1 i M2 jest to nawet 14–15 tys. pasażerów, a na planowanej 4. linii metra można się spodziewać miejscami nawet 20 tys. pasażerów na godzinę na kilometr. Z kolei na 5. linii metra w Warszawie będzie to do 10 tys. pasażerów.

Autor: Metro Warszawskie Praski odcinek planowanej linii metra M3 Link: Powiększ zdjęcie

III linia metra w Warszawie – przebieg. Taka będzie trasa M3

Pierwszy odcinek 3. linii metra w Warszawie będzie miał 8,1 km długości. Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy, która od początku była planowana jako węzeł przesiadkowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław.

Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

W dalszej przyszłości linia M3 ma zostać przedłużona pod Wisłą w kierunku Siekierek. Następnie przez Sielce dotrze do linii M1, z którą skrzyżuje się na stacji Racławicka. Dalej M3 pobiegnie przez Wyględów i zakończy się przy stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

– Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko), a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju – podaje Urząd m.st. Warszawy.

III linia metra M3 – lista stacji. Gdzie powstaną?

Jak podaje strona Metra Warszawskiego, po ukończeniu pierwszy, praski odcinek trzeciej linii metra będzie składał się z 7 stacji:

metro Stadion Narodowy (już istniejąca stacja przy ul. Sokolej),

metro Dworzec Wschodni (przy ul. Kijowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego),

metro Mińska (pod ulicą Podskarbińską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mińską i Stanisławowską),

metro Rondo Wiatraczna (pod wschodnią częścią Ronda Wiatraczna i dalej pod ulicą Grochowską),

metro Ostrobramska (pod skrzyżowaniem ulicy Ostrobramskiej z ulicami Zamieniecką oraz ul. gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”),

metro Jana Nowaka-Jeziorańskiego (wzdłuż ulicy Fieldorfa „Nila”),

metro Gocław (wzdłuż ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą gen. Bora-Komorowskiego i dalej w stronę Wisły, z połączonymi ze stacją torami odstawczymi kończącymi się na południe od skrzyżowania ulicy Fieldorfa z ulicami Janusza Meissnera/Jugosłowiańską).

Według UM Warszawa III linia metra powstanie z przeznaczeniem dla blisko 180 tys. osób mieszkających na Pradze-Południe. Zapewni lepszą komunikację dla dużych osiedli - Gocławia, Grochowa i Kamionka. Nowa linia metra umożliwi mieszkańcom Gocławia dotarcie do centrum w ok. 17 minut.

Autor: UM Warszawa Plan 5 linii metra w Warszawie. Linię M3 zaznaczono kolorem zielonym, linię M4 – żółtym, a linię M5 – fioletowym. Link: Powiększ zdjęcie

Jak zakłada opublikowany w 2023 r. plan budowy 5 linii metra w stolicy, docelowo III linia metra w Warszawie ma liczyć 15 stacji:

Stadion Narodowy (stacja przesiadkowa na M2),

Dworzec Wschodni (stacja przesiadkowa na kolej),

Mińska,

Rondo Wiatraczna,

Ostrobramska (stacja przesiadkowa na M5),

Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

Gocław,

Gościniec,

Siekierki,

Czerniaków,

Sielce,

Stary Mokotów,

Racławicka (stacja przesiadkowa na M1),

Wyględów,

Żwirki i Wigury (stacja przesiadkowa na M4 oraz kolej).

Warto pamiętać, że powyższe nazwy stacji 3. linii metra są robocze i mogą jeszcze ulec zmianie. Również przebieg linii nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony (poza odcinkiem praskim). Nieznany jest też termin przedłużenia M3 na drugą stronę Wisły.

Zobacz dokładne lokalizacje stacji w galerii: Tu będą stacje 3. linii metra M3. Zobacz lokalizacje na mapie. Którędy pobiegnie III linia metra warszawskiego?

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: UM Warszawa 3 linia metra M3 lokalizacje stacji

Zobacz wizualizacje i plany 3. linii metra w Warszawie

Znamy już wizualizacje praskiego odcinka 3. linii metra warszawskiego. W ramach dostępu do informacji publicznej uzyskał je Michał Stankiewicz, a jako pierwszy opublikował je portal Transport-Publiczny.pl. Stacje mają być do siebie bardzo podobne, różniące się głównie kolorystyką (wcześniej podobny zabieg zastosowano m.in. na odcinku centralnym M2). Postawiono na tzw. kolorystykę ziemi. Sąsiadujące ze sobą pary stacji będą mieć wspólne kolory przewodnie, tylko inaczej zastosowane:

Dworzec Wschodni i Mińska: ciemna zieleń,

Rondo Wiatraczna i Ostrobramska: złoto i brąz,

Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław: granat.

Pomysł jest taki, że jedna stacja z pary będzie mieć kolorowe kolumny i szare sufity, a druga szare kolumny i kolorowe sufity. Poza barwnymi akcentami perony, hale odpraw i przejścia podziemne będą utrzymane w kolorystyce biało-szarej. Kolejnym elementem dekoracyjnym będą ściany zatorowe z paneli z blachy aluminiowej lub stalowej w formie pionowych listew. Podobną formę listew (żyletek) będzie mieć też część sufitów podwieszanych. Posadzki będą z granitu strzegomskiego, zaś ławki na peronach (min. 6 na każdym) przyjmą formę prostopadłościanów pokrytych drewnem lub płytą mineralno-akrylową. Nie będą one miały oparć. Napisy z nazwami stacji będą mieć barwę jasnozieloną, gdyż jest to kolor przewodni linii.

Perony stacji będą mieć minimum 120 m długości i szerokość minimum 12,08–13,58 m. Na każdy peron będą prowadzić podwójne schody ruchome, schody zwykłe i windy. Perony będą oddzielone od hali odpraw za pomocą bramek biletowych. Na poziomie hali odpraw znajdą się automaty biletowe, toalety i lokale handlowo-usługowe. Zapowiedziano mniejszą liczbę wejść na stacje niż np. na linii M2 – dla równowagi mają one być jednak lepiej rozmieszczone, wymagające krótszych dystansów do pokonania pod ziemią.

Zobacz galerię 33 zdjęcia Autor: Metro Warszawskie Wizualizacja peronu i wiaty wejściowej jednej ze stacji 3. linii metra w Warszawie

Czy warto budować taką 3. linię metra? Skąd krytyka M3 w mediach?

Planowana przez miasto trzecia linia metra M3 budzi kontrowersje i regularnie spotyka się z krytyką ze strony części ekspertów, aktywistów, dziennikarzy oraz mieszkańców. Z analiz firmy ILF wynika bowiem, że M3 będzie przewozić małą liczbę pasażerów w porównaniu z innymi liniami. Wynika to z wybranej przez miasto trasy – podczas gdy linie M1 czy M2 kierują się w miarę prosto do centrum, linia M3 biegnie łukami przez całą Pragę-Południe, co wydłuży czas przejazdu. Z tego powodu pojawia się wątpliwość, czy opłaca się wydawać wiele miliardów złotych na inwestycję, która nie poprawi znacząco sytuacji transportowej Gocławia czy Grochowa.

W ramach krytyki 3. linii metra w mediach najczęściej padają następujące zarzuty wobec M3:

nieoptymalna trasa – linia nie kieruje się prosto do centrum, które jest celem podróży większości osób i omija niektóre ważne punkty Pragi-Południe (np. plac Szembeka), a część stacji zaplanowano na słabo zabudowanych terenach (np. tuż przy ogródkach działkowych);

długi czas przejazdu – Metro Warszawskie podaje, że pasażerowie z Gocławia dojadą na stację M2 Świętokrzyska w 17 minut (przy mało realistycznym założeniu, że przesiadka z M3 na M2 zajmie tylko 1,5 minuty), co jest wynikiem często osiąganym dziś przez autobusy – brak znaczącej poprawy;

obowiązkowa przesiadka na Stadionie Narodowym – z przyczyn technicznych nie da się skierować pociągów M3 prosto do centrum, a więc wszyscy pasażerowie z Pragi-Południe będą musieli wysiadać na Stadionie, przejść na sąsiedni peron i wsiadać w pociągi M2 (już dziś mocno zatłoczone);

bardzo słabe prognozy ruchu – z analiz ekspertów wynika, że w 2050 r. w godzinach szczytu M3 będzie wozić maksymalnie 6 tys. pasażerów na godzinę na kilometr, co będzie najgorszym wynikiem w całej sieci metra (na M1 i M2 jest to 14–15 tys.);

narzucony z góry przebieg praskiego odcinka – miasto arbitralnie zdecydowało, że praski odcinek musi zaczynać się na Stadionie Narodowym, a kończyć na Gocławiu – ekspertom nie pozwolono analizować żadnych innych, potencjalnie lepszych tras;

nieprzemyślana lokalizacja części stacji – stacje na Gocławiu rozmieszczono bardzo gęsto, co oznacza dłuższy czas podróży, a dodatkowo część stacji zaplanowano obok skrzyżowań zamiast pod nimi, przez co część pasażerów będzie mieć dłuższą drogę do pokonania, by dostać się na peron;

nieoptymalny dojazd na Służewiec – po planowanym przedłużeniu M3 dowiezie pasażerów na Służewiec (tzw. Mordor), ale nie wjedzie w głąb dzielnicy biurowej, tylko pojedzie jej obrzeżem, dublując tramwaj w ul. Marynarskiej;

mało wygodne przesiadki – przesiadka na M2 na Stadionie Narodowym będzie wymagać dwukrotnego pokonania schodów, a przesiadkę na M1 na Racławickiej zaplanowano tak, że z jednej strony stacji M1 będzie stale duży tłok, a z drugiej niemal pustki;

odległa perspektywa budowy – nie jest znany termin rozpoczęcia budowy praskiego odcinka M3, a eksperci firmy ILF rekomendują (zapewne z uwagi na słabe prognozy ruchu), żeby przedłużenie na drugą stronę Wisły zrealizować dopiero po 2044 r.;

kolizja z planami PKP – kolej rozważa budowę nowej linii kolejowej, której trasa w znacznej mierze pokrywałaby się z planowanym M3.

W związku z krytyką w mediach pojawiają się rozmaite sugestie zmian, m.in. zmiany kolejności budowy linii (np. M4 przed M3), wytyczenie innej trasy 3. linii metra lub wybudowanie zamiast niej znacznie tańszego tramwaju.

I etap 3. linii metra w Warszawie – postęp prac na Pradze-Południe

Metro Warszawskie kontynuuje przygotowania do budowy III linii metra na Gocław. W czerwcu 2023 r. firma ILF Consulting Engineers Polska zakończyła prace przedprojektowe nad M3. W ich wyniku powstała dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia inwestycji.

23 lutego 2024 r. miasto rozstrzygnęło przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje tunele i stacje M3. 8 marca 2024 r. podpisano umowę na zaprojektowanie praskiego odcinka linii M3 z konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska i Metroprojekt. Wartość umowy to 78,181 mln zł. Gdy projekty będą już gotowe, stolica chce w 2027 r. rozpisać przetarg na wybór firmy, która zbuduje metro (początek prac w 2028 r.).

W ramach zakończonych już prac przedprojektowych za 19,2 mln zł eksperci firmy ILF przygotowali:

projekt koncepcyjny – raport wstępny i końcowy,

ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą,

ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra,

analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską,

program funkcjonalno-użytkowego oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

– Stacje będą mniejsze i krótsze, a przez to tańsze w budowie. Ograniczamy liczbę wejść, ale poprawiamy ich funkcjonalność (zgrupowanie schodów zwykłych, ruchomych i wind). Nie będziemy tworzyli podziemnych miast. To pozytywne wpłynie na przestrzeń miejską – mówi Konrad Żaglewski z firmy ILF cytowany przez transport-publiczny.pl.

Przetarg na projekt 3. linii metra w Warszawie rozstrzygnięty

Całość prac przedprojektowych nad M3 zakończyła się w połowie 2023 roku. Po kilkumiesięcznej przerwie w pracach ogłoszenie przetargu na projekt M3 na Gocław nastąpiło 20 grudnia 2023. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 23 lutego 2024 r., a podpisanie umowy 8 marca 2024 r.

Przetarg wygrał jego jedyny uczestnik: konsorcjum firm ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Za zaprojektowanie M3 firma zarobi 78,181 mln zł (co mieści się w kwocie, jaką gotowe było wydać miasto: 81,5 mln zł). Prace projektowe zakończą się w 2027 r.

– Zaczynamy projektowanie III linii metra. Komunikacja miejska będzie się rozwijać, mamy najlepszą komunikację w Polsce i jedną z najlepszych w regionie. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanej, chcielibyśmy zacząć budowę w 2028 r. – zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Autor: ILF Consulting Engineers Polska 3. linia metra Warszawa wizualizacja firmy ILF

Kiedy start budowy 3. linii metra? Jak będzie etapowana budowa M3?

Według pierwotnych zapowiedzi roboty budowlane przy praskim odcinku M3 miały zakończyć się w 2028 roku, jednak jest to już termin nieaktualny. Obecnie jako termin startu budowy 3. linii metra w Warszawie wskazuje się rok 2028. Zakończenie budowy ma nastąpić kilka lat później, choć dokładnego terminu nie podano.

Jeśli chodzi o etapowanie budowy 3. linii metra w Warszawie, to na razie wiadomo jedynie, że jako pierwszy powstanie etap praski, od Stadionu Narodowego do Gocławia. Nie jest obecnie pewne, czy cały odcinek złożony z 6 stacji powstanie od razu, czy będzie podzielony na krótsze odcinki – zależy to przede wszystkim od dostępności finansowania. To samo dotyczy budowy STP Kozia Górka, która może powstać razem ze stacjami pasażerskimi lub później.

Co dalej? Eksperci firmy ILF proponują budowanie nowej linii odcinkami, z których każdy będzie zakończony umożliwiającymi zawracanie pociągów torami odstawczymi (rozwiązanie znane np. z linii M2). Dzięki temu linię można byłoby wydłużać stopniowo. Zaplanowano następujące odcinki M3:

odcinek Stadion Narodowy – Gocław (6 stacji),

odcinek Gocław – Sielce (4 stacje),

odcinek Sielce – Wyględów (3 stacje),

odcinek Wyględów – Żwirki i Wigury (1 stacja).

Kiedy zakończy się budowa 3. linii metra?

Obecnie miasto podaje, że budowa 3. linii metra na Pradze-Południe zakończy się kilka lat po rozpoczęciu prac w 2028 r. Warto jednak przypomnieć, że jest to już któryś z kolei oficjalny termin (jeszcze kilka lat temu zapowiadano otwarcie odcinka praskiego w 2028 r., później mówiono o 2031 r.).

Jeśli chodzi o plan przedłużenia M3 na drugą stronę Wisły, to ma ono nastąpić do 2050 r. Dokładniejszy termin nie jest znany. Eksperci firmy ILF zalecają, by wydłużenie praskiego odcinka M3 od stacji Gocław do stacji Żwirki i Wigury zrealizować dopiero po 2044 r., a wcześniej rozpocząć budowę M4 i M5 (oraz przedłużyć M2). Jest to jednak tylko sugestia, do której miasto oficjalnie się nie odniosło.

Koszt budowy M3. Czy będzie dofinansowania z budżetu państwa?

Według szacunków firmy ILF koszt budowy I etapu III linii metra to ok. 5,952 mld zł (w tym koszty budowy STP Kozia Górka, koszty projektowe, koszty obsługi inwestycji oraz 10% rezerwy na wypadek wzrostu cen). Miasto ma zabezpieczone 1,2 mld zł na budowę III linii metra, ale to zaledwie wkład własny – konieczne będzie pozyskanie dodatkowego finansowania, np. unijnego. Dokładny podział kosztów (wg szacunków ILF, bez rezerwy) to:

4,910 mld zł za budowę odcinka, w tym 3,722 mld zł za same stacje, tunele itp. oraz 1,188 mld zł za stację techniczno-postojową Kozia Górka (do zbudowania na późniejszym etapie),

378 mln zł za prace projektowe,

123 mln zł za obsługę inwestycji.

Powyższe wyliczenia nie uwzględniają kosztu zakupu pociągów do obsługi linii.

We wrześniu 2023 r. rząd przyjął plan wsparcia rozwoju Warszawy, co umożliwia miastu staranie się o dofinansowanie z budżetu państwa na różne inwestycje, np. 3. linię metra. Ogółem stolica może uzyskać ponad 3 mld zł wsparcia do 2030 r. (jeśli złożone wnioski o wsparcie zostaną pozytywnie rozpatrzone przez rząd). Dostępne kwoty będą rosły z każdym rokiem: od 5 mln zł w 2023 r. do 1130,5 mln zł w 2030 r.

Metro M3 – czas przejazdu i kursowanie. Ile zajmie dojazd do centrum?

Strona Metra Warszawskiego podaje szacowany czas przejazdu na niektórych odcinkach linii M3, gdy już ona powstanie. Podano następujące czasy przejazdu M3:

metro Gocław – metro Świętokrzyska (M2): 17 minut (ok. 1,5 minuty na przesiadkę pomiędzy liniami na Stadionie Narodowym),

metro Gocław – Służewiec (Postępu): 17 minut,

metro Gocław – metro Racławicka (M1): 12 minut.

Warto jednak traktować powyższe wartości jako mocno przybliżone. Przykładowo podany czas przesiadki z M2 na M3 (1,5 minuty) wydaje się zakładać sytuację idealnego zgrania się ze sobą pociągów M2 i M3, bez oczekiwania na peronie.

Na podstawie powyższych danych oraz znanych czasów przejazdu liniami M1 i M2 można oszacować, ile czasu zajmie dojazd metrem z Gocławia do metra Centrum. Będzie to około:

metrem M3 z Gocławia do M1 Racławicka i dalej linią M1 do Centrum: 17 minut,

metrem M3 z Gocławia do M2 Stadion Narodowy, dalej linią M2 na Świętokrzyską i dalej M1 do Centrum: 19–20 minut.

Należy pamiętać, że nie są to oficjalne dane, a jedynie szacunki. Dokładny czas przejazdu na powyższych trasach będzie zależał m.in. od szybkości przesiadki między liniami.

Warto dodać, że podczas analiz eksperci firmy ILF założyli, że pociągi na M3 będą kursować co 5 minut w godzinach szczytu. Dla porównania na M1 i M2 mamy kursy co 2–3 minuty. Można zgadywać, że tak rzadkie kursowanie 3. linii metra to także efekt małej spodziewanej liczby pasażerów. Na linii będzie obowiązywał sztywny rozkład minutowy podający konkretne godziny odjazdu pociągów (na M1 i M2 nie ma sztywnego rozkładu, podawany jest tylko czas oczekiwania na kolejny pociąg).

III linia metra – historia. Jak się zmieniała planowana trasa M3?

Pierwsze plany budowy 3. linii metra w Warszawie pochodzą z lat 70. i 80. Pierwotnie linia M3 miała połączyć Okęcie i Ochotę z Gocławiem i Julianowem. Wielkie przemiany po 1989 r. sprawiły, że pierwotne plany stopniowo rewidowano i ograniczano. Jako pierwszy z projektu odpadł odcinek Okęcie – Dworzec Zachodni, a potem Dworzec Zachodni – Stadion Narodowy. W planach pozostał jedynie odcinek Stadion Narodowy – Gocław.

Nowy etap prac nad M3 rozpoczął się w maju 2019 r. Metro Warszawskie ogłosiło wówczas przetarg na wykonanie studium technicznego III linii metra, które pozwoli określić dokładną trasę praskiego odcinka M3. W połowie 2020 r. na podstawie analiz wybrano wariant umożliwiający dalsze przedłużenie linii pod Wisłą w kierunku Siekierek (wcześniej zakładano koniec linii w okolicach pętli autobusowej na Gocławiu).

15 marca 2021 r. budowa praskiego odcinka M3 została oficjalnie zatwierdzona. Miasto informowało wówczas, że w dalszej kolejności 3. linia metra ma zostać przedłużona na obu krańcach – od stacji Gocław w kierunku stacji metra M1 Wilanowska, a od stacji Stadion Narodowy w kierunku Śródmieścia Południowego, Ochoty i Dworca Zachodniego. Ostatecznie jednak i ta wizja została odrzucona.

Autor: Metro Warszawskie Nieaktualne już plany rozbudowy 3. linii metra w Warszawie z 2021 r.

W styczniu 2022 r. miasto podpisało z firmą ILF Consulting Engineers Polska umowę na przeanalizowanie docelowego kształtu całej sieci metra (a więc także i linii M3). Wyniki analizy ogłoszono w lutym 2023 r. Zaprezentowano wówczas aktualnie obowiązującą wizję 3. linii metra w Warszawie, czyli o przebiegu od Stadionu Narodowego do stacji Żwirki i Wigury. W tej koncepcji zrezygnowano z przedłużania linii od strony Stadionu.

Takie rozważano warianty przebiegu praskiego odcinka 3. linii metra w Warszawie

W 2019 r. stolica zawarła umowę na opracowanie studium technicznego III linii metra z konsorcjum firm Egis Rail i Trans-Eko. Eksperci mieli przeanalizować 3 możliwe warianty poprowadzenia linii między stacjami Stadion Narodowy oraz Gocław. Eksperci zbadali dwie trasy zaproponowane przez miasto oraz zaproponowali jeden wariant autorski.

wariant I (kolor zielony) – zgodny z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka,

– zgodny z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka, wariant II (kolor czerwony) – zgodny z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E5 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka,

– zgodny z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja E5 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka, wariant III (kolor niebieski) - autorski: stacja C14 Stadion Narodowy – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zaproponowano linię rozwidlającą się za stacją Rondo Wiatraczna (odnogi na Gocław oraz w kierunku ul. Marsa).

Ostatecznie na podstawie analiz Warszawa postanowiła realizować wariant II i to właśnie nad nim trwają obecnie prace.

