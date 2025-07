Spis treści

Modernizacja skrzyżowania Czarny Dwór – al. Jana Pawła II

W Gdańsku środki rządowe zostaną przeznaczone na przebudowę skrzyżowania ul. Czarny Dwór z al. Jana Pawła II – jednego z kluczowych punktów w układzie komunikacyjnym północnych dzielnic miasta. Miasto otrzyma na ten cel ponad 7 mln zł, co pokryje znaczną część kosztów inwestycji.

Projekt zakłada modernizację jezdni na odcinku ok. 700 metrów, przebudowę sygnalizacji świetlnej, montaż energooszczędnego oświetlenia oraz wydłużenie pasów do skrętu, co ma znacząco poprawić płynność ruchu.

W wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych udało się uzyskać oszczędność na poziomie 4 mln zł. Jak zapowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, środki te zostaną przeznaczone na modernizację fragmentu al. Hallera.

Prace mają rozpocząć się w sierpniu 2025 roku.

Budowa Obwodnicy Witomina

Z kolei Gdynia otrzyma 8 mln zł na realizację pierwszego etapu Obwodnicy Witomina – inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców. Celem budowy nowego układu drogowego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z gęsto zaludnionej dzielnicy oraz poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W ramach inwestycji powstanie m.in. infrastruktura dla autobusów (w tym nowe buspasy), a cały projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa na drogach.

Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji to ponad 17 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na początek 2027 roku.

Rządowe wsparcie dla samorządów

Dofinansowanie dla Gdańska i Gdyni to część szerszego programu wspierania samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas konferencji prasowej w Gdańsku, w 2025 roku z rezerwy subwencji ogólnej przyznano łącznie 333 mln zł na 123 zadania w całym kraju, w tym 25 miastom na prawach powiatu.

Samorządy, które zyskały dofinansowanie, będą mogły również elastycznie rozdysponować środki w przypadku oszczędności przetargowych, przeznaczając je na inne potrzebne inwestycje.

– Dzisiejsza wizyta w Gdańsku wiąże się z bardzo dobrą informacją – powiedział wiceminister Stanisław Bukowiec. – Te dwa projekty – modernizacja skrzyżowania i budowa obwodnicy – to konkretne odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców.

Inwestycje z korzyścią dla mieszkańców

Zarówno gdańska przebudowa, jak i gdyńska obwodnica, wpisują się w szerszą strategię poprawy jakości życia w Trójmieście. Usprawnienie komunikacji drogowej i publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza to główne cele obu projektów.

– To inwestycje, które odpowiadają na wyzwania współczesnych miast: efektywność, zrównoważony transport, ekologia – podsumował Rafał Geremek, wiceprezydent Gdyni.

Murowane starcie Dom – szkieletowy czy z bali litych? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Kładka-gigant dla pieszych na Zaspie w Gdańsku do rozbiórki - będzie nowa mniejsza