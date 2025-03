Wiemy, kiedy skończy się budowa drogi ekspresowej S3 na Zachodnim Pomorzu

15:40

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: GDDKiA/Mateusz Grzeszczuk Most na S3 w Wolinie, nad Dziwną

Pod koniec II kwartału ma być oddana kierowcom zachodniopomorska część drogi ekspresowej S3. To będzie oznaczało, że cała S3 od granicy z Czechami do Świnoujścia jest już ukończona. Tymczasem drogowcy kończą m.in. budowę efektownego, niebieskiego mostu nad Dziwną.

Spis treści

Zmienił się lider konsorcjum budującego S3

Budowa dwóch ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 powoli dobiega końca. Trasa ma już spore opóźnienie, bo miała być gotowa jeszcze wiosną ubiegłego roku. Tak się nie stało. Po drodze dwa razy generalny wykonawca zawieszał prace. Mowa o liderze konsorcjum, będącego generalnym wykonawcą - firmie Polbud Pomorze. W grudniu 2024 roku bowiem, Polbud ponownie wystąpił z roszczeniami do GDDKiA, informując o wstrzymaniu prac. Pozostałe firmy, partnerzy tworzonego z Polbudem jako liderem konsorcjum, były zaskoczone oświadczeniem lidera, ale deklarowały dokończenie kontraktu. Dziś sytuacja jest już inna. Inny jest też lider konsorcjum. Przypomnijmy, 16-kilometrowy odcinek S3 Dargobądz – Troszyn buduje konsorcjum firm Polbud Pomorze, Intop i PRD Nowogard.

Obecnie zmienił się lider konsorcjum będącego wykonawcą tego odcinka. Jest nim obecnie firma PRD Nowogard. Z naszego punktu widzenia niewiele się zmieniło. Oczekujemy realizacji tego zadania – powiedział nam Mateusz Grzeszczuk, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Most nad Dziwną w Wolinie prawie gotowy

Jak zapewnia rzecznik, prace trwają. Jedną bardziej widowiskowych części budowy tej ważnej polskiej ekspresówki jest most nad rzeką Dziwną w Wolinie. Jego charakterystyczne niebieskie przęsła widać z daleka. Obecnie na moście trwają już prace wykończeniowe.

Najwcześniej pod koniec kwietnia ruch zostanie przełożony na most północny. W tym czasie będą wykonane dojazdy od strony wschodniej, no i oczywiście jeszcze konieczne jest dostosowanie oznakowania poziomego – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Most nad Dziwną w Wolinie jest dość długi. Ma 1,1 km długości. Długość przęsła to 170 metrów. Pierwsza część tego mostu łukowego nad rzeką Dziwną powstała w 2003 roku.

Czytaj też: Budowa mostu w Wolinie. Tak nasunęli przęsło na konstrukcję mostu na S3

Most Fehmarnsund inspiracją dla mostu w Wolinie

Inspiracją dla mostu w Wolinie miał być drogowo-kolejowy most Fehmarnsund, łączący wyspę Fehmarn na Morzu Bałtyckim ze stałym lądem w Großenbrode. Po otwarciu w 1963 mostu i zbudowaniu terminala promowego w Puttgarden na Fehmarn, średni czas podróży pomiędzy Hamburgiem i Kopenhagą został znacznie skrócony. Most liczy sobie 963 metrów długości i rozciąga się na szerokość 1300 metrów Fehmarnsund, a pozostałe 337 metrów składa się z dwustronnych podjazdów. Wznosi się 23 metry nad wodą. Jest to konstrukcja stalowa o szerokości 21 metrów. Łuk konstrukcji mostu ma długość 268,5 metrów, a najdłuższe przęsło rozpiętość 248 metrów i 45 metrów wysokości powyżej punktu jezdni.

Konstrukcja mostu w Wolinie jednak różni się od tej w Niemczech.

Przy nasuwaniu przęseł mostu w Wolinie wykorzystano barki

Most powstaje w ramach budowy 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Jego budowa była dość skomplikowana. Najpierw powstał ustrój nośny obiektu. Potem na budowę w częściach dotarły łuki metalowych przęseł nowego obiektu. Metalowa konstrukcja najpierw musiała zostać zmontowana na brzegu. Potem była powoli nasuwana na konstrukcję nośną z lądu. W ostatecznym usytuowaniu przęsła na moście pomogły z rzeki barki.

Kiedy będzie gotowa cała droga ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem?

Cała droga ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem ma być gotowa pod koniec II kwartału 2025 roku.

Przypomnijmy, że drugi (17 km) odcinek S3 Świnoujście – Dargobądz, buduje firma Polaqua.

Polecamy także: Droga ekspresowa S3 na Dolnym Śląsku gotowa. 31 lipca otwarcie! Tak wygląda

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj też:

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE

Autor: