Rewolucja kolejowa! Nowy tunel pod dworcem i gigantyczne zmiany na szynach

Kolejowa rewolucja w Katowicach trwa. Będzie nowy tunel, perony i utrzymany ruch tramwajowy. Jak to zrobią?

8:02

Zobacz galerię 12 zdjęć Autor: PKP PLK W Katowicach trwa największa inwestycja kolejowa w historii. Powstają nowe wiadukty, tory, perony

W Katowicach trwa największa inwestycja kolejowa w historii miasta. To niemal całkowita przebudowa katowickiego węzła kolejowego, powstają nowe tory, mosty i wiadukty. Do tego doszła ostatnio jeszcze jedna nowa inwestycja – tunel pod dworcem kolejowym do dworca autobusowego.

Spis treści

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Katowice zyskają nowy tunel pod dworcem

Nowy tunel nie był ujęty w ogromnej przebudowie węzła katowickiego, która traw w Katowicach już od września ubiegłego roku. Jest efektem porozumienia pomiędzy PLK SA i miastem Katowice. Dzięki jego budowie powstanie szybkie skomunikowanie stacji kolejowej z międzynarodowym dworcem autobusowym. Kolejarze zabezpieczą też miejsce pod przyszłą budowę nowego peronu przy Stadionie Miejskim.

Polskie Linie Kolejowe i Miasto Katowice zawarły porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji infrastruktury planowanej do wybudowania w ramach prac na katowickim węźle kolejowym.

Realizujemy jedną z największych inwestycji kolejowych w historii województwa śląskiego. Przebudowa trasy Będzin – Katowice Piotrowice da nowe możliwości kolei w aglomeracji i odmieni transport pociągami w regionie. Efektem dobrej współpracy z miastem Katowice jest podpisane porozumienie, które niesie za sobą pozytywne zmiany dla mieszkańców – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Jak zapewniają kolejarze, właśnie z myślą o mieszkańcach i podróżnych powstanie tunel pod peronem nr 1, który połączy stację Katowice z ul. Mikołowską. Budowę zrealizują kolejarze, a po jej zakończeniu tunel przejdzie w zarządzanie miejskie. Po stronie miasta będzie budowa kładki dla pieszych, która stanie się łącznikiem między węzłem przesiadkowym i międzynarodowym dworcem autobusowym przy ul. Sądowej, a ul. Mikołowską i dalej, stacją kolejową.

Efektem wspólnych działań będzie możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się pasażerów z transportu kolejowego na autobusowy i odwrotnie.

Nowy peron przy stadionie miejskim w Katowicach to ułatwienie dla kibiców i mieszkańców

Przedmiotem porozumienia jest też planowana budowa nowego peronu, który umożliwiłby wygodny dostęp do Stadionu Miejskiego w Katowicach. PLK SA zabezpieczą miejsce pod przyszłą budowę obiektu i dołożą starań, by pozyskać środki finansowe na ten cel.

Budowa kładki łączącej dworzec z MDA Sądowa i nowego peronu przy Arenie Katowice to efekt naszych intensywnych rozmów z inwestorem. Cieszę się, że w atmosferze dialogu wypracowaliśmy rozwiązania, które w przyszłości posłużą mieszkańcom – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Katowice unikną paraliżu komunikacyjnego – ruch tramwajowy będzie utrzymany podczas przebudowy

Kolejną dobrą informacją jest zmiana technologii przebudowy obiektów nad ul. Mikołowską i Św. Jana. Pozwoli to na utrzymanie ruchu tramwajowego przez cały okres inwestycji, choć początkowo zakładano wyłączenie tramwajów na czas realizacji prac. Umożliwi też szybsze uruchomienie przejezdności dwóch pasów na ul. Mikołowskiej. W związku z tym, prace na wiadukcie przy ul. Św. Jana PKP PLK rozpocznie wcześniej, ale przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu tramwajowego oraz samochodowego po jednym pasie w każdą stronę.

Zmiana kolejności zamknięć wiaduktów w Katowicach, o której mówią obecnie PKP PLK i miasto, jest efektem oceny i analizy realizowanych prac, które Kolej wykonuje na każdym etapie inwestycji. Nowa technologia pozwoli na prowadzenie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego na ul. Św. Jana i Mikołowskiej. Dzięki temu, każda ze stron – PLK SA i miasto Katowice – będą mogły realizować swoje zadania inwestycyjne według własnych założeń czasowych i bez większego wpływu na ruch drogowy w mieście niż obecnie.

Gdybyśmy technologii nie zmieniali, ruch przy ul. Mikołowskiej byłyby wstrzymany w czasie realizacji inwestycji kolejowej oraz później, wstrzymany lub ograniczony, gdy prace na tej ulicy rozpocznie Miasto Katowice – twierdzą kolejarze.

Nowy harmonogram prac związanych z inwestycją w Katowicach

Nowy harmonogram zakłada kontynuację zamknięcia ul. Mikołowskiej dla ruchu samochodowego z utrzymanym ruchem pieszym do końca 2025 r. Na początku 2026 r., przejazd pod przebudowywanym obiektem będzie możliwy po dwóch pasach. Jednocześnie, rozpoczniemy prace na wiadukcie nad ul. Św. Jana przy utrzymaniu ruchu pieszego, tramwajowego po obu torach oraz samochodowego po jednym pasie ruchu w każdą stronę.

Po zakończeniu przebudowy obiektu nad ul. Graniczną i udostępnieniu drogi do ruchu, roboty będą prowadzone na wiaduktach nad ul. Francuską i ul. Damrota z utrzymanym ruchem pieszym i drogowym po jednym pasie. Możliwe będą okresowe zamknięcia nocne lub weekendowe, ale tylko pod jednym z wiaduktów. Zamknięcia dłuższe, wynikające z technologii rozbiórki lub budowy nowych obiektów, będą wykonywane pod warunkiem utrzymania ruchu po dwóch pasach pod drugim z wiaduktów.

Jak informują PKP PLK, na dalszym etapie realizacji prac, będą wykonane roboty na wiadukcie na ul. Ligockiej. Działania rozpoczną się dopiero, gdy zostaną udostępnione wszystkie przebudowywane obecnie wiadukty w dzielnicy Ligota. Będą realizowane przy utrzymaniu ruchu pieszego i samochodowego po jednym pasie w każdą stronę. Podobnie zostanie wykonana przebudowa wiaduktu przy ul. Murckowskiej. Piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji chodniki, a samochody – po dwa pasy na każdej jezdni.

Polecamy także: Na Katowice Airport oddali nowiutki hangar dla business jetów i prywatnych helikopterów

To największa kolejowa inwestycja w historii Katowic

Przypomnijmy, że trwająca obecnie w Katowicach inwestycja kolejowa oprócz unowocześnienia obiektów kolejowych i dobudowy torów ma doprowadzić do oddzielenia kolei aglomeracyjnej od dalekobieżnej. Powstanie bezkolizyjny wjazd na stację Katowice dla składów dalekobieżnych i Kolei Śląskich. Te pociągi nie będą sobie przeszkadzały. Kolej aglomeracyjna ma kursować po przebudowie nawet co 15 minut. Przebudowywane są praktycznie wszystkie większe wiadukty kolejowe, co powoduje spore utrudnienia nie tylko w ruchu kolejowym ale i drogowym. Na czas zamknięć są przygotowane alternatywne trasy dojazdu dla samochodów i przejść dla pieszych.

Prace prowadzimy przy utrzymanym ruchu kolejowym, a ich tempo na odcinku od Szopienic do Piotrowic, jest utrzymane – zapewnia PKP PLK.

W sumie na terenie Katowic powstaną nowe przystanki kolejowe: Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Komfort podróżowania koleją w regionie poprawi modernizacja stacji: Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota oraz przystanków Katowice Szopienice Południowe i Katowice Brynów. Na wszystkich przebudowana zostanie infrastruktura, a w Katowicach Ligocie i Katowicach Szopienicach Południowych będzie dobudowany jeden dodatkowy peron. W zakres zadania wchodzi 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. W ramach prac przewiduje się budowę nowoczesnego centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów. Prace prowadzone są w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy zachowaniu ruchu pieszego, samochodowego i kolejowego.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego jest częścią wielkiej inwestycji realizowanej na odcinkach linii kolejowej E 65: Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice, której wartość to ok. 7 mld zł. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Zakończenie inwestycji na linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planowane jest w 2028 r

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE