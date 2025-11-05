Tunel ułatwi życie mieszkańcom Wesołej, dzielnicy Warszawy

To inwestycja, która ułatwi życie mieszkańcom najmłodszej warszawskiej dzielnicy. Mowa o Wesołej. PKP PLK ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta podpisali w 2025 r. umowę z wykonawcą na budowę tunelu pod torami na ul. 1 Praskiego Pułku WP w dzielnicy Wesoła.

Tunel zastąpi dotychczasowy przejazd i zapewni bezpieczeństwo dla pociągów, kierowców, pieszych i rowerzystów.

Wykonawcą tunelu o długości około 180 metrów z dwoma pasami ruchu dla samochodów jest firma Warbud. Jej koszt to około 73 mln zł netto, czyli około 90 mln zł brutto. Budowa ma się skończyć po 28 miesiącach, w 2027 r.

Co się dzieje na placu budowy?

Jak informuje Urząd Dzielnicy Wesoła, pierwszy etap będzie dotyczył części terenu wykorzystywanego obecnie na parking samochodowy przy ul. Okuniewskiej. Zostanie on przeznaczony pod zaplecze socjalno–biurowe wykonawcy oraz dla urządzeń wodociągowych i energetycznych związanych z zasilaniem placu budowy. Aktualnie wykonawca jest też w trakcie pierwszych prac ziemnych.

Dwa pasy dla samochodów, chodnik i ścieżka rowerowa pod torami

Nowoczesny tunel będzie miał po dwa pasy ruchu dla samochodów. Po jednej stronie jezdni będzie chodnik z drogą rowerową oraz wyjścia prowadzące na perony przystanku kolejowego Warszawa Wesoła oraz pobliskiego przystanku autobusowego. Dostępność dla osób o ograniczonej mobilności zapewnią windy. Przebudowany zostanie pobliski układ drogowy, ul. Okuniewska i ul. Bartosza Głowackiego, który zostanie dostosowany do planowanego tunelu.

Jak mówi Daniel Boruchalski, zastępca dyrektora regionu centralnego w Centrum Realizacji Inwestycji PLK SA, budowa tunelu w Wesołej to kluczowy krok w poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania dla mieszkańców Warszawy. Dzięki tej inwestycji poruszanie się po mieście stanie się bardziej płynne i bezpieczne dla wszystkich użytkowników dróg i kolei.

Powstanie tymczasowy przejazd i przejście na poziomie szyn w Wesołej

By podczas budowy tunelu ruch mógł się odbywać w miarę normalnie, wykonawca zbuduje na początku tymczasowy przejazd między przystankiem Wola Grzybowska a Warszawą Wesołą. W planach jest także budowa tymczasowego przejścia w poziomie szyn po wschodniej stronie przystanku Warszawa Wesoła oraz tymczasowego peronu przy torze w stronę Rembertowa.

Budowa tunelu w Wesołej, to, jak już wspomnieliśmy, wspólna inwestycja PKP PLK i miasta Warszawa. W marcu 2025 r. te dwa podmioty podpisały umowę realizacyjną ustalającą zasady współpracy i finansowania inwestycji. Kolejarze dla inwestycji w Wesołej opracowali wcześniej studium wykonalności oraz uzyskali decyzję środowiskową. Miasto Warszawa uzyskało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli ZRID.

Inwestycja w Wesołej realizowana jest w ramach prowadzonego przez PLK SA projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap IIb – część wiaduktowa”. PLK SA we współpracy z miastem planują i realizują, w ramach tego samego projektu, budowę trzech bezkolizyjnych skrzyżowań – poza tunelem drogowym w Wesołej, także wiadukt drogowy na ul. Chełmżyńskiej (już w budowie) oraz tunel drogowy na ul. Marsa w Warszawie Rembertów (na etapie przetargu, analizy ofert).

