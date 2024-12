Pięć firm chce budować tunel dalekobieżny dla CPK w Łodzi. Znamy oferty

Autor: Jakub Mazurkiewicz Obecnie tunel średnicowy pod Łodzią jest drążony m.in. przez maszynę TBM Katarzyna

Pięć firm chce drążyć tunel dalekobieżny na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Jest to największy jak dotąd opublikowany przez CPK przetarg na roboty budowlane, w ramach którego powstanie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II połowie 2025 roku. Chodzi o budowę 4,6-kilometrowego tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w rejonie Łodzi Fabrycznej. To jeden z najważniejszych kontraktów kolejowych tego roku i jeden z najbardziej zaawansowanych obecnie projektów kolejowych CPK. Dwa pozostałe są już realizowane w centrum Łodzi.

Tysiąc pytań od wykonawców w sprawie przetargu na tunel CPK w Łodzi

Postępowanie przetargowe cieszyło się dużym zainteresowaniem. 25 potencjalnych wykonawców zadawało pytania, wnioskując o zmiany w zapisach umowy, opisu przedmiotu zamówienia lub specyfikacji warunków zamówienia.

- Ogromne zainteresowanie potencjalnych kontrahentów i około tysiąc pytań związanych ze specyfikacją zamówienia, które wpłynęły do CPK, przełożyły się na przesunięcie terminu otwarcia ofert w przetargu na drążenie tunelu w Łodzi. Zmiana nie wpłynie na terminową realizację inwestycji. CPK chce podpisać umowę z wykonawcą w II połowie 2025 roku- informowała wówczas spółka CPK.

Otwarcie ofert na tunel CPK w Łodzi

21 grudnia otwarto oferty w tym gigantycznym przetargu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ceny (ta stanowi 70 proc. kryteriów przetargowych) i kwalifikacji personelu (30 proc.). Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 46 miesięcy od podpisania umowy, którą CPK planuje zawrzeć w II połowie roku. Tak długi okres oceny ofert wynika m.in. z nowych wymogów Komisji Europejskiej dla tego typu kontraktów.

Przetarg dotyczy budowy tunelu od komory „Retkinia” do komory „Fabryczna” wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tunelu, komór i linii kolejowej. Złożonych zostało pięć ofert.

Zamawiający przewidział na realizację projektu 2 mld 800 mln zł brutto. Najtańsza ze złożonych ofert wyniosła 2 mld 166 mln zł brutto, a najdroższa 2 mld 797 mln zł brutto. Fakt, że wszystkie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie, świadczy o dobrym przygotowaniu postępowania.

Po ocenie dokumentacji poznamy odpowiedź na pytanie, kto wybuduje tunel o długości 4,6 kilometra (najdłuższy kolejowy tunel w Polsce) przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, przede wszystkim dla Kolei Dużych Prędkości kursujących między Warszawą, a Wrocławiem i Poznaniem.

Sama specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami liczyła około 2000 dokumentów. W sumie w przetargu do CPK wpłynęło około 1000 pytań od 25 potencjalnych wykonawców.

Oto oferty złożone w przetargu na budowę tunelu dalekobieżnego w Łodzi:

PORR S.A. – Lider, PORR Bau GmbH – Partner – 1 761 234 967,15 zł netto/ 2 166 319 009,59 zł brutto

– Partner – 1 761 234 967,15 zł netto/ 2 166 319 009,59 zł brutto Gülermak S.A. – 2 098 442 552,85 zł netto/ 2 581 084 340,01 zł brutto

– 2 098 442 552,85 zł netto/ 2 581 084 340,01 zł brutto China Harbour Engineering Co. Ltd – 2 098 479 442,47 zł netto / 2 581 129 714,24 zł brutto

– 2 098 479 442,47 zł netto / 2 581 129 714,24 zł brutto NDI S.A. – Lider konsorcjum DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş – Partner – 2 108 086 400,67 zł netto/ 2 592 946 272,82 zł brutto

– Partner – 2 108 086 400,67 zł netto/ 2 592 946 272,82 zł brutto TORPOL S.A. – Lider, MIRBUD S.A. – Partner – 2 274 616 079,49 zł netto/ 2 797 777 777,77 zł brutto

Przetarg na tunel pod Łodzią

Przypomnijmy. W lipcu ogłoszono jeden z najważniejszych przetargów kolejowych w tym roku. Mowa o budowie 4,6-kilometrowego tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią Fabryczną.

Tunel dalekobieżny CPK o długości ponad 4,6 km to kluczowy element tzw. linii Y, czyli projektowanej trasy kolei dużych prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem.

Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi jest najbardziej zaawansowaną inwestycją kolejową CPK. W tej chwili w Łodzi trwa budowa komory Retkinia i toczą się prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury obok dworca Łódź Fabryczna.

Jak twierdził wówczas Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, tunel dalekobieżny CPK to kluczowy element tzw. “Y”, czyli projektowanej trasy Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. To bardzo ważna inwestycja, która wpłynie na funkcjonowanie polskiej kolei, a także istotny krok w realizacji naszego projektu 100-minutowej Polski.

Kiedy zaczną drążyć tunel dalekobieżny w Łodzi?

Samo drążenie tunelu ma ruszyć w IV kwartale 2026 r. i potrwać do III kwartału 2028 r.– Kolej Dużych Prędkości to wielka szansa rozwojowa dla Polski, ale sam tunel będzie ogromnym i kluczowym projektem dla mieszkańców Łodzi. Początkowe uciążliwości związane z budową zaprocentują w kolejnych latach. Miasto zyska wiele szybkich połączeń z największymi miastami, ale nie będzie to wpływało na komfort życia mieszkańców, bo pociągi będą mknęły kilkadziesiąt metrów pod ziemią – zaznacza prezes CPK dr Filip Czernicki.

Pod koniec września miało być otwarcie ofert na tunel dużych prędkości

Przypomnijmy historię tego przetargu. Chętne do budowy tunelu dla kolei dużych prędkości firmy, mogły początkowo składać oferty do końca września. Wtedy to zapowiedziano ich otwarcie. Ale plany się zmieniły, bo wpłynęły odwołania co do przedstawionej SIWZ. Po interwencji Krajowej Izby odwoławczej CPK musiało wprowadzić tam zmiany, dlatego też trzeba było wydłużyć postępowanie przetargowe. Jak dowiedzieliśmy się w PKP PLK, zmiany dotyczyły m.in. warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i projektu umowy.

Jak informowała wówczas spółka CPK, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ceny (która stanowi 70 proc. kryteriów przetargowych) i kwalifikacji personelu (30 proc.). Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 46 miesięcy od podpisania umowy.

- Obecnie otwarcie ofert zaplanowano na 29 listopada - powiedziała nam w październiku rzeczniczka CPK, Agnieszka Stefańska-Krasowska.

Jak już wcześniej napisaliśmy, i ten termin jest już nieważny, Teraz otwarcie ofert zaplanowano na 20 grudnia.

Tunel kolei dużych prędkości w Łodzi wydrąży maszyna TBM

Tunel pod centrum Łodzi, który zostanie wydrążony maszyną TBM o średnicy około 14 metrów, będzie miał 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach. To będzie najdłuższy i o największej średnicy podziemny przejazd kolejowy dotychczas realizowany tą metodą w Polsce.

Pociągi jadące linią kolejową nr 85 od strony Warszawy będą wjeżdżać do tunelu z dworca Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym znajdzie się rozwidlenie „Y” – na Wrocław i Poznań.

Przetarg na tunel w Łodzi to dowód na to, że kontynuujemy realizację inwestycji CPK, kierując się korzyściami dla pasażerów. Tunel ten będzie bardzo istotnym elementem linii „Y”, która jest naszym priorytetem inwestycyjnym. Po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy w 2032 roku podróż między tymi miastami skróci się do około 40 minut, czyli znacznie krócej niż obecnie. Będzie to czas porównywalny z czasem przejazdu warszawskim metrem ze stacji Kabaty do stacji Młociny – stwierdził wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Komora startowa tunelu już w budowie

Komora startowa umożliwiająca start drążenia za pomocą tarczy zmechanizowanej TBM powstaje w okolicach osiedla Retkinia – na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej. Prace prowadzone są przez firmę Budimex, z którą w grudniu ubiegłego roku spółka CPK podpisała umowę wartą 147 mln zł netto. Zgodnie z kontraktem, prace w zakresie Komory Startowej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Realizacja tunelu dalekobieżnego CPK jest skoordynowana z trwającą budową tunelu PKP Polskich Linii Kolejowych – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego.

Dwa kontrakty kolejowe już podpisane przez CPK

Spółka CPK podpisała dotychczas dwa z trzech dużych kontraktów dotyczących Łodzi. Pierwszy to umowa na wzmocnienie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), które są już mocno zaawansowane. Drugim podpisanym kontraktem jest umowa na budowę komór: startowej Retkinia (roboty już trwają) i odbiorczej Fabryczna (prace zaczną się po zakończeniu robót przy ŁDK). Wzmacnianie fundamentów ŁDK, po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna, realizuje od września ubiegłego roku firma Keller Polska. Wartość tego kontraktu to ponad 93 mln zł netto. Operacja powinna zostać zakończona w połowie 2025 r.

Od września ubiegłego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, które realizuje firma Keller Polska i roboty przy budowie komory startowej dla tarczy drążącej TBM na Retkini wykonywane przez firmę Budimex. Po zakończeniu wzmocnienia fundamentów ŁDK, rozpoczną się prace przy budowie komory odbiorczej Fabryczna.

