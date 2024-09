Oto nowy dworzec Łódź Kaliska. Na razie w budowie. Będzie niesamowity

Dworzec Łódź Kaliska to teraz wielki plac budowy. Zmieni się nie do poznania. Metamorfozę przechodzi też otoczenie obiektu. Przed budynkiem powstanie plac, będący jednocześnie węzłem komunikacyjnym dostosowanym do ruchu samochodów, autobusów i rowerów. Za dworcem zaplanowano parking dla pasażerów.

Wykonawca buduje nowoczesny dworzec Łódź Kaliska

Prace budowlane na dworcu Łódź Kaliska rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku. Prowadzi je wykonawca – firma SKB LDR z Warszawy. To właśnie oni zmienią postmodernistyczną bryłę dworca Łódź Kaliska w nowoczesny, użyteczny i przystający do XXI wieku obiekt.

Jak będzie wyglądał nowy dworzec Łódź Kaliska?

Obiekt zmieni się całkowicie. Budynek zostanie obłożony blachą elewacyjną z miedzi oksydowanej oraz – po bokach – także panelami z blachy perforowanej miedzianej oksydowanej. W środku ściany będą także obłożone jasnobrązowymi kasetonami z miedzi oksydowanej. Nad nimi, w górnej części holu dworcowego zastosowany zostanie tynk betonowy. Będą tu gresowe posadzki.

Powstaną nowe klatki schodowe – w zachodnim i wschodnim skrzydle. Na parterze dworca znajdzie się część służąca podróżnym, w tym kasy, poczekalnia oraz miejsca na lokale komercyjne. Budynek zostanie wyposażony w ogrzewanie podłogowe, wentylację z klimatyzacją i windy. Przy dworcu stanie prosta, wysoka wieża zegarowa.

Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aleję Włókniarzy z aleją Unii Lubelskiej połączy nowy tunel.

Zmieni się też otoczenie dworca Łódź Kaliska

Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem prace mają się zakończyć w połowie 2025 roku, kiedy to nowy dworzec zostanie oddany pasażerom.

Dworzec będzie ważną częścią Łódzkiego Węzła kolejowego

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Po zakończeniu budowy tunelu średnicowego na stacji zatrzymają się pociągi kursujące podziemną trasą z Łodzi Fabrycznej oraz nowych przystanków: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny.

