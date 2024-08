Rusza największa w Polsce inwestycja kolejowa w sercu wielkiej aglomeracji

Kolejowy i drogowy armagedon w Katowicach. Rusza przebudowa węzła kolejowego

To będą bardzo trudne dla pasażerów kolei trzy lata na Górnym Śląsku. We wrześniu rozpoczyna się tu ogromna, jedna z największych w Polsce inwestycji. Mowa o przebudowie katowickiego węzła kolejowego. Utrudnienia pojawią się nie tylko na torach, ale i drogach, bo to inwestycja w samym centrum Katowic. Do stolicy Górnego Śląska będzie wjeżdżać tylko 80 procent dotychczasowej liczby pociągów.

Największa w Polsce inwestycja kolejowa w sercu dużej aglomeracji

Jak zapewnia Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK i dyrektor ds. realizacji inwestycji w tej spółce, to największa w Polsce inwestycja realizowana w sercu wielkiej miejskiej aglomeracji.

Przedsięwzięcie, jakiego na Śląsku nie było od lat. Po przebudowie zmieni się wszystko.

Stworzymy tu zupełnie nowe warunki dla kolei aglomeracyjnej. Pod dobudowaniu nowych torów, kolej aglomeracyjna, którą obsługują tu Koleje Śląskie, zostanie oddzielona od kolei dalekobieżnej. Powstanie bezkolizyjny wjazd na stację Katowice dla składów dalekobieżnych i Kolei Śląskich. Te pociągi nie będą sobie przeszkadzały. Dążymy do tego, by ta kolej aglomeracyjna po przebudowie kursowała co 10 – 15 minut – tak o najważniejszych aspektach inwestycji - mówi Marcin Mochocki z PKP PLK.

Armagedon na drogach i na torach w Katowicach

Inwestycja to też ogromna zmiana jeśli chodzi o obiekty kolejowe, które przebiegają nad ulicami Katowic. 9 września rozpoczną się pierwsze roboty rozbiórkowe wiaduktu na ulicy Bagiennej, gdzie dodatkowo wybudowany zostanie drugi obiekt. W pierwszej kolejności planowane jest zamknięcie jezdni w kierunku Katowic. Ruch samochodów będzie prowadzony wahadłowo.

W kolejnych tygodniach roboty będą wykonywane na wiaduktach kolejowych przy ul. Granicznej (16 września), Mikołowskiej (23 września) i Kłodnickiej (30 września). Obiekty przy ul. Załęskiej i Przodowników będą przebudowywane od listopada.

To będzie generowało ogromne zmiany i utrudnienia nie tylko w ruchu kolejowym, ale i drogowym, bo w jednym czasie zamknięte zostaną cztery ważne wiadukty w mieście.

Na czas zamknięć będą przygotowane alternatywne trasy dojazdu dla samochodów i przejść dla pieszych. Obecnie ustalane są szczegóły organizacji ruchu drogowego i zmian w komunikacji miejskiej.

1 września zmiana organizacji ruchu kolejowego w Katowicach i regionie

Tymczasem już pierwszego września pasażerowie odczują pierwsze zmiany w organizacji ruchu kolejowego. Jak twierdzi Mochocki, bieżąca przepustowość na stacji Katowice zostanie zmniejszona do około 80 procent. To znaczy, że z 440 docierających tu pociągów, ta liczba spadnie do około 350.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta inwestycja, prowadzona w sercu Katowic wpłynie znacząco na życie i funkcjonowanie mieszkańców miasta i pasażerów. Inwestycja potrwa około trzech lat – zaznacza Mochocki.

Jednak może się okazać, że czas ten się wydłuży, bo jak podkreślają kolejarze podczas prac spodziewają się także niespodzianek, takich jak na przykład niewybuchy. To wszystko może opóźnić prace.

Jak będą kursowały pociągi w Katowicach w czasie trwania inwestycji

Część składów zacznie kursować trasami zmienionymi, część w skróconych relacjach, np. Koleje Śląskie do Oświęcimia pojadą z Mysłowic, a Przewozy Regionalne w kierunku Kozłowa, Sędziszowa i Kielc z Sosnowca.

9 pociągów PKP Intercity będzie mieć postój w stacji Katowice Ligota z pominięciem Katowic. Składy będą kursowały przez katowicki Ochojec, co wiąże się z równoczesnym zamknięciem dwóch przejazdów kolejowo-drogowych przy ul. 73 Pułku Piechoty oraz Jankego. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności przy przekraczaniu torów i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Zastępcza komunikacja na niektórych trasach kolejowych

Za wybrane nocne pociągi Kolei Śląskich zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Wszystkie zmiany dostępne są w gablotach informacyjnych na stacjach i przystankach, a także na Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników.

- Prosimy podróżnych, by przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów – apelują przedstawiciele PKP PLK i Kolei Śląskich.

Informacje o zmianach będą publikowane na bieżąco m.in. na stronach Kolei Śląskich, czy w mediach społecznościowych.

Autor: PKP PLK Schemat organizacji ruchu drogowego w Katowicach

Nie wszystkie pociągi wjadą na stacje Katowice, tramwaj komunikacją zastępczą

Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich, przewoźnika obsługującego ruch aglomeracyjny na Górnym Śląsku twierdzi, że Koleje Śląskie będą robić wszystko, by bezpiecznie zawieźć pasażerów do pracy i domu i by przeprowadzić ich przez tę trzyletnią budowę z jak najmniejszymi utrudnieniami. Wiadomo jednak, że całkowicie utrudnień nie da się uniknąć.

Nie wszystkie pociągi będą wjeżdżały do stacji Katowice. Niektóre dojadą tylko do Mysłowic, inne tylko do Sosnowca. Pasażerów czekają tam przesiadki. Wśród naszych uzgodnień, co do komunikacji zastępczej, chyba po raz pierwszy w Polsce komunikacją zastępczą dla kolei będzie tramwaj. Takie uzgodnienia poczyniliśmy w Mysłowicach, gdzie linia tramwajowa biegnie praktycznie równolegle do torów kolejowych – mówi Krzysztof Klimosz.

Autor: PKP PLK Schemat organizacji ruchu kolejowego

Jak zapewnia prezes KŚ, na stacjach, tam gdzie będą konieczne przesiadki i gdzie będą wprowadzane zmiany, pojawią się stewardzi. Oni również pomogą w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnościami.

Przebudowa kolejowego węzła w Katowicach ma kosztować około czterech miliardów złotych i trwać trzy lata. Wykonawcą prac jest jest firma Torpol.

Węzeł katowicki to tylko część większej inwestycji wartej 7 mld zł

Przebudowa węzła katowickiego to część wielkiej inwestycji realizowanej od Będzina do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Prace trwają na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Południowe oraz Tychy – Goczałkowice. Roboty są też prowadzone między Zabrzegiem a Zebrzydowicami.

W sumie po zakończeniu inwestycji powstanie tu pięć nowych przystanków:

Sosnowiec Środula,

Katowice Morawa,

Katowice Uniwersytet,

Katowice Akademia,

Katowice Kokociniec.

Komfort podróżowania koleją w regionie poprawi modernizacja czterech stacji (Sosnowiec, Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota) oraz dwóch przystanków (Katowice Szopienice Południowe, Katowice Brynów). Na wszystkich zostanie przebudowana infrastruktura, a na stacjach Sosnowiec, Katowice Ligota oraz przystanku Katowice Szopienice Południowe dobudujemy po jednym dodatkowym peronie. Wszystkie będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodny i bezpieczny dostęp do nich zapewnią pochylnie lub windy.

Na antypoślizgowych nawierzchniach powstaną ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Perony wyposażone zostaną w nowe wiaty, ławki, oświetlenie. Codzienne podróże ułatwi czytelna informacja pasażerska.

Efekty inwestycji kolejowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu

Po zakończeniu inwestycji, pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h. Będzie to możliwe dzięki wymianie na tym odcinku około 130 km torów oraz 175 km sieci trakcyjnej. Bezpieczne i sprawne podróże koleją w regionie zapewni budowa nowoczesnego Regionalnego Centrum Sterowania w Katowicach oraz przebudowa ponad 150 obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów kolejowych i drogowych oraz mostów.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinkach Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – most Wisła (Goczałkowice) oraz Zabrzeg – Zebrzydowice potrwa w sumie cztery lata. Ma wartość około 7 mld zł i jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

