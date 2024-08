GDDKiA otworzy nowy kawałek S7, a wcześniej - zamknie inny fragment trasy

Otworzą nowy odcinek S7, ale wcześniej, w weekend zamkną całą S7 od Krakowa

13:16

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzy w poniedziałek 26 sierpnia nowy, 5-km odcinek S7 Miechów – Szczepanowice. Jednak zanim do tego dojdzie, zamknie na cały weekend S7 od węzła Widoma do Szczepanowic. Nie przejedziecie tamtędy. Będą objazdy.

Spis treści

Kiedy dokładnie otworzą S7 Miechów - Szczepanowice?

Zanim w poniedziałek 26 sierpnia będzie można pojechać nowiutkim odcinkiem drogi ekspresowej S7 Miechów Szczepanowice, kierowców czeka niemiła niespodzianka – na cały weekend GDDKiA zamknie S7 od węzła Widoma do Szczepanowic.

Szacujemy, że uda nam się otworzyć nową drogę około południa w poniedziałek Żeby udostępnić tę trasę, musimy najpierw odpowiednio przygotować węzły i sąsiednie odcinki. Dziś są na nich zwężenia do jednego pasa, przejazdy między jezdniami i tymczasowe oznakowanie. Prace przeprowadzimy w najbliższy weekend, zamykając dwa fragmenty S7 – mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

S7 od Krakowa do Szczepanowic będzie w weekend zamknięta

Przejazd trasą S7 między Szczepanowicami a Widomą będzie zamknięty w obu kierunkach. Jadąc S7 od strony Kielc, kierowcy będą mogli dojechać tylko do węzła Książ, ponieważ fragment trasy między węzłami Książ i Miechów w kierunku Krakowa również będzie zamknięty. Zamiast po obu zamkniętych odcinkach S7, kierowcy pojadą „starą siódemką”. Jak informuje GDDKiA, dotychczas węzły Miechów i Szczepanowice funkcjonowały na zasadzie czasowej organizacji ruchu. Podczas weekendu na nowym odcinku znajdzie się już nowe, stałe oznakowanie i nowa organizacja ruchu.

Do zlikwidowania są dwa przejazdy. Wykonanie tego pod ruchem byłoby możliwe, ale naszym zdaniem bardziej niebezpieczne dla kierowców i pracowników, bo konieczne byłoby zwężenie do jednego pasa przed węzłem. No i trwałoby to zdecydowanie dłużej – mówi rzecznik.

Zamkną wjazd na S7 na węźle Widoma

Przez cały weekend 24 i 25 sierpnia nie będzie się dało wjechać na trasę S7 przez węzeł Widoma. Kierowcy w kierunku Warszawy pojadą do węzła Szczepanowice „starą siódemką” (droga wojewódzka nr 772), a następnie jak dotychczas DK7 i DW783 do węzła Miechów. Wjazd na ekspresówkę będzie możliwy tylko przez rondo po wschodniej stronie S7 (od strony Skalbmierza). Wjazd przez rondo od strony Miechowa będzie zamknięty – do tej pory miał charakter tymczasowy. Po zmianach będzie można tędy wjechać na S7 w kierunku Krakowa. Z węzła Szczepanowice zniknie tymczasowa organizacja ruchu, stare znaki i tymczasowe malowanie.

W kierunku Krakowa także sporo zmian na S7

W sobotę (24 sierpnia) około godz. 13 zostanie zmieniona organizacja ruchu na S7 w kierunku Krakowa. Kierowcy na węźle Książ zjadą drogą lokalną w kierunku „starej siódemki” (droga wojewódzka nr 772). Następnie przejadą nią do ronda w Miechowice i dalej DK7 do węzła Szczepanowice, a stamtąd „starą siódemką” (dzisiejsza DW772) do węzła Widoma i DK7.

S7 Miechów – Szczepanowice, tu nie ma węzłów

To jeden z krótszych i prostszych w budowie odcinków nowej drogi ekspresowej S7. Odcinek między Miechowem a Szczepanowicami ma długość 5,3 km. Połączy dwie już istniejące części tej trasy, dzięki czemu w Małopolsce na północ od Krakowa kierowcy będą mogli korzystać z 37 km ekspresówki. Podróżni będą mieli do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, którą będą mogli dojechać do Warszawy.

Na tym odcinku drogi ekspresowej nie powstają żadne węzły. Co nie znaczy, że nie będzie tu żadnych obiektów inżynierskich.Powstały następujące obiekty:

5 wiaduktów drogowych,

7 małych mostów/przepustów, z czego 4 pełnią funkcję przejścia dla zwierząt.

ekrany akustyczne,

ekrany przeciwolśnieniowe,

zbiorniki retencyjne.

Trasa jest budowana przez konsorcjum Fabe Polska (lider) i Sp Sine Midas Stroy. Wartość prac to 197,3 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Tak z lotu ptaka wygląda nowa S7 Miechów Szczepanowice

