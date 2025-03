Obwodnica Zawiercia będzie otwarta już niedługo. Znamy konkretną datę

11:16

Zobacz galerię 55 zdjęć Autor: GDDKiA Obwodnica Poręby i Zawiercia ma być otwarta do końca kwietnia 2025 roku

Wiadomo już dokładnie, kiedy zostanie otwarta ponad 16-kilometrowa obwodnica Zawiercia. Droga powstaje już dość długo, bo umowę podpisano jeszcze w 2019 roku, ale też inwestycja rekordowo długo czekała na ZRID, czyli pozwolenie na budowę. To trasa, która ułatwi dojazd ze Śląska na Jurę, a także tranzyt w stronę Kielc.

Spis treści

Czekają 20 lat na obwodnicę Zawiercia

Na budowę obwodnicy Zawiercia mieszkańcy powiatu zawierciańskiego czekali ponad 20 lat. Gdy w 2019 roku GDDKiA w końcu podpisała umowę z wykonawcą – spółkami Kobylarnia i Mirbud – wszyscy odetchnęli z ulgą. Zapowiadało się, że w ciągu trzech lat nowa trasa odciąży centrum Zawiercia i Poręby, którymi dziennie przejeżdża nawet cztery tysiące tirów i innych aut ciężarowych. Od uciążliwego tranzytu przez ścisłe centra tych miast ludziom pękają domy, mieszkańcy żyją w ciągłym hałasie. Po oddaniu nowej obwodnicy Zawiercia to się zmieni.

Nowa droga ułatwi dojazd do malowniczych jurajskich terenów ze Śląska i Zagłębia. To też dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego szybszy dojazd do lotniska w Pyrzowicach i do autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S1.

Kiedy otwarcie obwodnicy Zawiercia?

Znana jest już nieoficjalna data otwarcia 16,6-kilometrowego odcinka nowej dwupasmówki omijającej centrum Poręby i Zawiercia. Ma to być 25 kwietnia 2025 roku.

Taka data obecnie jest aktualna – potwierdza Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Oczywiście może ona jeszcze ulec zmianie, ale wszystko wskazuje na to, że do końca kwietnia nowa obwodnica Zawiercia będzie już przejezdna.

Obecnie wykonawca musi jeszcze położyć ostatnie fragmenty warstwy ścieralnej jezdni na kilku fragmentach. Trwają ostatnie prace związane z doposażaniem węzłów i łącznika z innymi drogami. Prace wykończeniowe trwają także jeszcze na dużym przejściu dla zwierząt na granicy z obwodnicą Siewierza.

Obwodnica Zawiercia miała opóźnienie już na starcie

Przypomnijmy. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, czyli firmami Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Był to kontrakt „projektuj i buduj”, więc pierwszy rok zajęły prace projektowe. Gdy złożono wniosek do wojewody śląskiego o pozwolenie na budowę, nikt nie przypuszczał, że czekanie na nie będzie trwało ponad rok. Dokładnie ponad 16 miesięcy. Powodów było wiele, środowiskowe, projektowe. Gdy w końcu w 2021 roku firma Mirbud mogła przejąć plac budowy, miała już na początku ponadroczne opóźnienie. Stąd roszczenia zarówno terminowe, jak i finansowe. Pierwotnie budowa tego odcinka obwodnicy Zawiercia miała się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Tak się oczywiście nie stało.

Tak wygląda nowa obwodnica Zawiercia

Pierwsza część obwodnicy Zawiercia i Poręby będzie się łączyła z obwodnicą Siewierza. Będzie dwupasmówką, która zakończy się na węźle Kromołów. Pierwotnie miała kosztować 414 mln zł. Koszty będą jednak prawdopodobnie wyższe.

Budowa obwodnicy Zawiercia oznacza powstanie:

nowego dwujezdniowego odcinka DK78 o długości 16,664 km , w klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach,

, w klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, dwóch węzłów drogowych ( Kuźnica i Kromołów ),

), dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie,

na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie, przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na DK78,

obiektów inżynierskich na drodze krajowej i dróg krzyżujących się z nią,

systemu odwodnienia,

urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni i ogrodzenia DK78,

oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Tak wygląda obwodnica Zawiercia przed otwarciem - zobacz najnowsze zdjęcia

Druga część obwodnicy Zawiercia w trakcie budowy

Druga cześć obwodnicy Zawiercia będzie krótsza, bo jej długość to nieco ponad 7 km. Dwupasmówka będzie przedłużeniem będącej obecnie w budowie, obwodnicy Poręby i Zawiercia. Ma mieć, podobnie jak pierwsza część obwodnicy, najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z poboczami.

Wybuduje ją do 2028 roku firma Polaqua.

