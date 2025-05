CPK chce uniknąć katastrof budowlanych przy budowie tego tunelu

Zanim zaczną drążyć kolejny, blisko 5-km tunel w Łodzi dla kolei dużych prędkości, będą dokładne ekspertyzy

Będą dodatkowe ekspertyzy techniczne kamienic, które znajdują się na trasie przebiegu nowego tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Spółka CPK właśnie podpisała umowę z firmą, która te ekspertyzy przeprowadzi. Ma na to 6 miesięcy.

Budowa tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi

Budowa 4,6 – km tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi jeszcze się nie zaczęła, choć spółka CPK przedstawiła już firmę, która wydrąży nowy tunel. Spośród pięciu ofert w postępowaniu wybrała tę najkorzystniejszą, złożoną przez konsorcjum budowlane PORR. Inwestycja jest częścią kluczowej linii nr 85, czyli kolejowego „Y”, która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a w 2035 roku umożliwi uruchomienie najszybszych połączeń kolei dużych prędkości również do Wrocławia i Poznania. Rozpoczęcie prac budowlanych jest możliwe jeszcze w tym roku.

Konieczne ekspertyzy, by kolejna maszyna TBM nie została zatrzymana na placu budowy

Zanim jednak do tego dojdzie, zostanie przeprowadzonych szereg ekspertyz technicznych, które mają zapobiec sytuacji, do jakiej doszło podczas drążenia tunelu pod Łodzią przez maszynę TBM Katarzyna. Co, w konsekwencji we wrześniu doprowadziło do zawalenia się części jednej z kamienic przy ul. 1 Maja.

Katarzyna stoi. Możliwe są nawet wyburzenia na jej trasie

Obecnie maszyna stoi. Planowane jest jeszcze w maju przesunięcie jej do specjalnej komory serwisowej, w której przejdzie konserwację, przed rozpoczęciem kolejnego etapu drążenia.

Tymczasem trzeba dodatkowo wykonać inwentaryzację blisko 100 budynków na trasie Katarzyny. Już okazało się, że co najmniej jedna trzecia z nich może nie wytrzymać drgań, związanych z drążeniem tunelu i będzie trzeba je wyburzyć. Konieczne będą także ekspertyzy geologiczne. Jak potwierdził podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami przedstawiciel PKP PLK, dopiero na podstawie tych badań podjęte zostaną decyzje, w jaki sposób zabezpieczyć budynki przed zawaleniem. Nie wykluczył nawet takich rozwiązań jak wyburzenia.

Ekspertyzy zapobiegną czarnemu scenariuszowi przy budowie tunelu CPK w Łodzi

Dlatego też przed rozpoczęciem drążenia kolejnego, blisko pięciokilometrowego tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi, CPK chce zapobiec podobnym sytuacjom i przestojom na placu budowy. Stąd umowa na wykonanie dodatkowych ekspertyz budynków, które znajdują się na trasie przebiegu drążenia tunelu KDP w Łodzi. Wykonawca, firma Albraco, od momentu podpisania umowy będzie miał 6 miesięcy na realizację prac związanych z przeprowadzeniem całościowej oceny stanu technicznego i przesłanie raportu.

Jak zapewniają przedstawiciele CPK, ekspertyzy pozwolą najlepiej przygotować proces drążenia tunelu, tak by był on bezpieczny dla zabudowy jak i mieszkańców budynków z najbliższego sąsiedztwa inwestycji. Chodzi o ekspertyzy budynków mieszkalnych, których wstępna ocena stanu technicznego wskazywała na konieczność wykonania dodatkowych analiz i badań.

Wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje kompletną dokumentację aktualnego stanu technicznego wskazanych budynków i przeprowadzi postępowanie diagnostyczne. Do jego zadań będzie należało również sprawdzenie nośności, stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji w obecnym stanie.

