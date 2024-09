Gigantyczna ilość wody w zbiorniku Racibórz Dolny. Najnowsze dane

Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny? Najnowsze dane są alarmujące. To pierwszy test tego gigantycznego zbiornika

11:52

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory

Pilne! Zbiornik Racibórz Dolny, który piętrzy wezbraną wodę rzeki Odry przyjął 55 mln metrów sześciennych wody (stan na godzinę 6:00 w poniedziałek). To niemal jedna trzecia jego objętości. Polder Buków wypełniony został w 100 proc. swojej pojemności - podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny? Jego pojemność to 185 mln m3, w kilka godzin było tu 15 mln, a w dobę - 55 mln.

Spis treści

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny?

Oto najnowszy komunikat z poniedziałku, jaki podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: Niezmiennie sprawnie pracuje Polder Buków oraz Zbiornik Racibórz Dolny, który piętrzy wezbraną wodę rzeki Odry zgodnie z instrukcją gospodarowania. Aktualnie obiekt przyjął 55 mln m3 wody (stan na godzinę 6:00). Polder Buków wypełniony został w 100% swojej pojemności.

Czytaj też:

Turystyka powodziowa? Policja ogranicza ruch, tłum ludzi na zaporze

Fala powodziowa zbliża się do Opola

W województwie opolskim korytem rzeki Odry przemieszcza się fala powodziowa, która zbliża się do Opola. Miasto zostało przygotowane infrastrukturalnie na przejście korytem tej rzeki wód wezbraniowych. Pomimo wysokiego stanu rzeki Odry, zgodnie z obecnymi prognozami hydro-meteorologicznymi oraz przepływami w korycie, woda przechodząc przez miasto zachowa reżim koryta rzecznego oraz międzywala. Pozycje bezpieczne dla prowadzenia wód powodziowych zadano jazom odrzańskim, dzięki czemu możliwy będzie bezkolizyjny spływ wód wezbraniowych. W gotowości jest również Polder Żelazna, który może przejąć część wezbranych wód. W newralgicznych punktach miasta założone zostały zamknięcia szandorowe. Cały czas współpracujemy ze służbami zarządzania kryzysowego oraz pozostajemy w terenie w celu podejmowania niezbędnych interwencji w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

W Jarnołtówku opada poziom wody na zaporze

W Jarnołtówku opada poziom wód na tamtejszej zaporze. Aktualnie sytuacja stabilizuje się również w korycie rzeki Złoty Potok poniżej zapory, gdzie także maleje poziom wód. Pracują mechanizmy upustowe zbiornika. Jego opróżnianie, zgodnie z prognozami hydro-meteorologicznymi i prognozami dopływu do zbiornika (przy założeniu, że nie będzie on większy) potrwa ok. 6 dni. Odpływ wody ze zbiornika odbywa w sposób kontrolowany, uwzględniający bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo stateczności budowli. Na miejscu niezmiennie pracownicy Wód Polskich kontrolują stan techniczny zbiornika.

W południowej części województwa śląskiego sukcesywnie stabilizuje się sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Powoli opada poziom wód w rzekach. W dalszym ciągu jesteśmy w terenie i reagujemy adekwatnie do sytuacji.

Również na innych zbiornikach wielofunkcyjnych zachowujemy rezerwę powodziową.

W posiedzeniach WCZK oraz powiatowych uczestniczą przedstawiciele PGW WP, będąc do dyspozycji służb zarządzania kryzysowego.

Zbiornik Racibórz Dolny zaczął piętrzyć wodę w niedzielę nad ranem

Trwa piętrzenie wód rzeki Odry przez zbiornik Racibórz Dolny oraz Polder Buków. Stabilizuje się sytuacja na zbiorniku w Jarnołtówku. Powoli maleją stany wód na obszarze działania Wód Polskich w Gliwicach. Nasi specjaliści są cały czas obecni w terenie, gdzie wspólnie ze służbami zrządzania kryzysowego podejmują niezbędne interwencje, weryfikują poprawność działania urządzeń upustowych, klap zwrotnych, jazów, pompowni oraz analizują stany wód cieków i zbiorników wodnych. Ponadto pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

Stan alarmowy w poniedziałek. Gdzie obowiązuje?

W Regionie Wodnym Górnej Odry przekroczonych zostało szesnaście stanów alarmowych na posterunkach wodowskazowych: Jarnołtówek (rz. Złoty Potok), Prudnik (rz. Prudnik, trend malejący), Racławice Śląskie (rz. Osobłoga, trend malejący), Branice (rz. Opawa oraz Boczne Koryto Opawy, trendy malejące), Dobra (rz. Biała, trend rosnący), Krapkowice (rz. Odra, trend niezmienny), Grabówka (rz. Bierawka, trend malejący), Bojanów (rz. Psina, trend niezmienny), Krzyżanowice (rz. Odra, trend rosnący), Olza (rz. Olza, trend malejący), Chałupki (rz. Odra, trend niezmienny), Racibórz-Miedonia (rz. Odra, trend malejący), Ruda Kozielska (rz. Ruda, trend rosnący), Opole-Groszowice (rz. Odra, trend rosnący) oraz Ujście Nysy Kłodzkiej (rz. Odra, trend rosnący). Ponadto, na pięciu wodowskazach odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego: Gliwice (rz. Kłodnica, trend malejący), Cieszyn (rz. Olza, trend rosnący), Kamionka (rz. Stradunia, trend rosnący), Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka, trend niezmienny) oraz Koźle (rz. Odra, trend rosnący).

W Regionie Wodnym Małej Wisły stany alarmowe przekroczone zostały na dziewięciu wodowskazach: Górki Wielkie (rz. Brennica, trend rosnący), Goczałkowice (rz. Wisła, trend malejący), Pszczyna (rz. Pszczynka, trend malejący), Bojszowy (rz. Gostynia, trend malejący), Kozłowa Góra (rz. Brynica, trend rosnący), Brynica (rz. Brynica, trend niezmienny), Szabelnia (rz. Brynica, trend rosnący), Jawiszowice (rz. Wisła, trend malejący) oraz Bieruń Nowy (rz. Wisła, trend malejący). Ponadto, na sześciu posterunkach wodowskazowych przekroczony został stan ostrzegawczy: Czechowice-Dziedzice (rz. Iłownica, trend malejący), Czechowice-Bestwina (rz. Biała, trend rosnący), Kuźnica Sulikowska (rz. Mitręga, trend niezmienny), Skoczów (rz. Wisła, trend rosnący), Ustroń-Obłaziec (rz. Wisła, trend rosnący), Wisła (rz. Wisła, trend rosnący) oraz Górki Wielkie (rz. Wisła, trend rosnący).

Zapora i zbiornik Racibórz Dolny. Zdjęcia

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory