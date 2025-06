Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa tramwaju na Stegny zakończona. Tramwaje kursują od 28 czerwca 2025

Roboty budowlane przy tramwaju na Stegny oficjalnie rozpoczęły się 6 października 2023 r. Pierwsze ruchy na budowie można było jednak obserwować już we wrześniu 2023 r., kiedy to przeprowadzono prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia inwestycji – m.in. wycinkę drzew kolidujących z nową trasą.

12 maja 2025 r. na nowe szyny wjechał (na akumulatorach) pierwszy tramwaj. Od tamtej pory trwały jazdy testowe na nowym odcinku. Kursowanie tramwajów po nowej trasie rozpoczęło się w sobotę 28 czerwca 2025 r. Nieco dłużej potrwają roboty drogowe.

Prace przy układzie drogowym w tym miejscu potrwają do końca lata – poinformowały redakcję MuratoraPlus Tramwaje Warszawskie.

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, druga jezdnia ul. św. Bonifacego zostanie udostępniona kierowcom na przełomie lipca i sierpnia 2025 r. To oznacza rychły koniec utrudnień.

Tramwaj na Stegny – trasa. Gdzie powstała odnoga tramwaju do Wilanowa?

Tramwaj na Stegny to jedna z dwóch odnóg uruchomionego 29 października 2024 r. tramwaju do Wilanowa (drugą jest także już kursujący tramwaj na Gagarina). Odcinek ten biegnie ulicą św. Bonifacego, od pętli autobusowej przy kościele i szkole do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego, gdzie odnoga łączy się z główną trasą tramwajową na Wilanów. Jak informuje UM Warszawa, dojazd tramwajem do centrum ma zająć ok. 20 minut.

W ramach inwestycji za 56 mln zł wykonano:

pętlę tramwajowo-autobusową w miejscu obecnej pętli autobusowej,

ok. 800 m zielonego torowiska pokrytego rozchodnikiem, umieszczonego między jezdniami ulicy,

zachowanie istniejącego przekroju ul. św. Bonifacego (nie zmieni się liczba pasów dla samochodów),

drogę dla rowerów wzdłuż ul. św. Bonifacego,

posadzenie 40 nowych drzew o wysokości minimum 5 m, 1188 krzewów i 355 bylin oraz roślin kwiatowych.

Przystanki tramwaju na Stegny są zlokalizowane na pętli przy kościele. Powstał także przystanek u wlotu ul. św. Bonifacego – będą tu wysiadać pasażerowie tramwajów jadących od strony centrum. Osoby chcące jechać do centrum lub do Wilanowa będą wsiadać do tramwaju na przystanku zlokalizowanym na ul. Sobieskiego, przy jej skrzyżowaniu z ul. św. Bonifacego.

Warto dodać, że budowa odnogi na Stegny to pozytywna wiadomość także dla innych części miasta. Gdyby nie powstała odnoga w ul. św. Bonifacego, jakakolwiek awaria tramwaju np. na wysokości Miasteczka Wilanów mocno utrudniłaby ruch na całej trasie do centrum. Dzięki istnieniu odnogi w razie awarii tramwaje z centrum, nawet jednokierunkowe, będą mogły dojechać przynajmniej do pętli na Stegnach. Zwiększy to niezawodność sieci.

i Autor: Tramwaje Warszawskie Mapa tramwaju do Wilanowa oraz tramwaju na Stegny. Lokalizację przystanków zaznaczono czerwonymi prostokątami.

Dla tramwajów [na pętli – przyp. red.] będą dwa tory z peronami, w tym jeden wspólny – tramwajowo-autobusowy. W ten sposób powstanie wygodne miejsce do przesiadek. (…) Kierowcy będą mieli do dyspozycji, jak dotąd, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i dwa przejazdy przez tory – na wysokości ulicy Batumi i przy pętli – informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Tramwaj na Stegny od początku był opcją

Tramwaj na Stegny zaczął kursować 28 czerwca 2025 r. Odnoga na Stegny od początku była planowana jako opcjonalna część budowy tramwaju na Wilanów. To, czy opcja zostanie zrealizowana, Tramwaje Warszawskie uzależniały od dostępności środków finansowych. Losy odnogi na Stegny długo się ważyły, jednak ostatecznie miasto przekazało TW dodatkowe środki i w styczniu 2023 r. oficjalnie potwierdzono, że trasa powstanie.

i Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Plan tramwaju na Stegny wraz z docelowym układem ul. św. Bonifacego Link: Kliknij, aby powiększyć

Jakie linie tramwajowe na Stegnach?

Na Stegny kursuje tramwaj nr 19. Linię tę po raz pierwszy zapowiedziano w październiku 2024 r. Trasa linii 19 to:

19: PIASKI – W. Broniewskiego – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – św. Bonifacego – STEGNY.

Docelowo, po ukończeniu budowy tramwaju na Rakowieckiej (grudzień 2025 r.), linia 19 kursować będzie ze Stegien nieco inaczej: z ul. Puławskiej skręci w Rakowiecką i dojedzie do metra Pole Mokotowskie, a stamtąd Aleją Niepodległości pojedzie w kierunku Żoliborza oraz Bielan.

Pasażerowie ze Stegien po przejechaniu 1 przystanku mogą też przesiąść się na dwie nowe linie tramwajowe kursujące na trasie do Wilanowa, tj. tramwaj 14 (Banacha/pl. Narutowicza – Miasteczko Wilanów) i tramwaj 16 (Piaski – Miasteczko Wilanów).

Tramwajem ze Stegien pojedziesz na Ochotę i Wolę

Warto przypomnieć, że budowa tramwaju na Stegny to część większej inwestycji tramwajowej, która docelowo połączy szynami Wolę z Wilanowem. W ramach tego projektu powstają lub przygotowywane są następujące odcinki:

Łącznie cała trasa będzie mieć ok. 19 km długości i pozwoli podróżować tramwajem między Wilanowem, Mokotowem, Ochotą i Wolą z pominięciem centrum miasta.

Tramwaj na Stegny – wizualizacja

Poniżej można zobaczyć wizualizacje tramwaju na Stegny udostępnione przez Tramwaje Warszawskie i porównać je z gotową trasą.

