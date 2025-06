Stargard uhonoruje ludzi kultury. Powstanie zielona aleja pełna rzeźb

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Stargard stworzy Aleję Artystów. A może Aleję Twórców?

Zapowiadana zielona aleja upamiętniająca ludzi kultury ma zaczynać się przy pl. Wolności i prowadzić do amfiteatru. Na razie wciąż wiemy niewiele, gdyż zaprezentowano dopiero wstępną koncepcję. Jak się wydaje, nie ma zgody nawet co do nazwy, bo media piszą zarówno o Alei Twórców, jak i Alei Artystów. Istota jest jednak ta sama: miejsce do spacerów przypominające o osobach ze Stargardu tworzących kulturę. Właśnie formuje się Rada Kultury, która ma opracować szczegóły.

Koncepcja zakłada kilka elementów. Na początku alei umieszczony zostanie witacz z motywem odlatujących ptaków. Dalej przestrzeń wypełnią rzeźby muz. Przy nich pojawią się nazwiska ludzi kultury ze Stargardu

– podaje Urząd Miasta. To wstępna koncepcja, która ma jeszcze ewoluować. Widać to zresztą na wizualizacjach przygotowanych przez Biuro Architektoniczne MD Polska, które prezentują raczej niewiele szczegółów.

i Autor: UM Stargard/Biuro Architektoniczne MD Polska Wizualizacje nowej alei w Stargardzie upamiętniającej ludzi kultury

Kto zostanie upamiętniony przy nowej alei w Stargardzie i kiedy?

Tego wciąż nie wiadomo. Decyzje w tej sprawie podejmie Rada Kultury. Na razie wiadomo, że w grę wchodzą zarówno twórcy żyjący, jak i już zmarli. A kandydatów wszak nie brakuje, by wspomnieć tylko o takich twórcach jak pisarz Jacek Sawaszkiewicz, kompozytor Marek Jasiński czy muzyk Przemysław Gintrowski. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje.

Nieznana jest także data realizacji projektu. Na razie do opracowania wciąż jest wiele detali. Koncepcja zmian, zaproponowana w ramach jednego z otwartych spotkań cyklu #KulturaCafe, bardzo jednak przypadła do gustu mieszkańcom i wzbudziła wiele emocji. W komentarzach na oficjalnym profilu miasta przeważa entuzjazm:

„Projekt piękny! Koresponduje z Panteonem Ludzi Sportu!”,

„Podświetlane maski to strzał w dziesiątkę”,

„Myślę że ten projekt to jeden z najlepszych”.

Na razie wciąż pozostaje jednak dużo niewiadomych, z kwestią finansowania na czele. Czekamy z zainteresowaniem na rozwój sytuacji.

i Autor: UM Stargard/Biuro Architektoniczne MD Polska Wizualizacje nowej alei w Stargardzie upamiętniającej ludzi kultury

Architektura-murator. Podcast 30/30 Drzewo i architektura. Czas na nowe podejście?