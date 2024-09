Zmieści 4 mln m3 wody. To on ma uratować Opole przed zalaniem. Ma roczek

Polder Żelazna uruchomiony. To ratunek dla Opola. Kulminacyjny poziom Odry w Opolu wyniesie 7 metrów

Polder Żelazna w Opolu

Polder Żelazna w Opolu ma za zadanie przejmować szczyt fali powodziowej i redukować przepływy na rzece Odrze części obszaru miasta Opola oraz gmin leżących poniżej: Dąbrowa i Dobrzeń Wielki. Jego przebudowa zakończyła się ledwie w zeszłym roku, bo były perturbacje. Aż 4 miliony metrów sześciennych pod ewentualne wody powodziowe, ponad 11 km wałów i ponad 160 tysięcy ton wbudowanego materiału - to obiekt, który ma uchronić Opole przed zalaniem.

Aktualny stan Odry na wodowskazie w Opolu

Aktualny stan Odry na wodowskazie w Opolu-Groszowicach (to wodowskaz IMGW, o którego wskazania formułowane są wszystkie komunikaty) wynosi 653 cm - poinformowali urzędnicy w poniedziałek po południu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wody Polskie kulminacyjny poziom Odry w Opolu wyniesie poniżej 7 metrów. Czyli będzie niższy o metr od tego w 2010 roku. Podwyższony poziom będzie utrzymywał się przez następne dni, w związku z tym mogą występować problemy z odpływem wód deszczowych na terenie miasta. Na takie sytuacje służby będą reagowały na bieżąco.

- Nie ma planów zamknięcia mostów na terenie Opola, a także przerw w funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli, szkół i miejskich instytucji - zastrzegają urzędnicy.

Uruchomiony polder Żelazna

Już w niedzielę ratusz poinformował: Uruchomiony zostanie polder Żelazna, będzie się to wiązało z ewakuacją mieszkańców ze znajdujących się tam 10 domów. I tak się rzeczywiście stało. Polder Żelazna ma uchronić Opole przed zalaniem. Dokładnie - północną część Opola, czyli głównie dzielnicę przemysłową (strefę inwestycyjną, Żelazną, Narok) oraz nadodrzańskie miejscowości aż do Brzegu.

Zadaniem pompowni „Żelazna” jest odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej zachodniego rejonu m. Opola oraz dopływów z terenów użytków rolnych położonych w zlewni Kanału Półwieś, do rzeki Odry, poniżej stopnia Wróblin. Pompownia ma zapewnić odwodnienie terenów rolniczych, położonych w depresji w stosunku do normalnego poziomu piętrzenia w Odrze (stopień Wróblin), a także w okresie przejścia fal powodziowych, jednak nie większych niż 2000 m.

Polder Żelazna powstał 80 lat temu, rok temu zakończyła się modernizacja

Polder zaprojektowano tak, aby był w stanie przyjąć 10 mln metrów sześciennych wody. Niedawno skończyła się bardzo zawansowana modernizacja polderu, który powstał ponad 80 lat temu, ale nie zdał egzaminu podczas np. powodzi w 2010 roku.

Rozbudowę polderu Żelazna rozpoczęto w 2021 roku. Ale potem ówczesny wczesny wykonawca, firma ETP, domagała się zwiększenia wartości umowy, uzasadniając to wzrostem kosztów działalności. Strony nie doszły do porozumienia i umowa pomiędzy nimi została rozwiązana na początku października 2022 roku. Wtedy przebudowa polderu Żelazna została wykonana w ok. 30%.

Aktualny stan rzek w poniedziałek

Budimex dokończył inwestycję w Opolu

W 2023 umowę na dokończenie inwestycji podpisano ze spółką Budimex (za 73 mln zł).

Polder Żelazna to:

400 hektarów uzbrojonego terenu

Pojemność - niecałe 4 miliony metrów sześciennych pod ewentualne wody powodziowe.

Ponad 11 km wałów

ponad 160 tysięcy ton wbudowanego materiału

Polder Żelazna to powierzchnia licząca ponad 26 km2, jest wyposażony m.in. w w 5 pomp sterowanych automatycznie i ręcznie, 3 przepusty, zbiornik wyrównawczy przed przepompownią - przypomina Budimex, który kończył tę inwestycję.

Przebudowa istniejącego obiektu została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu inwestycji wyodrębniono dwie części:

Część 1: Budowę i przebudowę wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących;Część 2: Przebudowę przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących.

Gotowa przepompownia Żelazna została oddana do użytku dn. 29 maja 2023.

Polder Żelazna ma za zadanie "skasować" nadwyżkę fali

Polder Żelazna to kolejny po zbiorniku w Raciborzu elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu. Dzięki niemu fala powodziowa będzie pewnością mniejsza, a polder Żelazna ma "skasować" ewentualną nadwyżkę fali.

Opolski ratusz apeluje do mieszkańców, aby nie wchodzili do parku Nadodrzańskiego i na bulwary nad Odrą (te, z uwagi na sytuację powodziową, są zamknięte), a także na wały oraz instalacje hydrotechniczne. Zabronione jest też ściąganie już zamontowanych szandorów.

