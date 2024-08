Branża budowlana zwiera szyki. Polski Związek Pracodawców Budownictwa ma manifest

Budownictwo to jedna z nielicznych branż, których efekty pracy są tak wyraźnie widoczne. Bloki mieszkalne, szkoły, biura, szpitale, drogi, kolej, lotniska, mosty – wszystkie te obiekty i elementy infrastruktury powstają przy udziale firm zajmujących się wykonawstwem inwestycji. Dajemy pracę ponad milionowi pracowników. Mimo to jako branża jesteśmy zwykle w tle, nasz głos nie jest słyszalny – chcemy to zmienić – mówi Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.