Wyrobisko Kopalni Piasku Kotlarnia S.A pomiędzy Grabówką a Kotlarnią nad rzeką Bierawką miały zalać wody ogromnego sztucznego jeziora. Umowę na budowę zbiornika podpisano w obecności wiceministra infrastruktury poprzedniego rządu. Kilka dni temu główny inwestor – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – ogłosił, że wycofuje się z planów jego budowy.

Zbiornik Kotlarnia miał zajmować ok. 900 ha powierzchni i posiadać pojemność ok. 40 mln m³, z czego ok. 24 mln m³ ma być rezerwą powodziową. Wstępny koszt oszacowany został na 180 mln zł. Miał być gotowy w 2029 r. Był ważną inwestycją, która miała pełnić w regionie wiele potrzebnych funkcji. Jak się okazuje, jednak nie powstanie.

Zbiornik Kotlarnia. Miała być ochrona przeciwpowodziowa i rekreacja

W lutym 2023 r. Wody Polskie, gminy Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe, Kopalnia Piasku Kotlarnia SA oraz Miasto Rybnik podpisały porozumienie w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia na rzece Bierawce.

Głównym zadaniem zbiornika była retencja i zapewnienie ochrony przed skutkami powodzi i suszy. Ponad połowa pojemności miała być rezerwą powodziową. Położony na terenie zwartych obszarów leśnych byłby także magazynem wody na wypadek pożarów. Region przed 30 laty dotknęły potężne pożary lasów, jedne z największe w Europie, w wyniku których spłonęło ponad 90 km² upraw leśnych i poniosły śmierć dwie osoby.

Władze okolicznych samorządów myślały o zagospodarowaniu rekreacyjnym zbiornika i jego okolicy. Dałoby to nowe życie poprzemysłowym terenom.

Wody Polskie rezygnują z planów budowy zbiornika Kotlarnia

21 sierpnia 2024 r. na oficjalnej stronie Wód Polskich pojawił się komunikat:

Informujemy, że PGW Wody Polskie nie planują realizacji inwestycji pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce”. Zadanie to nie znajduje się w aktualizowanym Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie. Wykonane w 2023 r. studium wykonalności zidentyfikowało dwukrotny wzrost kosztów całkowitych do poniesienia w ramach realizacji zadania, tj. do kwoty 353 mln zł. Zidentyfikowano również brak podstaw formalno-prawnych dla jego realizacji przez PGW Wody Polskie. Dodatkowo na etapie przygotowawczym zidentyfikowano liczne problemy środowiskowe.

Rezygnacja z budowy Kotlarni – jakie są problemy środowiskowe?

Bierawka należy do rzek, które przyjmują duże ilości wód wypompowywanych z kopalni. To wody zmineralizowane charakteryzujące się obecnością chlorków i siarczanów, a więc zasolone. Kiedyś Bierawka należała do najbardziej zasolonych słodkich wód na Śląsku. Ostatnie ciepłe lata w dodatku z opadami znacznie poniżej normy powodują odparowanie wolno płynących wód i wzrost stężenia znajdujących się w nich soli. Jaki efekt to przynosi, można było zaobserwować dwa lata temu, a także w tym roku ma rzece Kłodnicy i jeziorze Dzierżno Duże. W zasolonej wodzie od pewnej temperatury zachodzą warunki do rozwoju złotej algi. Konsekwencją są toksyczne zakwity, w wyniku których giną ryby i inne stworzenia wodne.

Zbiornik Kotlarnia, przyjmując zasolone wody Bierawki, mógłby stać się ogromnym magazynem zanieczyszczonej solą wody. Przy wszystkich innych jego zaletach konsekwencje powstania tak wielkiego akwenu z zasoloną wodą mógłby stanowić bombę ekologiczną, co z pewnością mogłyby mieć bardzo poważne konsekwencje.

Czy będzie możliwa budowa zbiornika Kotlarnia w przyszłości?

Rezygnacja z budowy zbiornika Kotlarnia rodzi pytanie, czy inwestycja ma jeszcze kiedyś szansę na realizację. Na tak sformułowane pytanie rząd nie odpowiada. Jedyna odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Wód Polskich, jest wymijająca:

W odpowiedzi na pytania przesyłam link do komunikatu na naszej stronie, który wyczerpuje stanowisko PGW WP RZGW w Gliwicach w przedmiotowej sprawie: Komunikat – Zbiornik Kotlarnia na rzece Bierawka.

