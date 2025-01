Port Lotniczy we Wrocławiu rozbuduje główny terminal pasażerski. Jest przetarg na koncepcję

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Port Lotniczy we Wrocławiu/fot. Piotr Mitelski Port Lotniczy we Wrocławiu - plany inwestycji

Lotnisko we Wrocławiu przebuduje swój główny terminal pasażerski. Właśnie ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy terminalu Portu Lotniczego Wrocław. Rozbudowa terminalu to jedna z wielu inwestycji jakie w najbliższych latach czekają to miejsce. Będzie ich tak wiele, że żeby je wszystkie wykonać trzeba będzie na miesiąc zamknąć lotnisko.

Większy terminal i wielopoziomowy parking na lotnisku we Wrocławiu

Koncepcja rozbudowy terminalu obejmuje jego poszerzenie zarówno w kierunku wschodnim jak i zachodnim. To nie wszystko bo przewidziano również budowę wielopoziomowego parkingu, budynku do ładowania pojazdów obsługi naziemnej, zagospodarowanie terenu, przebudowę obiektu bramy wjazdowej na lotnisko przy ul. Skarżyńskiego oraz ujęcia w wymaganych do wykonania koncepcjach budowy pirsu odlotowego.

Rozbudowa terminala to część największego w historii lotniska programu inwestycyjnego.

Trwająca przebudowa części operacyjnej była pierwszym krokiem w kierunku rozwoju, teraz czas na kolejne etapy, czyli przygotowanie do rozbudowy terminalu i budowy wielopoziomowego parkingu. Wszystko, co planujemy i realizujemy, robimy z myślą o naszych pasażerach, którym chcemy zapewnić jak największy komfort podróży, do którego są we Wrocławiu przyzwyczajeni – podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Zwycięzca będzie pełnił nadzór autorski nad inwestycją

Jak informują przedstawiciele Portu Lotniczego we Wrocławiu, firma, która wygra przetarg będzie musiała również uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, zgody i zezwolenia dla zadań inwestycyjnych oraz pełnić nadzór autorski dla każdego przedsięwzięcia budowlanego realizowanego w ramach rozbudowy. Oferenci mają czas na składanie ofert do 5 marca 2025 roku.

Inwestycyjny boom na terenie Portu Lotniczego Wrocław

Dla samego lotniska zapowiada się bardzo intensywny czas związany z inwestycjami zarówno w części operacyjnej lotniska jak i samego terminalu.

Jeżeli cały proces przetargowy pójdzie sprawnie, pierwsze pozytywne zmiany nasi pasażerowie odczują w drugiej połowie przyszłego roku. Według wstępnych planów cały proces zakończy się oddaniem do użytkowania rozbudowanego terminalu w pierwszej połowie 2029 roku – twierdzi Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami.

Nowa płyta postojowa, droga szybkiego zjazdu i nowa droga kołowania we Wrocławiu

Przypomnijmy też, że rozbudowa terminala to niejedyna inwestycja jaka odbywać się będzie na lotnisku. W ramach wspomnianego programu inwestycyjnego, już w ubiegłym roku podpisano umowę z wykonawcą innych zadań. Powstaną nowa płyta postojowa, droga szybkiego zjazdu, nowa mierząca 2,5 kilometra droga kołowania, płaszczyzna do odladzania oraz przebudowane zostaną istniejące drogi kołowania. Zadań będzie tak wiele, że na ponad miesiąc trzeba będzie zawiesić działalność lotniska, by ich realizacja stała się możliwa.

Jak informuje wrocławskie lotnisko, będzie to największa inwestycja w jego historii. Podpisana w październiku 2024 roku umowa z firmą Strabag Infrastruktura Południe umowa opiewa na 463,5 ml złotych brutto. Z tej kwoty, 175 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.

To ma być największa inwestycja lotnicza z unijnym dofinansowaniem w całej Europie.

W ciągu ponad dwóch (dokładnie 26 miesięcy) lat lotnisko zmieni się nie do poznania.

Powstaną:

nowa płyta postojowa na 12 samolotów,

droga szybkiego zjazdu,

nowa mierząca 2,5 km droga kołowania

płyta do odladzania.

To nie wszystko, bo dodatkowo wyremontowane zostaną dotychczas wykorzystywane drogi kołowania

Zamkną lotnisko we Wrocławiu na miesiąc

Jak podkreślają wielokrotnie władze lotniska, wspomniana inwestycja jest największą w historii wrocławskiego portu. Nawet budowa obecnie używanego terminalu nie była tak kosztowna i czasochłonna.

Zaplanowanie wszystkich prac wymagało wielkich logistycznych przygotowań i rozwiązań. Dlatego, żeby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych realizowanych w Porcie Lotniczym Wrocław oraz sprawnie przeprowadzić inwestycję, po wielu analizach i rozmowach między innymi z liniami lotniczymi i pozostałymi partnerami podjęto decyzję, że w terminie od 26 października do 4 grudnia 2025 roku wstrzymane zostaną operacje lotnicze na wrocławskim lotnisku.

Wynika to z konieczności włączenia nowobudowanej drogi szybkiego zjazdu do drogi startowej, jak również trzech innych prostopadłych dróg kołowania łączących się z drogą startową.

