Spółka Budimex została wybrana na wykonawcę obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę trasy to blisko 439 mln zł. Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapadła po długotrwałej procedurze odwoławczej i wyroku sądu, który wymusił ponowną ocenę ofert.

Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe, jeśli od wyboru nie wpłyną kolejne odwołania, a standardowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zakończy się pozytywnym wynikiem.

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Wybór wykonawcy po odwołaniach i wyroku sądu

Proces wyboru wykonawcy był skomplikowany i trwał ponad rok. W przetargu, którego oferty otwarto 21 lutego 2025 r., złożono dziesięć propozycji o wartości od 406 do 555 mln zł. Pierwotnie, 8 sierpnia 2025 r., za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PORR. Decyzja ta została zaskarżona przez konkurentów do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie sprawa trafiła do sądu.

Skutkiem rozstrzygnięć KIO i ostatecznego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 kwietnia 2026 r., GDDKiA musiała ponownie zbadać i ocenić oferty. W konsekwencji za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez Budimex, o wartości dokładnie 438 959 438,53 zł. Wykonawca zadeklarował realizację zadania w terminie 39 miesięcy, do którego nie wlicza się okresów zimowych.

Głównym kryterium oceny ofert była cena, stanowiąca 60% wagi. Pozostałe 40% punktów można było uzyskać za przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne oraz obiekty mostowe.

Co obejmie inwestycja?

Nowa obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 13,4 km i przekroju 1x2, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Trasa powstanie w powiecie dębickim i jasielskim, przebiegając po zachodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 73. Początek zaplanowano w miejscowości Zawadka Brzostecka, a koniec w Krajowicach.

Zakres prac obejmuje nie tylko budowę samej jezdni, ale również pełną infrastrukturę towarzyszącą, w tym systemy odwodnienia, oświetlenie oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania powstaną także jezdnie dodatkowe do obsługi terenów przyległych oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Projekt przewiduje również budowę obiektów inżynierskich, skrzyżowań oraz przebudowę dróg kolidujących z obwodnicą. Co istotne, na dwóch odcinkach korpus drogi będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego na łącznej długości 2,1 km.

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Nowa trasa jako kluczowy element modernizacji DK73

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc to jedna z trzech dużych inwestycji, które całkowicie zmienią przebieg drogi krajowej nr 73 między Pilznem a Jasłem. Razem z planowanymi obwodnicami tych miast oraz trwającą modernizacją istniejącego odcinka, kierowcy zyskają finalnie ok. 35 km nowej, bezpiecznej trasy, w większości poprowadzonej nowym śladem.

Inwestycja ma znaczenie strategiczne. Droga krajowa nr 73 stanowi ważny korytarz transportowy na osi północ-południe, łącząc S7 w rejonie Kielc z Jasłem. Na terenie województwa podkarpackiego trasa ta jest kluczowym szlakiem komunikacyjnym od autostrady A4, umożliwiając dojazd do przejść granicznych z Ukrainą w Krościenku oraz ze Słowacją w Barwinku. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast ma poprawić nie tylko płynność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad