Zapora w Jarnołtówku wytrzymała. Poziom wody stale się obniża

– W Jarnołtówku opada poziom wód na tamtejszej zaporze. Aktualnie sytuacja stabilizuje się również w korycie rzeki Złoty Potok poniżej zapory, gdzie także maleje poziom wód. Pracują mechanizmy upustowe zbiornika. Jego opróżnianie, zgodnie z prognozami hydro-meteorologicznymi i prognozami dopływu do zbiornika (przy założeniu, że nie będzie on większy) potrwa ok. 6 dni. Odpływ wody ze zbiornika odbywa w sposób kontrolowany, uwzględniający bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo stateczności budowli – podawało w poniedziałek RZGW w Gliwicach.