PKP PLK wyrzuciły Strabag z kolejowej budowy w Małopolsce. Firma wydała oświadczenie

11:28

Firma Strabag nie będzie już modernizowała 11 km linii kolejowej Rabka Zaryte – Mszana Dolna. PKP PLK właśnie wypowiedziały wykonawcy umowę, podpisaną jesienią ub. roku. Powód? Brak postępu robót Strabag nie zgadza się z tą decyzją i analizuje uzasadnienie kolejowej spółki.

Spis treści

Strabag wyrzucony z kolejowej budowy

Modernizacja linii kolejowej nr 104 na odcinku Rabka Zaryte – Mszana Dolna ma problemy. PKP PLK właśnie zdecydowały się wypowiedzieć wykonawcy, czyli firmie Strabag umowę na tę inwestycję. Powodem jest naruszenie harmonogramu robót lub mówiąc inaczej brak wymaganych umową postępów prac na budowie. Umowę ze Strabagiem podpisano 13 października ubiegłego roku.

Pomimo licznych monitów i wezwań zamawiającego oraz inżyniera projektu do realizacji robót zgodnie z przekazaną do realizacji dokumentacją projektową, firma Strabag nie wykonywała zasadniczych prac w myśl założeń umowy. Niewłaściwa realizacja robót poskutkowała rażącym naruszeniem harmonogramu oraz zagrożeniem terminowej realizacji całego Projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz” finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. W tej sytuacji PLK S.A., działając w interesie publicznym oraz mając na uwadze kluczowe znaczenie inwestycji dla poprawy infrastruktury kolejowej w regionie, podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych firmą Strabag Sp. z o.o. - poinformowała Rusłana Krzemińska, rzeczniczka PKP PLK.

Będzie nowy wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spółka podejmie wszelkie kroki mające na celu jak najszybsze wyłonienie nowego wykonawcy, który będzie w stanie kontynuować rozpoczęte prace zgodnie z założeniami i zakończyć inwestycję w możliwie najkrótszym czasie.

Priorytetem spółki PLK S.A. pozostaje terminowa realizacja projektu, która ma na celu poprawę jakości podróży oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 104.

Strabag nie zgadza się z decyzją PKP PLK

Z decyzją PKP PLK nie zgadza się wykonawca. Wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Strabag Sp. z o.o. nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy na budowę linii nr 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna, które otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie analizujemy otrzymane odstąpienie pod kątem prawnym oraz zgodności ze stanem faktycznym – czytamy w oświadczeniu.

To ważna kolejowa inwestycja w Małopolsce

Strabag podpisał umowę na przebudowę 11-kilometrowego odcinka linii kolejowej 104 na odcinku Rabka Zaryte — Mszana Dolna w październiku 2023 roku. Termin ukończenia prac zaplanowano na IV kwartał 2025 r.

Odcinek Rabka Zaryte — Mszana Dolna jest częścią projektu modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz, podzielonego na kilka etapów. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie ruchu kolejowego i zapewnienie mieszkańcom regularnych połączeń pasażerskich na trasie od Chabówki do Nowego Sącza. Inwestycja znacząco usprawni komunikację w regionie oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania koleją elektryczną - najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Modernizowany odcinek jest także częścią szerszego projektu pn. „Podłęże — Piekiełko”, który w dalszej perspektywie umożliwi rozwój połączenia kolejowego z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza. W ramach tej inwestycji na linii 104 powstanie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce liczący około 4 km długości.

Modernizacja linii 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna – zakres prac

Podczas tej inwestycji wykonawca ma przebudować przystanki osobowe i stacje w sposób zwiększający ich dostępność oraz komfort podróżnych. Na stacji Mszana Dolna, a także na przystankach Mszana Dolna Marki i Raba Niżna mają być wybudowane nowe, wysokie perony, ułatwiające pasażerom wsiadanie do pociągów. Na peronach zaplanowano zainstalowanie wiaty, ławki, tablic informacyjnych i oznakowania, w tym system ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących.

Inwestycja obejmuje również modernizację istniejących i budowę nowych obiektów inżynieryjnych. Powstaną mi.in.

4 mosty kolejowe,

3 wiadukty kolejowe,

24 przepusty i małe mosty.

na stacji Mszana Dolna przewidziano wybudowanie przejścia podziemnego pod torami.

W 90 minut z Krakowa do Zakopanego

W połączeniu z realizacją przez Polskie Linie Kolejowe S.A. innych zadań objętych Krajowym Programem Kolejowym możliwy będzie dojazd z centrum Krakowa do Zakopanego w czasie 90 – 100 minut, a do Nowego Sącza w czasie około godziny. Linia będzie wykorzystywana również w ruchu dalekobieżnym, co jest szczególnie istotne w kontekście ruchu turystycznego.

Tak będzie wyglądała przebudowana linia kolejowa 104 w Małopolsce z tunelem - wizualizacje

