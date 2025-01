W Krakowie powstaje gigantyczny węzeł drogowy. Kiedy go otworzą?

Choć droga ekspresowa S7 na odcinku Kraków Widoma już od grudnia jest przejezdna, to kierowcy nie mogą wciąż korzystać z jej ważnego fragmentu – mowa o wielkim i dość skomplikowanym węźle drogowym – Mistrzejowice. Zaczęto go budować dopiero po przeprojektowaniu. Dzięki temu nie zakorkuje się zaraz po otwarciu.

Ogromny węzeł na S7 w Krakowie wciąż w budowie

Węzeł Mistrzejowice to ogromne i dość skomplikowane przedsięwzięcie. Jest częścią odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków Widoma. To tu połączą się dwie ważne dla Krakowa drogi - północna obwodnica Krakowa (S52) i S7. Nie został jednak oddany do użytku wraz z pozostałą częścią trasy w grudniu tego roku. To bardzo newralgiczna część krakowskiej ekspresówki.

Węzeł Mistrzejowice projektowany był przez poprzedniego wykonawcę drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków czyli włoską firmę Salini, w oparciu o posiadane na tamten czas dane ruchowe.

Umowę na projekt i budowę tej drogi zawarto we wrześniu 2018 roku. W lipcu 2020 r. firma uzyskała ZRID, ale nie zaczęła prac. Ostatecznie w grudniu 2020 r. GDDKiA rozwiązała umowę z Salini i ogłosiła nowy przetarg. W lipcu 2021 roku kontrakt przejęło wybrane w przetargu konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.

Gigantyczny wzrost natężenia ruchu na S7 i A4 w Krakowie

Dlaczego trzeba było przeprojektować węzeł Mistrzejowice? Jak informowała GDDKiA, po otrzymaniu nowych wyników badań natężenia ruchu, wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, okazało się, że ruch na odcinku istniejącej S7, od węzła autostradowego Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz, wzrósł w ciągu 5 lat o 145 proc. Natomiast od 27 do 100 proc. - w zależności od badanego odcinka - wzrósł w tym czasie ruch na A4 Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa. Największy wzrost (o 100 proc.) odnotowano na odcinku od węzła Kraków Wieliczka do węzła Kraków Bieżanów (ze zjazdem na S7).

Jak przeprojektowano węzeł Mistrzejowice na S7?

To spowodowało konieczność przeanalizowania zastosowanych rozwiązań pod kątem przepustowości węzła Mistrzejowice. GDDKiA zwróciła się o analizę sytuacji i projektu do specjalistów z Politechniki Krakowskiej.

Wnioski wskazały potrzebę przeprojektowania dwóch łącznic węzła Mistrzejowice: łącznicy z S7 na S52 w kierunku z węzła Grębałów na S52 POK oraz łącznicy z S52 POK w kierunku węzła Grębałów na S7. Tym samym poprawiono nie tylko geometrię samego węzła, ale zmieniono przekrój łącznic na dwupasowy. Wprowadzone korekty zwiększą przepustowość poprzez uniknięcie tzw. wąskich gardeł – przekonują specjaliści z GDDKiA.

Zaktualizowano także analizę akustyczną, a w ślad za tym przeprojektowano część ekranów akustycznych tak, by poprawić warunki akustyczne dla okolicznych mieszkańców.

Ponieważ węzeł wymagał przeprojektowania, konieczne było potem uzyskanie oddzielnego pozwolenia na budowę. Stało się to w lipcu 2024 roku. Niemal od razu ruszyła budowa obiektu.

Warto zaznaczyć, że dla inwestycji na węźle S7 w Mistrzejowicach została wydana jeszcze druga decyzja – ZRID „uzupełniający” pod nazwą: "Kontynuacja projektowania i budowania drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła „Nowa Huta”) w ramach zadania: Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”). Drugi ZRID jest uzupełnieniem pierwszej decyzji. Bez niego cała inwestycja byłaby niemożliwa do zrealizowania. Dzięki wydanej decyzji zostaną zrealizowane takie prace jak budowa oświetlenia drogowego, zasilania urządzeń związanych z drogą czy obiektu inżynierskiego K01.

Kiedy otworzą całą S7 z węzłem Mistrzejowice?

Fragment, który pozostał do ukończenia, biegnie od węzła Mistrzejowice przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty. Na prawie 5 km miejskiej części trasy powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów.

W roku 2025 GDDKiA planuje udostępnić kierowcom 2,3 km trasy na odcinku węzeł Grębałów - Nowa Huta, a przyszłym roku ostatnie 2,7 km z węzłem Mistrzejowice. Tym samym ring dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa zostanie domknięty.

Sporo wyzwań dla inżynierów na budowie węzła Mistrzejowice na S7 - najdłuższa estakada

Budowa węzła Mistrzejowice to spore wyzwania nie tylko dla projektantów, ale i dla inżynierów. To tutaj powstaje długa na 1300 metrów estakada nad linią kolejową w Nowej Hucie. Jest budowana metodą nasuwania. Jak podaje GDDKiA, jest to najdłuższa, budowana tą metodą estakada w Polsce.

Estakada powstaje techniką nasuwania podłużnego. Kolejne segmenty obiektu są przygotowywane na specjalnym stanowisku prefabrykacji, gdzie w szalunku układa się zbrojenie, a następnie je betonuje. Po stężeniu betonu i sprężeniu, za pomocą siłowników wysuwane są kolejne segmenty na podpory estakady. Stalowa konstrukcja na pierwszym segmencie to tzw. awanbek (dziób montażowy). Opiera się na przęśle przed segmentem, dzięki czemu zapobiega jego zgięciu i złamaniu. Awanbeki mają długość 32 m i ważą ok. 90 ton.

Dziś jest to najdłuższa tego typu budowla w Polsce. Nigdzie nie wysuwa się segmentów na niemal kilometr. Dodatkową trudnością inżynieryjną tego zadania jest zakręt, który muszą pokonać poszczególne elementy konstrukcji.

Segmenty, które są nasuwane po południowej stronie (jezdnia w kierunku Rzeszowa), będą mieć łączną długość 942 m. Jezdnia północna (kierunek Warszawa) jest krótsza, biegnie po wewnętrznym łuku i ma 915 m.

Zakończenie nasuwania i połączenie obu jezdni zostanie zakończone w sierpniu 2025 roku.

Zmiany w organizacji ruchu na krakowskiej S7

Tymczasem w związku z budową GDDKiA wprowadziła na nowej S7 zmiany w organizacji ruchu.

W piątek (24 stycznia) wdrożono kolejny etap czasowej organizacji ruchu w obrębie węzła Grębałów. Zamknięta dla ruchu została ul. Łowińskiego w Krakowie na odcinku o długości ok. 400 m, od tymczasowego ronda do skrzyżowania z dawną ul. Wąwozową.

