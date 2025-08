Raport branży remontowo-budowlanej 2025

Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Charakterystyka respondentów

Badanie objęło szerokie spektrum firm z branży remontowo-budowlanej, ze szczególnym naciskiem na instalatorów, co pozwala uzyskać przekrojowy obraz rynku. Respondenci reprezentują zarówno młode, dynamicznie rozwijające się firmy, jak i przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem, co podkreśla zróżnicowanie i ewolucję sektora.

Liczba respondentów – 136 firm

Metoda – ankieta online

Zakres terytorialny – Polska (wszystkie województwa)

Termin realizacji – maj 2025

Grupa docelowa – firmy z sektora remontowo-budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem instalatorów

Lata działalności

Ponad 40% ankietowanych to firmy działające na rynku krócej, niż 5 lat, co świadczy o ciągłym napływie nowych podmiotów i witalności branży. Równocześnie prawie 40% respondentów to podmioty z ponad dekadą doświadczenia, które mogą pełnić rolę stabilnych filarów rynku oraz mentorów dla młodszych firm. Ta dychotomia wskazuje na zrównoważoną strukturę rynku, gdzie innowacyjność i świeże podejście łączą się z solidnością i tradycją.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Lata działalności

Obszar działalności

Firmy biorące udział w badaniu działają na terenie całej Polski, z największym skupieniem w województwach: dolnośląskim (13%), śląskim (12%), mazowieckim (12%) oraz wielkopolskim (12%).

To naturalne, biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy tych regionów oraz intensywność inwestycji budowlanych. Mniejsze udziały w województwach takich jak opolskie (1%) wskazuje na potencjał rozwoju oraz możliwe bariery wejścia lub mniejszą konkurencję.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Obszar działalności

Specjalizacja firm

Dominującą specjalizacją jest działalność remontowo-budowlana (76%), co odzwierciedla główny nurt usług na rynku. Instalacje elektryczne stanowią około 11%, a hydrauliczne tylko 1%.

Ta proporcja pokazuje, że wiele firm świadczy usługi m.in. instalatorskie w ramach szerszej opcji - usług remontowych jako kompleksową ofertę, a wyspecjalizowane firmy instalacyjne są mniejszą, lecz istotną grupą.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Specjalizacja firm

Wielkość firmy

Zdecydowana większość firm to mikro i małe przedsiębiorstwa – niemal 80% zatrudnia od 1 do 5 pracowników. Tak wysoki odsetek małych firm wskazuje na dominację lokalnych, rodzinnych biznesów i rzemieślniczych form działalności, co jest typowe dla sektora budowlanego w Polsce. Tylko niewielki procent stanowią średnie i większe przedsiębiorstwa, które mogą realizować większe projekty lub działać na skalę regionalną i krajową.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Wielkość firmy

Podsumowanie

Struktura badanych firm pokazuje, że branża instalatorska i remontowo-budowlana jest niezwykle zróżnicowana pod względem doświadczenia i skali działalności. Silne reprezentowanie młodych firm świadczy o atrakcyjności rynku oraz dużej dynamice zmian, ale równocześnie obecność podmiotów z wieloletnim stażem to gwarancja stabilności i wiedzy eksperckiej.

Przewaga małych przedsiębiorstw sugeruje, że rynek jest mocno rozdrobniony, co może generować wyzwania w zakresie standaryzacji usług, budowania marki i negocjacji z większymi inwestorami.

Geograficzne zróżnicowanie pokazuje, gdzie rozwój branży jest najbardziej intensywny, wskazuje na regiony, w których potencjał rozwoju pozostaje niewykorzystany lub wymaga dodatkowego wsparcia.

Rekomendacje strategiczne

Segmentacja oferty: firmy powinny rozważyć bardziej wyraźne specjalizacje lub rozszerzanie zakresu usług, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów.

Stały monitoring wiedzy branżowej: zalecamy regularne korzystanie z eksperckich źródeł informacji, takich jak serwis Muratorplus.pl, który dostarcza aktualnych analiz, komentarzy rynkowych i informacji technicznych oraz prawnych.

Widoczność ekspercka w mediach branżowych: rekomendujemy aktywne budowanie wizerunku eksperta poprzez obecność na łamach serwisów branżowych, np. Muratorplus.pl.

Rozwój regionalny: zachęcamy do działań promujących obecność firm w mniej rozwiniętych regionach oraz do korzystania z platform cyfrowych, które mogą zwiększyć widoczność lokalnych wykonawców jak np. Oferteo.pl.

Budowanie marki i skalowanie biznesu: wspieranie małych firm w budowaniu marki i wdrażaniu standardów jakości może poprawić zaufanie klientów i otworzyć drogę do większych kontraktów.

Przeczytaj również:

Wyzwania i jakość usług

Firmy działające w branży remontowo-budowlanej stoją w obliczu szeregu wyzwań, które wpływają na ich codzienną działalność i zdolność do konkurowania na rynku.

Największe wyzwania branży

Najbardziej palącym problemem okazuje się brak wykwalifikowanych pracowników, wskazywany przez ponad 40% respondentów. To jasno sygnalizuje potrzebę intensywnych działań zarówno w obszarze rekrutacji, jak i podnoszenia kwalifikacji zespołów.

Kolejnymi trudnościami są pozyskiwanie nowych klientów (15%), presja cenowa i silna konkurencja (14%) oraz problemy finansowe związane z nieterminowymi płatnościami (12%). Mniej, ale wciąż istotnie, wskazywane są bariery biurokratyczne oraz rosnące koszty materiałów i usług.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Największe wyzwania branży

Działania zapobiegające

W obliczu tych wyzwań firmy nie pozostają bierne. W celu utrzymania wysokiego poziomu jakości usług, najczęściej stosowanymi działaniami są: dokładna kontrola wykonanych prac (21%), stosowanie wysokiej jakości materiałów (19%), dbałość o dobrą komunikację z klientem (15%).

Co ciekawe, przestrzeganie norm branżowych i szybkie reagowanie na uwagi klientów są wskazywane jako działania mniej powszechne, co może świadczyć o traktowaniu tych elementów jako standard lub o potrzebie lepszego ich promowania.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Działania zapobiegające

Podsumowanie

Brak wykwalifikowanych pracowników to najbardziej palący problem branży, który ogranicza rozwój i wpływa na jakość realizacji projektów. Wysoka rotacja czy niedobór specjalistów to wyzwania wymagające systemowych rozwiązań, także na poziomie edukacji i współpracy z instytucjami szkoleniowymi.

Presja cenowa oraz trudności z pozyskiwaniem klientów wskazują na rynek bardzo konkurencyjny, gdzie jakość i reputacja mogą stanowić kluczowy wyróżnik. Firmy, które inwestują w kontrolę jakości, komunikację i szkolenia, mają większą szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Rekomendacje strategiczne

Wzmocnienie komunikacji z klientem: zachęcanie do aktywnego dialogu i transparentności na każdym etapie realizacji zlecenia.

Standardy jakości: wspieranie firm w implementacji i certyfikacji standardów jakości, co może podnosić ich wiarygodność na rynku.

Wsparcie marketingowe: pomoc w pozyskiwaniu klientów poprzez platformy takie jak Oferteo.pl, które ułatwiają widoczność i rekomendacje.

Reputacja online

Zanim klienci podejmą decyzję, najpierw sprawdzają opinie - to one często przesądzają o finalnym wyborze. Reputacja online to nowoczesna wizytówka. Nawet jedna negatywna opinia może zniechęcić potencjalnych klientów, a pozytywne budują zaufanie i przyciągają zlecenia. Dbałość o ocenę i regularne odpowiadanie na komentarze zwiększa szanse na zdobycie kolejnych klientów.

Czy opinie klientów są ważne?

W branży remontowo-budowlanej opinia klientów odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania i pozycji rynkowej firmy. Potwierdza to aż 93% badanych, którzy wskazują, że opinie są dla nich ważne, co pokazuje świadomość znaczenia reputacji w sektorze.

Przeczytaj również:

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Czy opinie klientów są ważne?

Sposób zbierania opinii

Jednak praktyki zbierania opinii są zróżnicowane. Co trzeci respondent (34%) przyznaje, że nie zbiera opinii formalnie, co może być sygnałem do rozwoju w tym obszarze. Spośród firm aktywnie pozyskujących feedback, największą popularnością cieszą się Social Media (22%) oraz Wizytówka Google (17%). Mniejsze grupy korzystają z własnych narzędzi ankietowych (14%) lub zewnętrznych aplikacji (13%).

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Sposób zbierania opinii

Opinie a promocja firmy

Kluczowy jest również sposób wykorzystania opinii — aż 81% firm potwierdza, że wykorzystuje zebrane informacje do ulepszania oferty i usług, co pokazuje praktyczne podejście do feedbacku.

Ponadto, 72% firm zauważa, że pozytywne opinie wpływają na decyzje innych klientów, co potwierdza marketingową wartość dobrych rekomendacji.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Opinie a promocja firmy

Monitorowanie opinii

W zakresie monitorowania opinii, firmy podchodzą do tego na różne sposoby: regularnie, kilka razy w miesiącu, sprawdza je 36%, sporadycznie, raz na kilka miesięcy, 37%, rzadko lub wcale – ponad 26% firm.

Co ważne, większość (62%) aktywnie odpowiada na opinie klientów, w tym zarówno pozytywne, jak i negatywne, co świadczy o zaangażowaniu i chęci budowania pozytywnych relacji.

Jednak nieco mniej popularne jest stosowanie zachęt do pozostawiania opinii – prawie połowa firm (48%) nie widzi takiej potrzeby, choć blisko 29% rozważa wprowadzenie takich działań, a 23% już je stosuje.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Monitorowanie opinii

Wpływ opinii

Pozytywne opinie znacząco wpływają na decyzje klientów w branży remontowo-budowlanej. Dla wielu osób wybór wykonawcy to poważna decyzja – chcą więc mieć pewność, że usługa zostanie wykonana solidnie i terminowo. Dobre recenzje budują zaufanie, potwierdzają doświadczenie i profesjonalizm, a często są ważnym czynnikiem, który decyduje o tym, czy klient właśnie tej konkretnej firmie lub fachowcowi - zleci prace.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Wpływ opinii

Podsumowanie

Reputacja i opinie klientów są fundamentalnym elementem sukcesu firm w branży. Mimo to znacząca część firm nie wykorzystuje jeszcze w pełni potencjału systematycznego zbierania i monitorowania feedbacku, co stanowi obszar do rozwoju.

Aktywne odpowiadanie na opinie, szczególnie negatywne, jest dobrym sygnałem świadczącym o profesjonalnym podejściu do klienta i gotowości do poprawy jakości usług.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zbierania opinii i ich analizy to krok, który pozwala firmom budować przewagę konkurencyjną i lepiej dostosowywać ofertę do oczekiwań rynku.

Rekomendacje strategiczne

Systematyczne zbieranie opinii: zachęcamy do wdrożenia formalnych systemów pozyskiwania opinii – zarówno przez social media, Google, jak i przez dedykowane narzędzia np. Oferteo.pl.

Odpowiadanie na opinie: aktywna komunikacja z klientami po publikacji opinii, szczególnie rozwiązywanie problemów zgłaszanych w negatywnych komentarzach, powinna stać się standardem.

Wdrożenie zachęt: rozważenie wprowadzenia drobnych zachęt (np. rabaty, gratisy) do pozostawiania opinii, co zwiększy liczbę i jakość feedbacku.

Monitorowanie reputacji online: regularne sprawdzanie opinii pozwala szybciej reagować na problemy i budować pozytywny wizerunek. Nie pozwalajmy, aby dyskusja o naszej firmie działa się poza nami.

Budowanie eksperckiego wizerunku: obecność na branżowych portalach takich jak Muratorplus.pl – poprzez śledzenie treści, komentowanie lub dzielenie się doświadczeniem – może wzmacniać pozycję firmy jako eksperta i zwiększać zaufanie potencjalnych klientów.

Cyfryzacja i narzędzia online

Cyfryzacja coraz mocniej przebija się w branży remontowo-budowlanej, wprowadzając nowe narzędzia i usprawnienia.

Cyfryzacja i internet

Badanie pokazuje, że aż 41% firm wskazuje, iż internet i technologie cyfrowe ułatwiają im zarządzanie zleceniami oraz kontakt z klientami.

Internet pomaga również w promocji i pozyskiwaniu nowych klientów ‒ taką korzyść dostrzega około 32% respondentów. Jednak 16% firm nie zauważyło większego wpływu cyfryzacji na efektywność, a około 11% podkreśla przyspieszenie procesów administracyjnych i księgowych.

Równocześnie 32% firm korzysta z tych narzędzi sporadycznie, głównie w wybranych obszarach, a niemal jedna czwarta (24%) wciąż opiera się głównie na tradycyjnych metodach

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Cyfryzacja i internet

Najważniejsze narzędzia cyfrowe

Co ważne, prawie 70% firm myśli o dalszej cyfryzacji: 35% inwestujejuż w nowe technologie, a 34% deklaruje, że być może zdecyduje się na kolejne cyfrowe usprawnienia, jeśli pojawią się korzystne rozwiązania. Pozostałe 31% nie planuje dalszych inwestycji, co pokazuje, że przed cyfryzacją w branży wciąż są bariery i obawy.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Najważniejsze narzędzia cyfrowe

Podsumowanie

Cyfryzacja jest coraz bardziej postrzegana jako narzędzie, które realnie usprawniaorga nizację pracy i kontakt z klientem, a także zwiększa efektywność działań marketingowych.

Jednak nadal znaczna część firm jest na etapie początkującej cyfryzacji lub woli tradycyjne metody, co może wynikać z braku wiedzy, zasobów lub obaw przed zmianą.

Dynamiczny rozwój rynku wymaga od firm elastyczności i otwartości na nowe technologie, które mogą być istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Rekomendacje strategiczne

Edukacja i wsparcie: organizacja szkoleń i webinariów dla firm budowlanych z zakresu dostępnych narzędzi cyfrowych i ich praktycznego zastosowania.

Promocja rozwiązań cyfrowych: pokazywanie korzyści płynących z używania programów do zarządzania projektami, kosztorysowania i komunikacji z klientem.

Partnerstwa technologiczne: współpraca z dostawcami oprogramowania, aby ułatwić firmom wdrażanie nowoczesnych narzędzi.

Zachęty do cyfryzacji: propozycje specjalnych ofert lub rabatów na narzędzia cyfrowe dostępne np. poprzez platformę Oferteo.pl.

Inspiracja dobrymi praktykami z rynku: publikacje w serwisach branżowych (np. na Muratorplus.pl) pokazujące przykłady cyfrowych wdrożeń w firmach budowlanych mogą motywować mniej zaawansowanych przedsiębiorców do podejmowania działań i ograniczać obawy przed zmianą.

Przeczytaj również:

Koszty, ryzyko i błędy wykonawcze

Koszty realizacji zleceń i ryzyko błędów wykonawczych to najważniejsze wyzwania w branży remontowo-budowlanej.

Błędy projektowe a koszt realizacji

Z badania wynika, że aż 70% firm doświadczyło sytuacji, gdy błędy projektowe znacząco zwiększyły koszty realizacji, co podkreśla skalę problemu i konieczność skutecznego zarządzania tym ryzykiem.

Najczęstsze zaniedbania ze strony inwestorów, które generują dodatkowe koszty lub opóźnienia, to brak jasnej wizji i częste zmiany decyzji (44%), a także brak precyzyjnych ustaleń i źle wykonane prace przez poprzednich wykonawców. To pokazuje, że współpraca i transparentna komunikacja na linii inwestor – wykonawca są fundamentem powodzenia projektu.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Błędy projektowe a koszt realizacji

Wzrost kosztów w branży

Na pytanie, co najbardziej wpływa na wzrost kosztów, respondenci najczęściej wskazują braki kadrowe i wyższe koszty pracy (40%) oraz wzrost cen materiałów (39%). To dwie dominujące siły rynkowe kształtujące obecne wyzwania finansowe.

Większość firm (60%) potwierdza, że dostosowała się do rosnących cen materiałów, ale 24% uznało, że to znacząco utrudniło realizację zleceń.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Wzrost kosztów w branży

Nieprzewidziane wydatki

W kwestii zabezpieczania się przed nieprzewidzianymi wydatkami połowa firm stosuje rezerwę finansową w wycenie, a ponad jedna trzecia weryfikuje projekt przed rozpoczęciem prac, co wskazuje na dojrzałe podejście do zarządzania ryzykiem.

Zdecydowana większość firm oferuje klientom alternatywne rozwiązania materiałowe w celu redukcji kosztów, co sprzyja elastyczności i satysfakcji inwestora.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Nieprzewidziane wydatki

Koszty poprawek

Koszty poprawek wynikających z błędów wykonawczych najczęściej mieszczą się poniżej 5% wartości zlecenia (78%), co świadczy o stosunkowo niskim, ale istotnym udziale kosztów poprawek w budżecie.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Koszty poprawek

Ubezpieczenie od błędów wykonawczych

Co ważne, ponad połowa badanych firm nie oferuje ubezpieczenia od błędów wykonawczych, choć blisko 30% rozważa wprowadzenie takiej usługi, co wskazuje na potencjał rozwoju w tym obszarze.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Ubezpieczenie od błędów wykonawczych

Szkolenia pracowników

W zakresie szkoleń, niemal połowa firm nie prowadzi formalnych szkoleń pracowników, choć mentoring i regularne szkolenia techniczne są stosowane przez pozostałe podmioty, co sugeruje, że inwestycja w rozw ój kompetencji jest kluczowa dla minimalizacji błędów.

i Autor: Oferteo.pl & Muratorplus.pl Szkolenia pracowników

Podsumowanie

Zarządzanie kosztami w branży remontowo-budowlanej wymaga uważnej kontroli wszystkich etapów projektu — od jasnego ustalenia zakresu, przez weryfikację dokumentacji, aż po bieżącą kontrolę i elastyczność w doborze materiałów.

Rosnące ceny materiałów oraz braki kadrowe to główne wyzwania, które firmy muszą aktywnie monitorować i na które muszą umieć szybko reagować.

Wprowadzenie ubezpieczeń od błędów wykonawczych oraz systematyczne szkolenia pracowników to istotne kierunki rozwoju, które mogą znacznie ograniczyć ryzyko i potencjalne koszty poprawek.

Rekomendacje strategiczne

Wzmacnianie współpracy z inwestorami: zachęcanie do jasnego i stałego ustalania oczekiwań oraz ograniczania zmian projektowych w trakcie realizacji.

Strategiczne zarządzanie kosztami: uwzględnianie rezerw finansowych w wycenach i oferowanie klientom alternatywnych rozwiązań materiałowych.

Rozwój kompetencji: inwestowanie w regularne szkolenia, mentoring i rozwój zespołu.

Promowanie ubezpieczeń od błędów wykonawczych: edukowanie rynku o korzyściach płynących z takich rozwiązań i wspieranie firm we wdrażaniu.

Udział w edukacyjnych działaniach serwisów branżowych: webinary, poradniki i analizy publikowane m.in. w serwisach takich jak Muratorplus.pl stanowią wartościowe źródło praktycznych wskazówek dotyczących m.in. zabezpieczania umów, szacowania ryzyk czy reagowania na zmiany projektowe.

Podsumowanie i strategiczne rekomendacje dla branży remontowo-budowlanej

Badanie przeprowadzone przez Muratorplus.pl i Oferteo.pl ujawnia złożone i wielowymiarowe wyzwania, z jakimi mierzy się branża remontowo-budowlana, ale także pokazuje jasne kierunki rozwoju, które mogą wzmocnić konkurencyjność i efektywność firm.

Kluczowe obserwacje

Rynek cechuje się dużą dynamiką — ponad 40% firm to młode podmioty działające do 5 lat, co świadczy o ciągłym napływie nowych przedsiębiorstw i konkurencji.

Dominują małe firmy — niemal 80% zatrudnia do 5 osób, co wpływa na elastyczność, ale też ograniczenia zasobowe.

Największe wyzwania to brak wykwalifikowanych pracowników, presja cenowa i pozyskiwanie klientów, co wymaga inwestycji w kompetencje i efektywną komunikację z rynkiem.

Cyfryzacja jest coraz powszechniejsza, ale nadal niemal jedna trzecia firm działa tradycyjnie, co wskazuje na potencjał do cyfrowej transformacji.

Zarządzanie kosztami i ryzykiem, zwłaszcza w kontekście błędów projektowych i rosnących cen materiałów, to obszar wymagający szczególnej uwagi i odpowiednich narzędzi ochronnych, takich jak ubezpieczenia i szkolenia.

Rekomendacje strategiczne

Inwestycje w rozwój kompetencji i szkolenia: regularne podnoszenie kwalifikacji zespołu oraz rozwijanie programów mentoringowych zwiększą jakość i stabilność realizowanych projektów.

Wykorzystanie serwisów eksperckich jako źródła wiedzy i inspiracji: regularne śledzenie treści w serwisach branżowych takich jak Muratorplus.pl, wspiera firmy w rozumieniu zmian rynkowych, technologicznych i prawnych. Udział w webinarach to dostęp do praktycznej wiedzy m.in. w zakresie dobrych praktyk wykonawczych, zabezpieczeń umów oraz wycen.

Wsparcie cyfryzacji i nowoczesnych narzędzi: Oferteo.pl pełni rolę edukatora i katalizatora wdrożeń narzędzi cyfrowych, ułatwiających zarządzanie zleceniami i komunikację z klientem.

Budowanie reputacji i zarządzanie opiniami: promowanie świadomości znaczenia opinii klientów oraz pomoc firmom w efektywnym zbieraniu i wykorzystywaniu feedbacku.

Wzmacnianie relacji inwestor – wykonawca: edukacja obu stron w zakresie precyzyjnego planowania, komunikacji i jasnego definiowania oczekiwań, by minimalizować ryzyka i koszty.

Wprowadzenie zabezpieczeń finansowych i ubezpieczeń: zachęcanie do stosowania rezerw w kosztorysach oraz wdrażanie ubezpieczeń od błędów wykonawczych, by chronić firmy przed nieprzewidzianymi wydatkami.