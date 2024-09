Aktualna sytuacja powodziowa. Co się dzieje teraz na południu Polski?

Stan rzek w poniedziałek. Jaka jest sytuacja powodziowa w Polsce 16 września 2024? Zalane miasta, drogi, tory

15:29

Autor: Tomasz Gola

Sytuacja powodziowa w poniedziałek 16 września i prognoza pogody. Sytuacja na południu Polski jest bardzo zła. Są ofiary śmiertelne powodzi. Zrujnowane Głuchołazy i Nysa na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku zalane Kłodzko, Wleń, Lwówek Śląski. Wrocław szykuje się na wielką wodę, groźnie jest też w Małopolsce.

Spis treści

Prognozowana i aktualna sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna. Termin opracowania: 15.09.2024 godz. 21:00

W południe, centrum ośrodka niskiego ciśnienia („niżu genueńskiego”), znajdowało się w rejonie pogranicza Polski i Czech. Niż powoli zaczął się wypełniać. Wędrówka ośrodka niskiego ciśnienia została zablokowana w rejonie południowej Polski w wyniku oddziaływania rozległych układów wyżowych na zachodzie i północnym wschodzie kontynentu. W kolejnych godzinach dojdzie do powolnego przemieszczania się niżu w kierunku zachodnim.

Minionej doby strefa opadów atmosferycznych obejmowała rozległy obszar południowej Polski. Największe sumy opadów wystąpiły w południowej części woj. dolnośląskiego i małopolskiego, gdzie sumy dobowe przekraczające 100 mm zostały odnotowane łącznie na 20 stacjach. Najwyższą wartość odnotowano na stacji Ustroń-Równica-Wieś (156,1 mm). Warto zaznaczyć, że zmierzone sumy opadów za 12 h wynosiły na wybranych stacjach ponad 40 mm. Pomiary ze stacji i dane z modelu RainGRS wskazują, że dobowe sumy przekraczające 50 mm dotyczyły znacznych obszarów woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Prognoza pogody na poniedziałek 16 września

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach okresami duże i tam przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. W Karpatach suma opadów do 10 mm. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, na wybrzeżu około 20°C, na obszarach podgórskich od 17°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Tatrach do 65 km/h.

16 września. Sytuacja powodziowa, woj. śląskie i opolskie

Sytuacja na Opolszczyźnie jest bardzo trudna

O 3 w nocy prezydent Opola ogłosił alarm przeciwpowodziowy po tym, jak poziom wody na Odrze przekroczył 6 metrów. Po przejściu fali powodziowej Głuchołazy przypominają postapokaliptyczne miasto. Niewiele lepiej jest w Prudniku. Rozpoczęły się ewakuacje mieszkańców w Brzegu. W części gmin powiatu nyskiego woda z kranów nie nadaje się do picia, a w powiecie głubczyckim wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 16.09.2024, godz. 11.44):

DK40 m. Głuchołazy: most tymczasowy i konstrukcja nowego mostu zostały porwane przez nurt rzeki,

DK40 m. Mochów: wprowadzono ruch wahadłowy (wysoki stan wody),

DK45 m. Krapkowice: droga zablokowana (podmycie i uszkodzenie jezdni),

DK46 m. Malerzowice Wielkie: most zamknięty (wysoki stan wody),

DK46 m. Kamienica: droga zablokowana,

DK46 obwodnica Otmuchowa: ruch w kierunku Paczkowa odbywa się objazdem drogami lokalnymi przez Otmuchów, ruch w kierunku Nysy odbywa się bez utrudnień.

Są też utrudnienia na kolei. M.in. wyłączone z użytkowania są pozbawione prądu dworce w Głuchołazach i Prudniku. Na odcinku Katowice – Kędzierzyn Koźle – Jelenia Góra wstrzymano ruch pociągów.

Powódź w woj. śląskim. Woda wdarła się do Bielska-Białej. Źle w Cieszynie, Zebrzydowicach, Kuźni Raciborskiej

Niedziela była tragicznym dniem na Śląsku. W Bielsku-Białej w ciągu dwóch dób spadło ponad 180 mm wody na metr kwadratowy. Tutaj też odnotowano pierwszą w regionie ofiarę śmiertelną. Odnaleziony mężczyzna najprawdopodobniej utonął.

– Niestety Ustroń w nocy znalazł się pod wodą. Po północy wylał potok Młynówka. Pod wodą znalazło się wiele ulic i domów w centrum miasta. Zalane są domy i drogi praktycznie w każdej dzielnicy – relacjonował w niedzielę dla Dziennika Zachodniego nad ranem Paweł Sztefek, burmistrz Ustronia.

Woda wdarła się także do Skoczowa i Zebrzydowic. W poniedziałek 16 września decyzję o ewakuacji części mieszkańców podjął burmistrz Kuźni Raciborskiej. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy najczęściej musieli interweniować w powiatach bielskim, cieszyńskim i pszczyńskim (łącznie blisko 3000 razy).

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 16.09.2024, godz. 11.44):

DK78 Zabełków – Chałupki: droga zablokowana,

DK43 w m. Iwanowice, Opatów – Waleńczów i Krzepice – Iwanowice: miejscowe rozlewiska wodne,

DK45 m. Racibórz: zalany przejazd pod drogą krajową.

Jeśli chodzi o kolej, to zalany jest tunel podziemny w Zebrzydowicach (sam dworzec działa). Ruch pociągów na odcinku Czechowice – Dziedzice – Zebrzydowice wstrzymano.

Bielsko-Biała, rzeka Biała przekroczyła absolutne maksimum z roku 1970 r., prezydent miasta ogłasza alarm powodziowy pic.twitter.com/fATrNkWuuU— marek_corner (@CornerMarek) September 15, 2024

Polska od 1997 wydała na obronę przeciwpowodziową dziesiątki miliardów pln. Sam zbiornik Racibórz Dolny ma pojemność 1/4 tego co mają w rezerwie całe Czechy. Mamy pobudowane wały i rozbudowane stare i nowe zbiorniki i poldery. Mamy instytucje, mamy wojska inżynieryjne, mamy… pic.twitter.com/f3M4VEJvNC— Szymon Janus (@sjanus_pl) September 13, 2024

Sytuacja powodziowa we Wrocławiu i woj. dolnośląskim

To najbardziej dotknięty powodzią region na południu Polski. Ewakuowano blisko 3200 osób, niektóre dwukrotnie w związku ze wzrostem zagrożenia po zniszczeniu zbiornika w Stroniu. Część mieszkańców trzeba było ratować śmigłowcami.

Po uruchomieniu spustu z zapory w Pilchowicach zalane zostało miasteczko Wleń, a także Lwówek Śląski. Woda wdarła się także do Jeleniej Góry. W niedzielę późnym wieczorem do odwołania zamknięto most w Pszennie na DK35.

Coraz gorsze prognozy są dla oczekującego na falę powodziową Wrocławia. W niedzielę wieczorem prezydent miasta Jacek Sutryk ogłosił alarm i podał, że miasto szykuje się na stan wody taki, jak podczas powodzi z 2010 r. Po godzinie 10 rano w poniedziałek w Oławie stan wody wynosił 576 cm, czyli o 16 cm powyżej stanu alarmowego. W związku z zagrożeniem w poniedziałek rano linia kolejowa 285 została zamknięta na odcinku od Kobierzyc do Sobótki.

Ministerstwo Infrastruktury informuje o utrudnieniach na drogach krajowych (stan na 16.09.2024, godz. 11.44):

DK33 Kłodzko – granica państwa w Boboszowie: droga zablokowana,

DK94 m. Bolesławiec: zamknięty most (wysoki stan wody),

S3, m. Czernica k. Jawora: zablokowany pas ruchu w kierunku Legnicy.

Są także utrudnienia kolejowe. Choć działa dworzec w Jeleniej Górze, ruch pociągów został tu wstrzymany. Pociągi nie kursują m.in. na odcinkach Jelenia Góra – Szklarska Poręba oraz Katowice – Kędzierzyn Koźle – Jelenia Góra. Woda zalała tunel na dworcu w Wałbrzychu, sam dworzec działa.

Poniżej sytuacja w Kłodzku podczas przejścia fali powodziowej

Poland: A bridge collapsed in Glucholazy near the Czech border as heavy rains triggered some of the worst floods in history. pic.twitter.com/SxHpuen6hh— Rakesh Kumar (@RiCkY_847) September 16, 2024

Kraków i woj. małopolskie – stan wód w rzekach

Fala kulminacyjna na Wiśle w Krakowie nadeszła w niedzielę około godziny 15. Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy i wylała na bulwary, w związku z czym w mieście wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Tak samo stało się w Nowym Targu. Na razie jednak daleko jest do przekroczenia przez Wisłę w Krakowie stanu alarmowego i według prognoz nie powinno się to stać.

Najgorzej w tej chwili jest w powiecie oświęcimskim. Alarmy obowiązują w Oświęcimiu oraz Brzeszczach, ale sytuacja ustabilizowała się, poziom wody już nie rośnie. W gminie Brzeszcze woda zalała plac budowy S1, podeszła punktowo pod część prywatnych posesji. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy i żołnierze WOT interweniowali w 42 miejscach na terenie województwa, z czego 36 znajdowało się w powiecie oświęcimskim.

Najnowsze komunikaty powodziowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

#IMGWlive | 7:19 16.09Sytuacja meteo uspokaja się, hydro niebezpiecznie. Obecnie stan alarmowy jest na 92 stacjach hydrologicznych, a stan ostrzegawczy na 34. Wydane są ostrzeżenia 3° dla zlewni górnej i środkowej Odry, górnej Warty i zach. części zlewni górnej Wisły; w Tatrach pic.twitter.com/zkh4mbxusv— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 16, 2024

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych

