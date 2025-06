Spis treści

Do czynników, które są uwzględniane podczas certyfikacji ekologicznej budynków, należą m.in.:

zapewnienie w obiekcie systemów wspierających ekologiczne praktyki mieszkańców,

szereg czynności poprzedzających budowę,

zarządzanie procesem powstawania budynków,

optymalizacja procesów po zakończeniu budowy.

Budynki z sektora najmu instytucjonalnego często stają się wzorem rozwiązań w tym zakresie. Wynika to głównie z tego, że są one przygotowywane i zarządzane przez duże spółki deweloperskie, mające dużą wiedzę i środki, co pozwala zapewnić w obiektach najwyższe standardy.

Co więcej, spółki są zobowiązane do publikacji szczegółowych raportów w zakresie ESG, które obejmują ekologię i odpowiedzialność społeczną w całych grupach inwestorskich.

Istotną rolę odgrywa tu także wysoka konkurencyjność na rynku najmu długoterminowego, co prowadzi do zagwarantowania przez inwestora klientom efektywnych rozwiązań, które mogą obniżyć koszty życia.

Najem instytucjonalny a ekologia w budynkach PRS

Ekologia w budynkach PRS osiągana jest poprzez:

rozwiązania technologiczne wbudowane na stałe w obiekt,

technologie wykorzystywane we wnętrzach,

rozwiązania sprzyjające odpowiedzialnemu i ekologicznemu stylowi życia.

Przykładem mogą tu obiekty PRS realizowane przez Vantage Development. Inwestycje te wyposażone są m.in. w:

panele fotowoltaiczne,

zielone dachy,

chodniki antysmogowe,

zbiorniki retencyjne na wodę.

Lokalizacja i bliskość usług

Coraz częściej realizowane projekty wpisują się w politykę rozwoju 15-minutowych miast. Ma to na celu zastosowanie rozwiązań, które zapewnią niezbędne usługi w otoczeniu budynków, w zasięgu krótkiego spaceru lub przejażdżki rowerowej. Sprzyja to również rozwojowi lokalnej gospodarki i wzmacnia więzi społeczne.

Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko cel, ale i odpowiedź na potrzeby naszych najemców, którzy oczekują, że ich miejsce zamieszkania będzie wspierać zarówno komfort codziennego życia, jak i przyszłość planety, mówi Dariusz Pawlukowicz, Wiceprezes Zarządu Vantage Development S.A.

W obliczu rosnącej potrzeby ochrony zasobów naturalnych oraz coraz wyższych oczekiwań społecznych realizujemy Strategię ESG na lata 2024-2028, w ramach której tworzymy osiedla, które łączą nowoczesne inicjatywy sprzyjające ochronie środowiska z budowaniem wspólnoty i integracją z lokalnymi społecznościami. Panele fotowoltaiczne, zielone dachy czy stacje ładowania samochodów elektrycznych to tylko niektóre z rozwiązań, które wprowadzamy w naszych inwestycjach, dodaje.

Realizowane projekty i zastosowane w nich rozwiązania mają stymulować korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, a ograniczyć wykorzystywanie samochodów w celu załatwienia codziennych spraw. Działania te mają się sprzyjać m.in. ograniczeniu korków na drogach i zanieczyszczania powietrza.

Olivia Plus

Olivia Plus to inwestycja realizowana w Gdańsku przez Olivia Home. Powstaje ona przy największym polskim centrum biznesowym. Jej lokalizacja sprzyja spełnieniu założeń miasta 5-minutowego. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się Olivia Centre, centrum biznesowe oferujące pełen wachlarz funkcji miejskich oraz miejsca pracy dla 15 tysięcy ludzi.

Olivia Plus spełnia również wymogi w zakresie ekologii. Realizowana jest w formule prefabrykacji betonowej, co ogranicza koszty jej realizacji i czas budowy. Ponadto, dzięki temu znacząco ograniczono ilość odpadów budowlanych oraz hałas na budowie. Obiekt został przygotowany w kontrolowanych, fabrycznych warunkach. Wszystko to zmniejsza wpływ budowy na środowisko naturalne. W tym przypadku poziom prefabrykacji przekroczy 70% całości konstrukcji i stanu surowego.

Budynek zrealizowany jest według wielokryterialnej certyfikacji zrównoważonego budownictwa BREEAM.

Założenia projektowe to:

inteligentne zarządzanie powierzchniami,

zrównoważona gospodarka energetyczna – najwyższe standardy efektywności energetycznej,

minimalizacja zużycia zasobów,

optymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wdrażanie na budowie dekarbonizacji procesów wymaga zastosowania nowoczesnych technologii zarządzania energią. Inteligentne systemy HVAC i automatyka budynkowa wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów i zużycia energii. W ten sposób zapewniono niższy o ponad 20% planowany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niż obecne wymagania formalne dla powyższego parametru.

Warto podkreślić, że budowa wykorzystuje rozwiązania w zakresie:

gospodarki cyrkularnej (wykorzystanie materiałów z recyklingu i optymalizacja procesów budowlanych oraz stosowanie przepisów w zakresie gospodarki odpadami i obiegu zamkniętego),

monitorowania i raportowania ESG (nowoczesne platformy do automatycznego zbierania danych o zużyciu energii, emisjach CO₂ i efektywności operacyjnej budynków),

inteligentnych systemów zarządzania wodą (wdrażanie technologii pozwalających na oszczędność zasobów wodnych i recykling deszczówki).

Olivia Centre i Olivia Pulse są przykładem, jak zrównoważony rozwój, cyfryzacja i strategiczne podejście do budownictwa mogą tworzyć przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej – podkreśla Konrad Danecki z nadzoru inwestorskiego Olivii Centre.

Wciąż trwają uzgodnienia z dostawcami nowoczesnych rozwiązań, jakie wprowadzimy w budynku, zatem nie wykluczone, że Olivia Pulse po zakończeniu budowy spełniać będzie jeszcze bardziej restrykcyjne parametry niż zakładaliśmy na początku budowy, dodaje.

Firma Vantage Rent podobnie podchodzi do swoich budynków. Jako pierwsza na polskim rynku PRS wprowadziła do swoich mieszkań system Smart Home. Lokale typu smart umożliwiają najemcom korzystanie z rozwiązań, takich jak:

inteligentny termostat,

inteligentny włącznik światła,

inteligentny czujnik zalania.

Drewno a ekologiczny budynek

Rosnąca świadomość ekologiczna sprawiła, że klienci coraz częściej poszukują rozwiązań, które nie szkodzą środowisku naturalnemu. Polski rynek oferuje technologie pozwalające na wybór produktów zdrowych i ekologicznych. Przykładem może być tu gdańska spółka Ekoinbud, która zajmuje się produkcją drewnianych budynków modułowych. Mogą one sięgać kilka kondygnacji.

Na rynku pojawia się wyjątkowa sytuacja synergii kilku czynników, które pozwalają budować ekologicznie. Z jednej strony mamy do czynienia z rozwojem technologii, które pozwalają stawiać prawdziwie ekologiczne, w pełni drewniane obiekty, z drugiej strony inwestorzy wiedzą, że wprowadzając do oferty zdrowe, a zarazem efektywne energetycznie budynki oferują rozwiązania oczekiwane przez rynek, a szczególnie przez młodych, bardzo świadomych ludzi. Z trzeciej strony presja proekologiczna ze strony Pokolenia Z wymusza na deweloperach zmianę w myśleniu o ekologii. Nasza firma również rozwija wprowadzane na rynek rozwiązania: nie tylko cała konstrukcja naszych budynków jest drewniana, ale także wypełnienia ścian są wykonane z naturalnych włókien drzewnych, co pozwala zapewnić pełną dyfuzyjność konstrukcji i wysoką efektywność energetyczną, dzięki czemu życie w nich jest znacznie zdrowsze i tańsze niż w innych budynkach. Równocześnie trzeba pamiętać, że produkcja modułów w kontrolowanych, fabrycznych warunkach znacznie ogranicza ilość zużywanych surowców i pozwala zredukować ilość odpadów budowlanych o blisko 80 %, mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu Ekoinbudu.

Rozwiązania zastosowane we wnętrzach

Apartamentowiec klasy premium Olivia Pulse oferuje 245 lokali z pełnym wykończeniem i wyposażeniem w trzech stylach aranżacji: harmony, vital i life. Projekt ten to efekt pracy architektów biura architektonicznego Design Anatomy.

W projektowaniu wnętrz apartamentów na wynajem liczy się nie tylko efekt wizualny, ale również efektywność i trwałość przyjętych rozwiązań. Materiały i elementy wykończeniowe we wnętrzu dobieramy z troską o ich jakość i efektywne wykorzystanie. Poszukiwanie zaczynamy od lokalnego rynku, zlecając dostawę i produkcję mebli czy opraw oświetleniowych lokalnym producentom, wspierając w ten sposób lokalny biznes oraz ograniczając ślad węglowy całego projektu, mówi Anna Branicka, leading architect w pracowni.

W Design Anatomy bardzo często projektujemy przestrzeń w oparciu o rozwiązania modułowe, by usprawnić proces projektowania i realizacji oraz umożliwić szybkie odświeżenie wnętrz bez konieczności większej ingerencji w funkcjonowanie lokalu, gdy przyjdzie czas na zmiany. Projektując mamy na uwadze także kwestie eksploatacyjne. Dobieramy wyposażenie o wysokiej trwałości i klasie efektywności energetycznej, stosujemy armaturę sanitarną oraz zautomatyzowane rozwiązania instalacyjne spełniające normy dla certyfikacji budynków, jak np. BREEAM. Te działania wprost przekładają się na dłuższy czas użytkowania sprzętów, obniżają zużycie mediów w codziennym użytkowaniu, nie generują dodatkowych utrudnień, a równocześnie, nie obciążają mieszkańców zwiększonymi kosztami. Istotną kwestią jest zapewnienie mieszkańcom komfortu akustycznego, dlatego nasze rozwiązania zawsze konsultujemy ze specjalistami, mówi Anna Branicka.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych w budynkach PRS

Stacje ładowania samochodów elektrycznych coraz częściej pojawiają się w obiektach PRS. Michał Baranowski, współzałożyciel firmy Elocity, która specjalizuje się w przygotowywaniu stacji ładowania samochodów elektrycznych, potwierdza, że rynek oferuje rozwiązania wpływające na komfort życia i jego ekologiczne aspekty, ale również pozwalające inwestorowi zarabiać na punktach ładowania.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych są tak samo rozwiązaniem komercyjnym jak najem lokali. Ładowarki mogą być opomiarowane i sterowane zdalnie. Każda kilowatogodzina załadowana do samochodu może być rozliczona z użytkownikiem, który jednorazowo lub zbiorczo płaci za każde swoje ładowanie. Służą do tego aplikacje (jak system Elocity) które cały ciężar zautomatyzowanych rozliczeń stacji ładowania biorą na siebie, bez kłopotliwego angażowania każdej ze stron. Co istotne dla inwestorów, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie wymaga posiadania koncesji ani na sprzedaż, ani na obrót energią elektryczną, Michał Baranowski, współzałożyciel firmy Elocity.

Magazyny energii

W budynkach najmowanych długoterminowo warto rozważyć zastosowanie magazynów energii. Warto zaznaczyć, że aktualnie funkcjonuje program dotacji NFOŚiGW do zakupu i uruchomienia banków energii, dzięki czemu nakłady na te inwestycje są mniejsze.

Mogą one służyć do bilansowania zużycia i jego wypłaszczenia. Jeśli do tego dodać wykorzystanie źródła OZE lub tańsze (dynamiczne) taryfy całość rozwiązania może okazać się niezwykle opłacalna dla użytkowników końcowych i optymalna pod kątem bezpieczeństwa energetycznego budynku, mówi Michał Baranowski.

Rozwiązań ekologicznych, które można zastosować w budynkach PRS, jest dużo, ale ostateczna decyzja o ich wykorzystaniu należy do inwestora. Na jej podjęcie zapewne mają wpływ certyfikacje ekologiczne budynków, które umożliwiają m.in. zdobycie preferencyjnego oprocentowania kredytów, oraz presja ze strony najemców świadomych ekologicznie i dbających o swoje finanse, którzy wiedzą, że ekologia oznacza także oszczędności.