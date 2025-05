Zlikwidują fale Dunaju na A1. Premier przejechał się po wybojach i zapowiedział finansowanie

Autostrada A1 między węzłem Pyrzowice i Piekary Śląskie jest mocno pofałdowana

Jest już gotowa dokumentacja projektowa remontu pofałdowanej autostrady A1 niedaleko Piekar Śląskich. Kiedy więc znikną wyboje na autostradzie A1? Każdy, kto choć raz jechał autostradą A1 i wjeżdżał nią na Śląsk z pewnością poczuł to na własnej skórze. Między węzłem Pyrzowice i Piekary Śląskie trafił na pewno na słynne "fale Dunaju", czyli mocno pofałdowaną nawierzchnię autostrady. Obowiązuje tam ograniczenie do 80 km/h. Po wybojach jechali dziś do Sławkowa premier i minister infrastruktury. Jest decyzja!

Wyboje na autostradzie A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi

Przez ponad dwa lata specjalistyczna firma badała nawierzchnię i podbudowę autostrady A1 na około 16-km odcinku między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. To właśnie tam kierowcy trafiają na mocno pofałdowaną nawierzchnię tej najwyższej przecież klasy drogi. To jeden z mniej pozytywnych wyznaczników znalezienia się A1 na Śląsku. „Fale Dunaju”, bo taka nazwa przylgnęła już do tego miejsca, to sygnał, że jesteś już na Śląsku, śmieją się kierowcy. Wyboje sygnalizują lokalizację na autostradzie.

Wcale do śmiechu nie jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, która już od lat wielokrotnie frezowała i remontowała nawierzchnię w tym miejscu. Jednak wybrzuszenia wcale nie zniknęły. Z biegiem lat nawet przybrały na sile.

Naprawa A1 na Śląsku - opracowują ekspertyzę, technologię i projekt

Dlatego też w 2023 roku GDDKiA wybrała w przetargu firmę Trakt, która za prawie 10 mln złotych wykonała ekspertyzę tego odcinka. Przez wiele miesięcy widać było na tym odcinku A1 specjalistyczny sprzęt, który wykonywał odwierty w nawierzchni autostrady.

Podobne próbki pobrano już w 2021 roku. Wówczas wysłano je do specjalistycznego laboratorium. Efekty tych badań trafiły do Rady Naukowej przy GDDKiA. Zrzeszeni w Radzie naukowcy, pracujący w wielu uczelniach technicznych opiniowali ten problem.

W grudniu 2023 roku została odebrana dokumentacja projektowa w zakresie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz programów naprawczych dla naprawy autostrady A1. Następnie, w marcu 2024 r., na podstawie założeń przyjętych w programach naprawczych, przystąpiono do opracowania kolejnego etapu umowy, to jest do opracowania dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 w podziale na branżę: drogową, mostową i inne (w zależności od potrzeb) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Kiedy projekt naprawy pofalowanej autostrady A1?

Zapytaliśmy w katowickim oddziale GDDKiA co się obecnie dzieje w sprawie planowanej naprawy autostrady A1. Oto najświeższe informacje, przekazane przez GDDKiA w Katowicach.

Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Przewiduje się, iż remont zostanie podzielony na etapy, tak aby zminimalizować utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku autostrady A1, przy zachowaniu przejezdności tego odcinka autostrady A1 (przekierowanie ruchu na jedną jezdnię). Na razie trudno jednak mówić konkretnych terminach, bowiem nie mamy jeszcze zapewnionego finansowania dla tego przedsięwzięcia. Staramy się je uzyskać - powiedział nam Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Jak będą naprawiać wyboje na A1 w Piekarach Śląskich?

Przyjęta, w programach naprawczych, technologia naprawy autostrady A1 zakłada wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni w całości oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu uszczelnienie korpusu drogowego, aby ograniczyć możliwość dopływu wody do warstw nasypowych i wykopowych.

Głębokość ingerencji w istniejące nasypy ogranicza się maksymalnie do 2 m, co umożliwi wykonanie prac naprawczych pod ruchem tj. przekierowaniem ruchu na drugą jezdnię z wykorzystaniem istniejących i nowych przewiązek. Na warstwach wzmacniających (w wykopie założono zastosowanie geomateraca gr. 60 cm, w nasypie warstwę poślizgową gr. 30 cm, na której zostanie ułożona geomebrana odcinająca napływ wody, a następnie geomaterac gr. 30 cm) zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.

Naprawa nawierzchni A1 na Śląsku – 6 obiektów inżynierskich, 9 przepustów

Naprawa będzie obejmowała również wykonanie robót towarzyszących polegających na odtworzeniu lub odbudowie: odwodnienia wgłębnego, krawężników, korytek, wpustów, odtworzenie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Roboty mostowe obejmą remont sześciu obiektów inżynierskich oraz dziewięciu przepustów. Program naprawczy dla obiektów przewiduje możliwość realizacji remontów niezależnie od działań zawiązanych z częścią drogową. Planuje się również naprawę/odtworzenie budynków toalet i terenów przyległych na MOP-ach Dobieszowice.

Kiedy rozpocznie się remont na A1? Jest decyzja!

Podczas dzisiejszej (26.05) wizyty w Euroterminalu w Sławkowie do niesławnych wybojów na A1 odniósł się premier Donald Tusk, który musiał jechać feralnym odcinkiem.

- Podjęliśmy decyzję o znalezieniu dodatkowych środków na naprawę tej drogi - zapowiedział premier Donald Tusk. A minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zapowiedział że przetarg na remont tego odcinka zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 pokaże ostateczny zakres prac naprawczych oraz podział na odcinki realizacyjne (etapy remontu). Etapowanie prac naprawczych uwzględniało będzie w szczególności: możliwości finansowe, techniczne, logistyczne, wprowadzenia zmian organizacji ruchu, oraz inne.

Zakończenie prac projektowych przewidziano początkowo na lipiec 2024 r. Zakładano wówczas, że jeśli będzie finansowanie tej inwestycji, to po ogłoszeniu przetargu na jej wykonanie jeszcze w 2024 roku, prace mogłyby się zacząć na początku 2025 roku. Wiadomo już, że, tak się nie stało. Naprawa autostrady wciąż nie ma potwierdzonego finansowania, choć udało się odebrać od wykonawcy dokumentację projektową. Jednak ponieważ nie ma pieniędzy na remont, nie ma więc także mowy o terminie ogłoszenia przetargu na realizację tego przedsięwzięcia.

Długość odcinka objętego opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice.

Dlaczego A1 jest pofalowana między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi?

Przyczynę oddanego w 2012 roku odcinka A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi udało się ustalić już na początku. Powodem był użyty do budowy drogi żużel, którego aktywność chemiczna, zgodnie z dokumentacją, jaką dysponował wykonawca – już się zakończyła. Jednak okazało się to nieprawdą. Dostarczony wykonawcy materiał, mimo certyfikatów dopuszczających go do użycia na budowie autostrady, pęczniał i powodował coraz większe wybrzuszenia drogi. Nic nie dawały doraźne remonty, najpierw wykonywane przez wykonawcę w ramach gwarancji, a potem również przez GDDKiA.

