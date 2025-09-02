Projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Celem zaproponowanych zmian jest przyspieszenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do budowy lotniska. Nowelizacja ma poprawić sytuację osób, których nieruchomości będą przejmowane pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów, właściciele zyskają gwarancję otrzymania co najmniej części odszkodowania jeszcze przed opuszczeniem swojej nieruchomości, w formie zaliczki w wysokości 85 proc.

Większe gwarancie praw właścicieli gruntów i ochrona interesu państwa w jednym?

Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania z jednej strony dają większe niż dotąd gwarancje praw osobom, których nieruchomości są pozyskiwane na potrzeby realizacji inwestycji, z drugiej zaś mają chronić interes państwa, jako inwestora publicznego.

Nowe przepisy zawierają również regulacje usprawniające proces inwestycyjny. Spółka będzie mogła rozpocząć wcześniej niż dotąd przygotowania do prac budowlanych, przede wszystkim w zakresie uzgodnień administracyjnych, m.in. uzyskania niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Dzięki zmianom w procedurze administracyjnej nie trzeba będzie czekać na ostateczność decyzji lokalizacyjnej.

Szybciej ustalą kwotę odszkodowania pod CPK

Jak informuje spółka CPK, dzięki nowelizacji ustawy zmienią się konsekwencje wydania decyzji lokalizacyjnej. W przypadku nadania jej przez wojewodę rygoru natychmiastowej wykonalności, z mocy ustawy nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, a jego kwota ma zostać określona w ciągu 60 dni. Skróci to czas oczekiwania na rozpoczęcie ustalania wysokości odszkodowania, ponieważ będzie można to zrobić jeszcze przed uzyskaniem ostateczności decyzji lokalizacyjnej.

Zmianie ulegną także zasady nabycia prawa do zaliczki na poczet odszkodowania, przyspieszając termin jej wypłaty. Nawet jeżeli właściciele nieruchomości nie zgodzą się z zaproponowaną wyceną, będą mogli otrzymać 85 proc. wartości ustalonej przez wojewodę, nie tracąc jednocześnie prawa do odwołania się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Zaliczka w 30 dni, wyprowadzka po 120 dniach

Zgodnie z propozycjami zawartymi w nowelizacji zaliczka będzie wypłacana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Jednocześnie właściciele będą mogli nadal korzystać ze swoich nieruchomości – przez co najmniej 120 dni od dnia, w którym wojewoda wyda decyzję o wysokości odszkodowania.

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, nowelizacja trafi do Sejmu i Senatu RP, a następnie do podpisu przez Prezydenta RP.

