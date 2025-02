Potężny wstrząs w kopalni rudy w Polkowicach 27 lutego. Gdzie zgłosić uszkodzenie domu? Wniosek i telefony

12:48

Autor: Materiały prasowe

"Takiego tąpnięcia w Polkowicach jeszcze nie było" - przyznają ludzie. W czwartek 27 lutego 2025 doszło do trzech wstrząsów, najsilniejszy miał 4,7 w skali Richtera. Jedna osoba jest ranna, z rejonu zagrożenia wycofano 10 osób. Chodzi o kopalnie: ZG Polkowice-Sieroszowice (dwa wstrząsy) i Rudna, gdzie doszło do jednego wstrząsu. - Uszkodzenia należy zgłaszać do KGHM - informuje gmina Polkowice.

Spis treści

Aktualizacja: Wszystkie następujące po sobie wstrząsy były wynikiem samoistnego ruchu górotworu.

Wstrząs w Polkowicach 27 lutego

To nie był jeden wstrząs, ale aż trzy, i to mocne. Odczuli je w czwartek 27 lutego rano mieszkańcy Zagłębia Miedziowego.

Portal lubin.pl podaje: Według uzyskanych przez nas informacji, pierwszy wstrząs nastąpił o godz. 9:19 i miał siłę 4 w skali Richetra, drugi – cztery minuty później o sile 2,6 w skali Richtera, a trzeci o godz. 10:09 o energii odpowiadającej tzw. górniczej szóstce.

Redaktorzy portalu dodają: Polkowiczanie twierdzą, że dawno tak silnego wstrząsu nie odczuwali.

Wg map Earthquakes najmocniejszy wstrząs miał siłę 4.7 w skali Richtera i zanotowano go 3 km na południowy zachód od Polkowic.

Komunikat KGHM Polska Miedź z czwartku

- Dzisiaj miał miejsce samoistny wstrząs górotworu o energii E=1,5 x E8 J w rejonie oddziału G-23 pole RU-VI/1 w kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice. Z rejonu zagrożenia wycofano 10 osób. Jedna osoba została lekko ranna - poinformował rzecznik prasowy spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Wstrząs zanotowały sejsmografy Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Również te w Ojcowie czy Niedzicy. Oto zapis z Książa:

Autor: Polska Akademia Nauk Zapis wstrząsu w Polkowicach 27 lutego

Wstrząs zanotowały też stacje europejskie, jak niezależna organizacja naukowa Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Na Portalu X podali:

Do pierwszego wstrząsu o godz. 9:19 doszło w Zakładach Górniczych Polkowice – Sieroszowice w rejonie oddziału G-23 pole RU–VI/1. Była to tzw. ósemka w górniczej skali. Ze strefy zagrożenia wycofano 10 osób. Jedna osoba została lekko ranna.

Drugi wstrząs (o godz. 9:23) miał energię odpowiadającą górniczej szóstce i miał miejsce w Zakładach Górniczych Rudna w rejonie GG-1, w zrobach pola G-1/8. Brak ludzi w rejonie wstrząsu.

O godz. 10:09 odnotowano trzeci wstrząs, ponownie w ZG Polkowice – Sieroszowice. Była to tzw. górnicza szóstka. Załogi nie było w rejonie zagrożenia.

ZG Polkowice-Sieroszowice - złoże rud miedzi

Obecnie Spółka KGHM Polska Miedź S. A posiada 7 obszarów górniczych, które stanowią odrębne nadania górnicze w ramach uzyskanych koncesji wydobywczych i podpisanych umów na ustanowienie użytkowania górniczego ze Skarbem Państwa. Jak czytamy na stronie KGHM: Obszary złożowe, zagospodarowywane przez Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice położone są na zachód i północny zachód od granic miasta Polkowice na Dolnym Śląsku.

Oddział pod nazwą Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice swoją podstawową działalność górniczą prowadzi na czterech obszarach górniczych:

„Polkowice”

„Radwanice Wschód”,

„Sieroszowice”

„Gaworzyce”

oraz na obszarze górniczym „ Głogów Głęboki – Przemysłowy”, gdzie realizowany jest projekt inwestycyjny związany z udostępnianiem tego złoża do eksploatacji.

Zasoby przemysłowe rudy miedzi, którymi dysponuje kopalnia na wymienionych wyżej obszarach górniczych wynoszą 373 milionów ton rudy miedzi. Zawartość miedzi w rudzie wynosi około 2,60 proc, a srebra ok 56 g/Mg. Jednak to dane sprzed kilku lat - z 2017 roku.

Kopalnia Polkowice

Kopalnia Polkowice rozpoczęła wydobycie w 1968 roku. Cztery lata później osiągnęła zdolność produkcyjną w wysokości 4,5 mln ton rocznie, aby już w rok później zwiększyć ją do 7,5 mln ton rudy. Budowa kopalni „Sieroszowice” ruszyła w 1977 roku, a pierwszy oddział eksploatacyjny uruchomiono w 1980 roku - czytamy na stronie kghm.com.

Tąpnięcie w KGHM. Gdzie zgłaszać szkody

Jeśli w wyniku tąpnięcia w Twoim mieszkaniu coś pękło, zniszczyło się, uszkodziło - należy to zgłosić do KGHM - informuje na Fb gmina Polkowice. W sytuacjach awaryjnych, gdy zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie poszkodowanego i natychmiast konieczne jest podjęcie działań naprawczych można zgłoszenia dokonać telefonicznie. W innych sytuacjach postępowanie o naprawienie szkody wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowanego, składany we właściwej kopalni KGHM.

Zajrzyjcie do ich posta, który osadzamy poniżej - tu są numery telefonów do poszczególnych kopalń. Tu zaś znajdziecie wniosek - zgłoszenie szkody górniczej w KGHM.

