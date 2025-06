„PoWROty Kamienic” we Wrocławiu - na Ołbinie remont przechodzą kolejne budynki i podwórza

Wrocław intensywnie realizuje kompleksowy program renowacji miejskich kamienic „PoWROty Kamienic”, zakładający remont aż 100 miejskich kamienic do 2029 r, z czego pierwsze 22 już weszły w fazę opracowywania dokumentacji projektowej. Sam koszt prac budowlanych w początkowym etapie oceniono na ponad 50 mln zł, a na same projekty wydano ok. 3,5 mln zł.