Tunel średnicowy w Łodzi w budowie. Jedna maszyna stoi, druga pracuje

8:28

Tarcza TBM Katarzyna po katastrofie budowlanej kamienicy na ulicy 1 Maja 23 została zatrzymana. Nie ruszy, dopóki pozytywnej opinii w tej sprawie nie wyda Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Tarcza Faustyna za to pracuje bez przestojów. Co dalej z tunelem pod Łodzią?

Spis treści

Tunel średnicowy w Łodzi - aktualności

Po zawaleniu się oficyny jednej z kamienic przy ulicy 1 Maja 23 w Łodzi, gdy akurat pod nią drążyła tunel maszyna TBM Katarzyna, prace w tym miejscu przerwano. Katarzyna stanęła. I stoi do dziś. Dlaczego jeszcze nie ruszyła, choć od katastrofy budowlanej minęło już kilka tygodni?

Inspektor nadzoru budowlanego, zanim wyda zgodę na ponowne uruchomienie maszyny, musi się upewnić, jaki jest stan pozostałych budynków na jej trasie i czy drgania, jakie powoduje Katarzyna nie zagrożą tym obiektom, a także kamienicy, której część runęła.

Katarzyna stoi i nie pracuje. Tak będzie do czasu, aż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda pozytywną opinię w tej kwestii. Czekamy na analizy – powiedziała nam Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK.

TBM Katarzyna ruszy, ale nie wiadomo kiedy

PLK SA wspólnie z wykonawcą prac planują powtórne uruchomienie tarczy Katarzyna, ale podstawowym kryterium pozostaje tutaj bezpieczeństwo, czyli swoją opinie musi wydać WINB.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał już pozytywną decyzję ws. rozbiórki nieruchomości przy ul. 1 Maja 16, jest to kolejny budynek na trasie drążenia tunelu średnicowego. Do rozbiórki budynku przez wykonawcę dojdzie w najbliższym czasie, przed przejściem tarczy w tym miejscu.

Zarówno wykonawca, jak i inwestor oraz miasto zgadzają się w jednym – potrzebna jest analiza stanu budynków na trasie drążenia tarczy Katarzyna w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka dla mieszkańców.

Ma też zostać powołany specjalny zespół ds. komunikacji prac związanych z drążeniem tunelu średnicowego pod Łodzią, jego koordynatorem będzie reprezentant PLK SA. Na bieżąco współpracować z nim będą przedstawiciele miasta Łódź, wykonawcy prac oraz wszystkich pozostałych podmiotów, których kompetencje wiążą się z tym zadaniem.

Miasto Łódź uruchomiło już infolinię dla wszystkich osób, które mają pytania i obawy związane z dalszymi pracami tarczy drążącej tunel średnicowy pod Łodzią. Numer, na który można dzwonić to (42) 638 40 00. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, we wtorki dostępna jest godzinę dłużej, do 17:00.

TBM Faustyna pracuje normalnie. Drąży tunel

Tymczasem druga z maszyn drążących tunel pracuje bez opóźnień. To Faustyna.

- Faustyna pracuje normalnie – potwierdza Anna Znajewska -Pawluk.

7,5-kilometrowy tunel dzieli się na dwie części. Dwutorowy odcinek od Łodzi Fabrycznej do Kozin drąży większa z dwóch tarcz - "Katarzyna". Cztery jednotorowe tunele na zachód od przystanku Koziny kopie mniejsza tarcza - "Faustyna".

Maszyna TBM Katarzyna - co drążyła?

Przypomnijmy. TBM Katarzyna wystartowała po długim przestoju 21 czerwca 2024 roku. To duża maszyna TBM, która drąży tunel średnicowy pod Łodzią. Stała bezczynnie od września ubiegłego roku, kiedy to drgania pochodzące z jej pracy okazały się niebezpieczne dla budynków nad nią. Katarzyna waży 1560 ton, ma tarczę o średnicy 13,04 metra i potrafi „wgryzać się” w ziemię z prędkością nawet 10 metrów na dzień. To prawdziwy gigant. Drąży dwutorowy tunel w stronę Łodzi Fabrycznej. Zmontowano ją w 2020 roku. Była to ogromna operacja logistyczna. Użyto do tego wielkich dźwigów.

Sama głowica maszyny waży 270 ton. Umieszczono ją w komorze startowej na głębokości 30 metrów. Stamtąd w grudniu 2020 roku zaczęła swoją pracę. Drąży dwutorowy tunel o długości prawie 3 km i średnicy zewnętrznej 12,7 m w kierunku dworca Łódź Fabryczna.

Najpierw Katarzyna wydrążyła tunel długi na 880 metrów i dotarła do podziemnego przystanku Łódź Polesie. Ruszyła potem i pracowała jakieś 100 metrów by zatrzymać się w przygotowanej wcześniej podziemnej komorze serwisowo-postojowej w rejonie ul. Legionów. Okazało się bowiem, że na trasie tunelu znajduje się kilkadziesiąt nieruchomości w złym stanie technicznym. Grunt pod nimi wymaga specjalnego wzmocnienia. Wzmocnienie gruntu pod budynkami wymagało wybudowania tzw. szachtów. Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów.

Tak wygląda większa maszyna TBM Katarzyna

Faustyna jest mniejsza od Katarzyny. Wydrąży tunel o średnicy 8,5 metra

TBM Faustyna zaczęła drążenie z komory technologicznej przy ul. Żniwnej w kierunku przystanku Łódź Koziny pod koniec lutego. Na odcinku o długości około 750 metrów buduje trzeci z czterech jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra, które połączą stacje Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec z dwutorowym tunelem głównym w kierunku Łodzi Fabrycznej. Mniejsza tarcza TBM wybudowała do tej pory dwa tunele jednotorowe: od komory od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej (o długości 940 m) oraz z komory odgałęźnej przy ul. Stolarskiej przez przystanek Łódź Koziny do ul. Skarpowej (o długości ok. 852 m). Maszyna wybuduje jeszcze jedną nitkę o długości 696 m z przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej.

Planowana jest jeszcze budowa czwartego, ostatniego tunelu w kierunku stacji Łódź Kaliska. W tym etapie maszyna wydrąży nitkę o długości 696 m z przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej. TBM ma zakończyć swoją misję w styczniu 2025 r. Jednotorowe tunele połączą stacje Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec z dwutorowym tunelem głównym w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Równocześnie wykonawca czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki kontynuuje prace przy budowie trzech podziemnych przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi

Tunel średnicowy to projekt pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” i kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Przejazd pociągiem przez miasto pomiędzy obecnymi stacjami będzie krótszy. Wzrośnie liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania. Trzy podziemne przystanki ułatwią poruszanie się po mieście, gdyż będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Tunel średnicowy połączy Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz). Ma skrócić czas przejazdu pociągów na trasie Warszawa - Poznań i Wrocław. 7,5-kilometrowy tunel dzieli się na dwie części. Dwutorowy odcinek od Łodzi Fabrycznej do Kozin i cztery jednotorowe tunele na zachód od przystanku Koziny.

Kiedy koniec budowy tunelu średnicowego w Łodzi?

Według harmonogramu budowa ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku. Pociągi mają jechać pod Łodzią od grudnia 2026 r.

Zapytaliśmy, czy obecny przestój TBM Katarzyny będzie miał wpływ na ewentualne opóźnienie inwestycji?

- Jest za wcześnie, by o tym rozmawiać. Na razie czekamy na opinię WINB – powiedziała nam przedstawicielka PKP PLK.

