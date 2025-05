Jedna z piękniejszych tras kolejowych wraca po 25 latach. Widoki zapierają dech w piersiach! Pociągi z Jeleniej Góry do Karpacza co godzinę

16:00

Po 25 latach przerwy Karpacz ponownie zyskał połączenie kolejowe. Już od 15 czerwca 2025 roku do popularnego karkonoskiego kurortu dotrze aż 12 par pociągów w dni powszednie i 14 w weekendy. Pod Śnieżkę dowiozą pasażerów spalinowe zespoły trakcyjne Kolei Dolnośląskich.

Spis treści

To efekt intensywnych prac przy odbudowie linii prowadzonych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei oraz samorząd województwa. Reaktywacja linii to nie tylko wielki powrót pociągów do Karpacza, ale również początek większego projektu kolejowego, który docelowo znowu połączy Jelenią Górę z Kamienną Górą przez Kowary.

Pociąg do Karpacza

Połączenia pasażerskie na linii z Jeleniej Góry do Karpacza zawieszono w 2000 roku, a ruch towarowy zakończył się siedem lat później. Od tego czasu turyści i mieszkańcy mogli korzystać jedynie z autobusów, często utykających w korkach. Podróż autobusem z Jeleniej Góry do Karpacza zajmowała rozkładowo 39 – 47 minut. Nowa linia umożliwi wygodny i przewidywalny czas przejazdu – z pominięciem utrudnień drogowych. Podróż zajmie 23 – 24 minuty. Pociągi będą kursować od rana do wieczora, a podróż odbywać się będzie nowoczesnymi spalinowymi zespołami trakcyjnymi Kolei Dolnośląskich.

Rewitalizacja linii kolejowej do Karpacza

Fragment linii kolejowej nr 308 z Jeleniej Góry do Mysłakowic został już zrealizowany. Odbudowa odchodzącej od niej do Karpacza linii 340 jest już prawie zakończona. W marcu 2025 do Karpacza dotarł już pierwszy skład techniczny, a trasa została przystosowana do współczesnych standardów – z nowymi torami, peronami i urządzeniami sterowania ruchem.

Choć wyremontowany dworzec w Karpaczu mieści obecnie Muzeum Zabawek, w jego sąsiedztwie znajduje się przestrzeń umożliwiająca organizację pętli autobusowej – potencjalnie istotny punkt integracji z komunikacją autobusową.

Kierunek: Kowary i Kamienna Góra

Równolegle z uruchomieniem połączeń do Karpacza postępują prace na linii do Kowar, które mają zakończyć się w 2026 roku. Tory prowadzące do miasta znanego z zabytkowych sztolni i Parku Miniatur są już częściowo ułożone. Odcinek ten zakończy się przed odrestaurowanym budynkiem dworca, w którym powstaje biblioteka, centrum informacji turystycznej i muzeum regionalne.

Jeszcze bardziej ambitnym etapem projektu jest przywrócenie połączenia kolejowego do Kamiennej Góry. Linia, wijąca się u podnóża Karkonoszy przez spektakularne nasypy i tunel pod Przełęczą Kowarską, to perła dawnej inżynierii kolejowej. Prace są zaawansowane, ale termin przywrócenia ruchu pasażerskiego nie jest jeszcze znany. Do Kowar pociągi dojadą prawdopodobnie już w 2026 r.

KD Retro i nowa jakość podróżowania

Z okazji reaktywacji linii Koleje Dolnośląskie planują uruchomienie specjalnych pociągów KD Retro – stylizowanych składów, które będą stanowiły atrakcję turystyczną samą w sobie. Połączenie historii z nowoczesnością, widokowych tras z wygodnym dojazdem, staje się nowym znakiem firmowym dolnośląskich inwestycji kolejowych.

Pociągiem z Warszawy, Poznania i Gdyni

Podróż pod Śnieżkę z innych miast będzie się odbywać z przesiadką na zmodernizowanym głównym dworcu w Jeleniej Górze. Nie powinno to sprawić kłopotu, gdyż pociągi do Karpacza będą stąd odjeżdżać, co godzinę od 6.30 do 19.30. Na stacji w Karpaczu nie ma tyle miejsca, co kiedyś, gdy przyjeżdżały tu pociągi dalekobieżne. Na torach zmieszczą się tu tylko spalinowe pojazdy Kolei Dolnośląskich.

Murowane starcie Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE

Kolej Doliny Bobru - trudno o bardziej malowniczy szlak kolejowy